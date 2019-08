Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se juegan mucho en la recta final

River Plate y Peñarol se verán las caras este sábado en un juego donde el ganador quedará como líder de la Serie A, mientras que Nacional, que visitará a Juventud, aguarda por un traspié de ambos para quedarse con la cima. En la Serie B, Cerro Largo buscará una victoria en un duro partido ante Plaza Colonia para seguir en lo más alto.

Mano a mano por la cima

Foto: Gerardo Pérez.

El empate los podría complicar a ambos, pero los dos saben que con un triunfo se quedarán en lo más alto de la Serie A a una fecha del final del grupo. River Plate y Peñarol protagonizarán el duelo más interesante de la quinta fecha del Intermedio.

Un juego histórico

Parque Artigas

El Parque Artigas de Las Piedras recibirá este domingo un juego histórico entre Juventud y Nacional en lo que será la primera visita de un cuadro grande al escenario pedrense. En lo deportivo, los dirigidos por Gutiérrez saben que un triunfo puede ser clave para seguir con chances de ganar su serie.

De viaje a seguir bien arriba

Cerro Largo celebra tras el triunfo ante Cerro en el Ubilla. Foto: Néstor Araújo.

Cerro Largo deberá ir de Melo a Colonia para enfrentar a Plaza en el Prandi. El equipo de Danielo Núñez es líder de la Serie B y con una victoria continuará en lo más alto, pero sabe que si deja unidades Liverpool podría pasar a ocupar su lugar e incluso el "Patablanca" podría alcanzarlo si lo vence.

Un clásico con poca pasta

Foto: Marcelo Bonjour

Defensor y Danubio se cruzarán en la penúltima fecha del Torneo Intermedio, pero ninguno de los dos llega en un buen nivel lo que desluce un tanto el juego que siempre es especial para ambos. Los puntos serán importantes pensando en la Tabla Anual.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 24 de agosto:



- Plaza Colonia vs. Cerro Largo - Estadio: Prandi (15:00 hs) - Victoria de Cerro Largo.



- Racing vs. Wanderers - Estadio: Parque Roberto (15:00 hs) - Empate.



- Boston River vs. Progreso - Estadio: Campeones Olímpicos (15:00 hs) - Victoria de Boston River.



- River Plate vs. Peñarol - TV - Estadio: Saroldi (15:00 hs) - Victoria de Peñarol.



Domingo 25 de agosto:



- Cerro vs. Fénix - Estadio: Tróccoli (15:00 hs) - Victoria de Fénix.



- Rampla Juniors vs. Liverpool - Estadio: Olímpico (15:00 hs) - Victoria de Liverpool.



- Juventud vs. Nacional - TV - Estadio: Parque Artigas (15:00 hs) - Victoria de Nacional.



- Defensor Sporting vs. Danubio - TV- Estadio: Franzini (17:30 hs) - Victoria de Defensor Sporting.

AL VAR

Neymar está a la espera de resolver su futuro. Foto: AFP

¿Qué vas a hacer Ney? Barcelona y Real Madrid siguen en la disputa por el brasileño que por ahora está en PSG. El equipo culé parece sacar un poco de ventaja y de hecho presentó un plan que quedó en estudio, mientras que los parisinos rechazaron una oferta del equipo de Madrid.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

La ecuatoriana Mónica Camboya y las uruguayas Claudia Umpiérrezy Monica Amboya. Foto: Reuters.

Claudia Umpiérrez y Luciana Mascaraña hicieron historia ya que participarán de la primera terna femenina en un Mundial masculino. Ambas, junto a la ecuatoriana Mónica Amboya, dirán presente en el Mundial Sub 17 que se disputará este año en Brasil.

Con el arco libre

Foto: Gerardo Pérez

Walter Gargano es duda para el duelo del próximo sábado luego de un viaje, programado, que tuvo que realizar a México. El "Mota" está con ganas de jugar pero el desgaste lo podría dejar afuera del partido. Diego López, por ahora, espera.

En contra

Rosario Martínez tras el juego entre Rampla Juniors y Cerro Largo. Foto: Francisco Flores

Cerro y Rampla perdieron a sus entrenadores en esta semana. Primero fue Rosario Martínez en el Picapiedra y luego Richard Martínez en el cerrense lo que hizo que ambos equipos tendrán que disputar los partidos de este fin de semana con técnicos interinos.