El Uruguayo se empieza a definir

Este fin de semana comienza uno de los torneos más atractivos que tiene el Campeonato Uruguayo. El Torneo Clausura es el que termina de definir todo y de arranque ya hay varios partidos interesantes. Además, Peñarol cerró la contratación de Xisco y Uruguay empató ante Estados Unidos.

Llegan goles desde Mallorca

Xisco Jimenez ya está en Montevideo para jugar en Peñarol. Foto: Francisco Flores / El País

Xisco Jiménez llegó este miércoles a Montevideo, pasó la revisión médica y firmó su contrato como nuevo jugador de Peñarol. A su vez, este jueves realizó el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y sorprendió gratamente su buen estado físico por lo que sumando algo de fútbol podría estar presente para el juego de la segunda fecha ante Rampla.

Una alegría a medias

Brian Rodríguez celebra su primer gol con la mayor en el duelo entre Uruguay y Estados Unidos. Foto: @Uruguay.

Uruguay afrontó un nuevo amistoso en la doble fecha FIFA y luego de vencer a Costa Rica le tocó enfrentar a Estados Unidos. Alegría a medias porque Brian Rodríguez anotó su primer gol con la camiseta de Uruguay y porque Matías Viña disputó los 90' en el lateral izquierdo, pero por otra lado el juego terminó en empate 1 a 1. Rodrigo Bentancur fue el más destacado de los celestes.

El momento de cambiar la pisada

Los futbolistas de Peñarol abandonan el campo apesadumbrados luego de la derrota clásica. Foto: Gerardo Pérez

Peñarol debuta en el Torneo Clausura frente a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo. El juego será este sábado desde las 19 horas y servirá para que los aurinegros intenten cortar la racha negativa de cuatro partidos sin ganar y de tres encuentros sin anotar.

Un duro choque ante el campeón

Nacional

El domingo, desde las 19 horas, Nacional hará su estreno en el último torneo corto del año enfrentando a Liverpool que llega muy motivado luego de haberse coronado en el Torneo Intermedio ante River Plate. Los tricolores llegan con bajas, pero también en un muy buen estado anímico.

El líder de la Anual juega lejos de casa

El festejo de los jugadores de Cerro Largo tras el gol ante Fénix. Foto: Néstor Araújo.

Si hubo algo que a Cerro Largo le costó durante el Apertura fueron las salidas a Montevideo y en la primera fecha del Clausura ya deberá hacerlo para cruzarse ante Danubio. El líder de la Anual afrontará un choque interesante frente al franjeado que estrena técnico.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 14 de septiembre de 2019:



- Cerro vs. Racing - 16 horas - Victoria de Cerro



- River Plate vs. Wanderers - 16 horas - Empate



- Fénix vs. Juventud - 16 horas - Victoria de Fénix



- Peñarol vs. Defensor Sp. - 19 horas - TV - Empate



Domingo 15 de septiembre de 2019:



- Danubio vs. Cerro Largo - 16 horas - TV - Empate



- Progreso vs. Rampla Jrs. - 16 horas - Victoria de Rampla



- Plaza Colonia vs. Boston River - 16 horas - Empate



- Nacional vs. Liverpool - 19 horas - TV - Victoria de Nacional

AL VAR

Diego 'Memo' López y Álvaro Gutiérrez. Foto: Archivo El País

Diego López sorprendió y mucho con sus declaraciones en la conferencia de prensa de este jueves. "Nacional hace dos años que pierde y no bajó los brazos, es un ejemplo", expresó el técnico mirasol y aseguró que eso mismo le dijo a los jugadores de su plantel. Aplausos para una declaración que no todos los días se escucha.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Ronald Araujo entrenó con el plantel principal del Barcelona

Hay que seguirlo de cerca. Es uno más que empieza a tener rodaje y que en cualquier momento puede despegar. Ronald Araújo sigue entrenando con la Primera División de Barcelona y aunque por el momento solo debutó en un amistoso, sus chances crecen.

Con el arco libre

Michael Schumacher se accidentó en la Navidad de 2013. Foto: Archivo El País

"El está consciente" fue el testimonio de una empleada de la Unidad de Cardiología del Hospital Georges Pompidou de París donde se encuentra ingresado Michael Schumacher. El alemán lucha por su vida y existen esperanzas.

En contra

La reacción de Myles Turner en la derrota de Estados Unidos ante Serbia. Foto: AFP

Estados Unidos vive en China la peor campaña de su historia en los mundiales. La selección de Popovich perdió ante Serbia y por lo tanto deberá jugar por el séptimo puesto y así superará la sexta posición que consiguió en 2002 que era, hasta el momento, la peor.