Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un golpe tan duro como sorpresivo

La muerte súbita es eso. Sorpresiva y cuando uno menos se los espera. Pero si se trata de un deportista y de un chico de 17 años parece doler un poco más. Si a uno que está escribiendo estas líneas le duele, es incalculable lo que hoy siente la familia.

Clubes que se solidarizaron, fecha suspendida y un dolor profundo que quedará por siempre tanto en el fútbol como en toda la sociedad uruguaya tras el fallecimiento de Agustín Martínez.

Las palabras en este momento sirven de poco y por eso son escuetas. Solo de fuerza para la familia, compañeros y todo un club que pasa por uno de sus momentos más complicados.

Celeste te quiero ver

Sábado 28 de septiembre:

- España: Athletic Bilbao vs. Valencia (Maximiliano Gómez) - 08:00 hs. - Directv

- España: Getafe (Leandro Cabrera, Damián Suárez, Mauro Arambarri, Mathías Olivera) vs. Barcelona (Luis Suárez) - 11:00 hs. - ESPN

- España: Atlético de Madrid (José María Giménez) vs. Real Madrid (Federico Valverde) - 16:00 hs. - Directv

- Alemania: RB Leipzig (Marcelo Saracchi) vs. Schalke 04 - 10:30 hs. - Fox Sports 2

- Italia: Juventus (Rodrigo Bentancur) vs. Spal - 10:00 hs. - ESPN

- Francia: Bordeaux vs. Paris Saint-Germain (Edinson Cavani) - 12:30 hs. - ESPN

- México: Pachuca vs. Cruz Azul (Jonathan Rodríguez y Martín Cauteruccio) - 19:00 hs - Fox Sports 2

Domingo 29 de septiembre:

- España: Eibar vs. Celta de Vigo (Lucas Olaza y Gabriel Fernández) - 09:00 hs. - ESPN 3

- España: Levante (Erick Cabaco) vs. Osasuna - 13:30 hs. - ESPN

- Italia: Milan vs. Fiorentina (Martín Cáceres) - 15:45 hs. - ESPN

- Estados Unidos: Minnesota United (Thomás Chacón) vs. Los Ángeles (Diego Rossi y Brian Rodríguez - 20:30 hs. - ESPN

Mirá lo que me llegó

Virales por WhatsApp, por Instagram o por Twitter. Virales por todos lados. Viral como la increíble ayuda de Álvaro Silva, el padre de un ciclista uruguayo en el Mundial de Ciclismo que le dio una mano a un competidor colombiano en su peor momento. Pasá y mirá. Después de hacer click acá te vas a parar a aplaudirlo.

El llanto del ciclista colombiano al que ayudó un uruguayo.

Joyas del archivo

Pese a que la cuarta fecha se suspendió y que se disputará el próximo fin de semana. Es más que probable que el español Xisco arranque como titular en Belvedere. Por eso nos fuimos la archivo y encontramos otro extranjero jugando con la camiseta de Peñarol y enfrentando a Liverpool. ¿De quién se trata? Del "Rayo" Mauro Fernández que marcó uno de los goles en el 4-0 mirasol.

El argentino Mauro Fernández celebra con Pacheco y Estoyanoff frente a Liverpool. Foto: Archivo El País.

Un día como hoy...

...nacían un jugador de Peñarol y otro de Nacional. Por un lado Fabián Estoyanoff, quien hoy está cumpliendo 37 años. Por el otro Agustín Sant'Anna que está de festejo en su aniversario número 22. Ambos están en los grandes y defienden las camisetas aurinegra y tricolor.

Agustín Sant'Anna y Fabián Estoyanoff.

AL VAR

Luis Suárez no atraviesa su mejor momento en Barcelona y pese a que anotó dos goles frente al Valencia, el duelo ante Villarreal quedó marcado por los silbidos que recibió al momento de ser sustituido. Hay cierto sector de la prensa y el entrenador que lo defienden y otro que lo ataca. Por ahora el "Pistolero" parece ser una pieza clave en Barcelona y su madurez lo tendrá que hacer tomar la decisión correcta.

Luis Suárez durante el encuentro entre Barcelona y Villarreal. Foto: AFP

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Dos uruguayos campeones en Estados Unidos. Es cierto que no es el título definitivo en la MLS, pero Diego Rossi y Brian Rodríguez celebraron en Los Ángeles por la obtención del título al mejor equipo de la temporada regular. Primera consagración para un equipo que solo tiene dos años de existencia.

La alegría del plantel de Los Ángeles tras consagrarse como el mejor equipo de la temporada regular. Foto: @LAFC

Con el arco libre

Alegría para uno, tristeza para el otro. Cordón la remó siempre desde atrás, pero en los últimos segundos se quedó con la victoria por 60-58 frente a Peñarol lo que obligó una nueva final por el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Cordón venció a Peñarol en la segunda final por el ascenso. Foto: Marcelo Bonjour.

En contra

Neymar le sigue dando sorpresas a Barcelona y esta no fue muy grata porque demandó al conjunto culé por no haber recibido la totalidad del pago por la renovación hasta 2022, pero el elenco catalán también lo demanda a él por no cumplirlo. Estarán cara a cara en el juzgado y habrá que ver quién saca la mejor tajada.