La pelota no se manchó

Otro contexto y otra circunstancia, pero aquella mítica frase de Maradona el día de su despedida se reeditó en el fútbol uruguayo. Esta vez no la dejaron mancharse y fue una decisión acertada.



Canchas embarradas, agua empozada y, sobre todo, tormenta eléctrica, fue lo que llevó a que la vedette no saliera a escena. Ella, con la que coquetean los delanteros y a la que alejan los goleros, no dijo presente.



Para los hinchas el dolor de no ver a los jugadores, para la AUF un dolor de cabeza por el calendario, para los cuerpos técnicos un poco de descanso tras la seguidilla que hubo y que se vendrá.



La pelota esta vez no se manchó, o no la dejaron mancharse, pero la decisión fue correcta, aunque con ella vengan distintos tipos de consecuencias.



Foto: Fernando Ponzetto

Celeste te quiero ver

Pasó el primer round con tarjetas favorables para Uruguay. Fue más agresivo, encontró los caminos para golpear a su rival y vencerlo, por 1-0 gracias al gol de Brian Rodríguez.



El jugador de Los Ángeles FC, junto a Federico Valverde, Brian Lozano y Matías Vecino, fue de las figuras que tuvo el plantel celeste que fue bien acompañado en las tribunas pese al clima que vivía Montevideo por esas horas.



Mañana, desde las 22:30 (hora de Uruguay), la Celeste tendrá la segunda presentación ante los incaicos en Lima. El plantel ya trabaja allá y ya está con ellos Gastón Olveira, la gran novedad.



Perú buscará tomarse revancha y Uruguay volver a mostrar un juego similar al del primer tiempo del viernes para sacar un nuevo resultado a favor.



¿Y por casa?

La suspensión llevó que la fecha se traslade de forma completa para entre semana con duelos que se disputarán entre miércoles y jueves con estos detalles:



Miércoles 16 de octubre:



Boston River vs. Progreso

Estadio: Campeones Olímpicos (Florida)

Hora: 16:00 hs.



Danubio vs. Fénix

Estadio: Jardines del Hipódromo

Hora: 16:00 hs.



Plaza Colonia vs. Nacional - TV

Estadio: Suppici (Colonia)

Hora: 19:00 hs.



Jueves 17 de octubre:



Cerro Largo vs. Juventud

Estadio: Ubilla (Melo)

Hora: 16:00 hs.



Liverpool vs. Rampla Juniors

Estadio: Belvedere

Hora: 16:00 hs.



Cerro vs. River Plate

Estadio: Parque Capurro

Hora: 16:00 hs.



Racing vs. Peñarol - TV

Estadio: Parque Artigas (Las Piedras)

Hora: 16:00 hs.



Wanderers vs. Defensor Sporting - TV

Estadio: Parque Viera

Hora: 18:30 hs.



Mirá lo que me llegó...

"Bebecitaaa, uaaa". Fue la leyenda con la que me llegó esta foto de un amigo que a cada instante imita la voz de Anuel, cantante puertorriqueño autor de varias canciones que hoy suenan en los boliches de Montevideo (por lo que me cuentan mis amigos). Por eso, es que su asombro fue mayúsculo cuando lo vio con el "Pistolero", sí con Luis Suárez que tuvo un fin de semana a puro ritmo.

Luis Suárez en el recital de Anuel. Foto: Instagram - Luis Suárez

Joyas del archivo

Magia, de la que recuerdo poco porque se retiró cuando yo tenía siete años. Magia que lo llevó a ser clave en Nacional y a tener grandes pasajes en el fútbol europeo. Magia, que se podría haber extendido mucho más. Hoy cumple años un mago que dejó a un lado su varita a los 29 años. Campeón del Uruguayo con Nacional en 1992 e integrante del plantel de Uruguay en la Copa del Mundo de 2002. Aplausos y solo aplausos para Fabián O'Neill.

Fabián O'Neill en un encuentro con la selección uruguaya. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1917, Uruguay se consagraba campeón de América por segunda vez. Fue en el Parque Pereira y tras vencer por 1-0 a Argentina gracias a un gol de Héctor Scarone. En esa ocasión, la Celeste venció 4-0 a Chile y a Brasil y superó a los albicelestes en la última fecha del cuadrangular disputado en nuestro país.

Un encuentro de la Copa América en el Parque Pereira.

AL VAR

Boca ingresó en un terreno sensible y no de la mejor manera. Un spot publicitario, de cara al juego ante River Plate, hace referencia a muchos detalles de los que podría vanagloriarse el club de la Ribera, pero la forma no fue la adecuada. Entre los detalles en los que busca tratar con chicanas a River Plate, se hace referencia a que sus idolos "no son uruguayos o chilenos", lo que trajo respuestas incluso de propios exjugadores que pasaron por el Xeneize.

El gesto final de Carlos Tévez al retirarse del Estadio Monumental tras la derrota de Boca Juniors ante River Plate por Copa Libertadores. Foto: AFP

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Una alegría para él, para River Plate y un premio a sus buenas actuaciones en el Campeonato Uruguayo. Gastón Olveira jamás olvidará el octubre de 2019 en el que fue citado, para suplantar a Muslera, y vestir la camiseta de Uruguay.

Gastón Olveira durante los trabajos de Uruguay en suelo peruano. Foto: @Uruguay.

Con el arco libre

¡Menos mal que terminó en paz! En el duelo entre Argentina y Ecuador, Lautaro Martínez y Leandro Paredes discutieron para ver quién remataba un penal. Lo terminó ejecutando el volante y para su suerte lo convirtió. Tras el tanto, saludo y abrazo... esperemos que siga así.

La discusión entre Leandro Paredes y Lautaro Martínez por la ejecución del penal

En contra

No todas fueron buenas para Nigeria que logró igualar 1-1 con Brasil en un amistoso internacional. Es que su arquero, Francis Uzoho, dejó una de las imágenes más dolorosas de los últimos días.