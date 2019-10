Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una Celeste realmente renovada

Es cierto que muchos de los que no están es por lesión y que -por suerte- siguen luciendo la camiseta de la selección uruguaya. De todas maneras, distintas cuestiones llevaron a que Tabárez deba recurrir en las últimas fechas FIFA a distintos jugadores.

Esto, a su vez, llevó a un recambio ya que hay nombres que se empiezan a repetir lo que también puede inspirar variantes dentro del plantel de la Celeste.

Si de recambio se habla, uno puede encontrar un detalle que pinta de forma excelente esta renovación de jugadores y es que 14 de los recientes citados por el entrenador tienen menos de 30 partidos jugados con la Celeste.

¿A favor o en contra? Por juventud y por el hecho de ir ganando experiencia apunta a que es un buen movimiento del entrenador y que puede deparar en jugadores luciendo la camiseta de Uruguay de forma habitual.

Martín Campaña, Gastón Silva, Diego Laxalt, Matías Viña, Giovanni González, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Brian Lozano, Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez y Darwin Núñez son aquellos que se ilusionan y que tendrán ante Perú una nueva chance de seguir sumando juegos con la selección.

Rodrigo Bentancur

Celeste te quiero ver

Sábado 5 de octubre



- España: Real Madrid (Federico Valverde) vs. Granada - 11:00 hs.

- España: Valencia (Maximiliano Gómez) vs. Alavés - 13:30 hs.

- Alemania: Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig (Marcelo Saracchi) - 10:30 hs.

- Italia: Hellas Verona vs. Sampdoria (Gastón Ramírez) - 13:00 hs.

- Francia: PSG (Edinson Cavani) vs. Angers - 12:30 hs.

- México: Tigres vs. Santos Laguna (Brian Lozano) - 21:00 hs.

Domingo 6 de octubre

- Inglaterra: Arsenal (Lucas Torreira) vs. Bournemouth - 10:00 hs.

- España: Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) vs. Athletic Bilbao - 09:00 hs.

- España: Valladolid vs. Atlético de Madrid (José María Giménez) - 11:00 hs.

- España: Real Sociedad vs. Getafe (Leandro Cabrera, Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri) - 13:30 hs.

- España: Barcelona (Luis Suárez) vs. Sevilla - 16:00 hs.

- Argentina: Vélez Sarsfield vs. Independiente (Martín Campaña, Gastón Silva y Carlos Benavídez) - 11:00 hs.

- Italia: Fiorentina (Martín Cáceres) vs. Udinese - 07:30 hs.

- Italia: Roma vs. Cagliari (Nahitan Nández y Christian Oliva) - 10:00 hs.

- Italia: Inter (Diego Godín y Mathías Vecino) vs. Juventus (Rodrigo Bentancur) - 15:45 hs.

- Estados Unidos: Los Ángeles FC (Diego Rossi y Brian Rodríguez) vs. Colorado Rapids - 17:00

¿Y por casa?

Se viene la cuarta fecha del Torneo Clausura con duelos muy interesantes y con los dos grandes jugando como visitantes, con mucho en juego para la Tabla Anual.

Sábado 5 de octubre



CERRO LARGO – RAMPLA JUNIORS

Cancha: Estadio Ubilla de Melo

Hora: 16:00



RACING – FÉNIX

Cancha: Parque Osvaldo Roberto

Hora: 16:00



DANUBIO – RIVER PLATE

Cancha: Jardines del Hipódromo

Hora: 16:00



BOSTON RIVER – NACIONAL

Cancha: Estadio Campeones Olímpicos de Florida

Hora: 16:00 (TV)



WANDERERS – PROGRESO

Cancha: Parque Alfredo Víctor Viera

Hora: 18:30 (TV)



Domingo 6 de octubre



JUVENTUD – DEFENSOR SPORTING

Cancha: Estadio Artigas de Las Piedras

Hora: 16:00



PLAZA COLONIA – CERRO

Cancha: Parque Prandi de Colonia

Hora: 16:00



LIVERPOOL – PEÑAROL

Cancha: Estadio Belvedere

Hora: 16:00 (TV)

Mirá lo que me llegó...

¡Qué bestias que son! Por algo están en uno de los mejores equipos del mundo. "A ver si lo hacemos el finde, jaja", me puso mi amigo cuando me lo mandó. No se él, pero yo no me animo. Quedo pegado y encima la pelota se va tres metros afuera. ¿Messi y Suárez pueden hacerlo? Por supuesto que sí.

Luis Suárez haciendo lujitos con Lionel Messi previo al duelo Barcelona-Inter.

Joyas del archivo

El día que Wolverine fue tricolor. Mientras filmaba una publicidad en Uruguay, Hugh Jackman pasó por el Parque Central y observó desde uno de los palcos un encuentro de Nacional frente a Liverpool. Una lástima el encuentro porque fue un empate sin goles, pero será recordado siempre como el día en el que Wolverine se hizo socio de Nacional, en octubre de 2010.

El actor Hugh Jackman en el Gran Parque Central. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...pero de 1920 surgía una nueva institución en el fútbol uruguayo: el Club Atlético Bella Vista. En este año, el conjunto papal queda a un paso del centenario ya que está festejando su aniversario número 99. El elenco del Prado es uno de los privilegiados clubes en desarrollo que se consagró campeón del Uruguayo en 1990. ¡Felicidades, papal!

AL VAR

Si de VAR se habla, no se puede negar que la Copa Libertadores estuvo muy implicada con la tecnología. Un penal sancionado a favor de River Plate, tres goles anulados a Flamengo y más de una polémica se analizó a través de la tecnología. Pero sin dudas es el tiempo lo que más hay que ajustar y la mejor prueba es que en el duelo entre brasileños, el partido estuvo parado 20 minutos.

Foto: Reuters.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Vuelve el capitán y eso siempre es para celebrar. Diego Godín no se perderá los duelos con Perú y además se reencontrará con José María Giménez en la zaga de la selección uruguaya.

Diego Godín entrena en el Complejo Celeste junto a "Josema" Giménez. Foto: Francisco Flores

Con el arco libre

Será una revancha. Darwin Núñez fue convocado en la pasada fecha FIFA pero no pudo sumar ni un minuto por una lesión. Es así que el delantero, que ayer debutó con Almería, buscará tener su estreno en la mayor.

Foto: AFP

En contra

Para cerrar con una jornada bien celeste, el gol en contra se lo llevan Edinson Cavani, Luis Suárez y Giorgian de Arrascaeta quienes se perderán los juegos ante Perú por lesiones o precauciones.