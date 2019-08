Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico es por una tabla y ellos piensan en otra

Nacional y Peñarol se volverán a ver las caras en un clásico, con todo lo que eso implica. Tricolores y aurinegros se medirán en un duelo del que no hay registros porque por primera vez se cruzarán lo harán por el Intermedio, aunque tendrán la cabeza en la Anual.

Mantenerse o arrebatar el lugar

Duelos claves pueden llegar a definir el clásico entre Nacional y Peñarol por el Intermedio. Foto: Archivo El País

Peñarol llega a este juego como líder de la Tabla Anual junto a Cerro Largo teniendo a Nacional a dos puntos y a Fénix a tres unidades. Esto significa que la victoria tricolor le dará la chance a los de Gutiérrez de superar a los aurinegros. Los de Diego López buscarán mantener la ventaja o aumentarla pensando en lo que viene: el Clausura.

El Intermedio quedó en segundo plano

Foto: Gerardo Pérez

Es cierto que los dos todavía tienen chances de ganar su serie y pelear por la final del Intermedio, aunque con River como líder las chances disminuyeron bastante. La victoria de uno de los dos y la derrota del darsenero consagrará al ganador aunque un empate clásico y derrota de River le podría dar el lugar en la final a Nacional por diferencia de goles.

Ambos tienen bajas importantes

Luis Mejía durante el entrenamiento de Nacional en Los Céspedes. Foto: Francisco Flores.

De un lado se confirmó la lesión de Luis "Manotas" Mejía haciendo que sea imposible su presencia en el choque clásico y que su lugar lo tenga que ocupar Sergio Rochet. Del otro, el gran ausente será el "Cebolla" Rodríguez aunque tendrá grandes posibilidades de ir al banco de suplentes.

Las dudas del "Guti" y del "Memo"

Foto: Gerardo Pérez.

La inclusión de Pablo Barrientos o de Thiago Vecino parecía ser la discusión previa al clásico, pero el entrenador tricolor dio un volantazo y en las últimas horas probó con Carballo haciendo un esquema de 4-1-4-1 con el volante delante de la línea de defensas. Por el lado de Peñarol las cosas parecen estar más claras aunque el compañero de Formiliano parece ser la duda más importante. Abascal venía siendo titular, pero Enzo Martínez, con buenos rendimientos clásicos, podría quedarse con el lugar.

¿Cuáles son las posibles alineaciones?

Diego 'Memo' López y Álvaro Gutiérrez. Foto: Archivo El País

Nacional iría con: Sergio Rochet; Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña; Felipe Carballo; Matías Zunino, Rafael García, Gabriel Neves, Gonzalo Castro; Gonzalo Bergessio.



Por su parte, Peñarol formaría con: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Gabriel Rojas; Agustín Canobbio, Guzmán Pereira, Walter Gargano, Ignacio Lores; Gastón Rodríguez y Lucas Viatri.



La Serie B tendrá un final apasionante

Foto: Marcelo Bonjour

Por este lado del Intermedio también hay tres equipos que luchan por quedarse con la zona y dos de ellos se enfrentan entre sí: Liverpool y Plaza Colonia. El negriazul sabe que con la victoria será el ganador, mientras que el Patablanca debe triunfar y esperar lo que suceda con Cerro Largo porque tienen las mismas unidades y la misma diferencia de goles.



¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 31 de agosto:



- Liverpool vs. Plaza Colonia - 15 horas - Victoria de Liverpool



- Cerro Largo vs. Fénix - 18:15 horas - Victoria de Cerro Largo



- Defensor Sporting vs. Boston River - 15 horas - Empate



- Progreso vs. Juventud de Las Piedras - 15 horas - Victoria de Progreso



- Racing vs. Rampla Juniors - 15 horas - Victoria de Racing



- Wanderers vs. Cerro - 15 horas - Victoria de Wanderers





Domingo 1° de septiembre:



- Danubio vs. River Plate - 15 horas - Empate



- Nacional vs. Peñarol - 15 horas - Empate



AL VAR

Juez sostiene la pelota durante un partido de básquetbol en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto

Un nuevo fallo de la FUBB dio a conocer que hay otro jugador sancionado por supuestas apuestas ilegales en el básquetbol uruguayo. Se trata de Gonzalo Martino, jugador de Independiente de Mercedes y será sancionado por 30 meses, lo mismo que le ocurrió a Agustín Zuvich y más que a Lucas Consani, el otro sancionado. Además el Tribunal archivó los expedientes de Salvador Zanotta, Octavio Medina, Emiliano Varela, Sebastián González Larrea, Santiago Massa y Manuel Mayora.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Matías Viña con la camiseta de Uruguay durante el Sudamericano Sub 20. Foto: AFP

Matías Viña y Darwin Núñez fueron las grandes sorpresas de Oscar Washington Tabárez en la nómina para los amistosos frente a Costa Rica y Estados Unidos y ambos tuvieron la primera citación. También será el estreno de Brian Rodríguez quien ya había integrado la lista de reservados.

Con el arco libre

El festejo de Nicolás de la Cruz tras su gol a Cerro Porteño

No la pasó bien, pero la historia tuvo un final feliz. Nicolás de la Cruz fue sacado de la concentración de River Plate en Paraguay tras pedido de un fiscal por una denuncia de 2016 por agredir a un policía. Tras prestar declaraciones y quedar liberado, el presidente del Millonario aseguró que De La Cruz quería su revancha en la cancha y la tuvo. Su gol, en el 1-1 ante Cerro Porteño, aseguró la clasificación a semifinales del equipo argentino.

En contra

Luis Enrique. Foto: AFP.

Conmovió a propios y extraños. Solidarizó a todos los futbolistas del mundo y también a aquellos que no suelen observar este deporte. El entrenador español Luis Enrique aseguró en la tarde del jueves que su hija, de tan solo seis años, había fallecido de un osteosarcoma.