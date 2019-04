Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A la tierra del capitán, pero sin él

Foto: Gerardo Pérez.

Peñarol viaja a Colonia para enfrentar a Plaza en uno de los partidos que se disputará mañana. Los aurinegros necesitan de una victoria para ponerle presión a Fénix, pero saben que no podrán contar con su capitán: aunque van a su tierra. La contractura dejó afuera del duelo al "Cebolla", pero si quieren ilusionarse con el Apertura, los de Diego López deben ganar como sea ante un rival que necesita los puntos para seguir escapando del descenso.

Una visita de cuidado

Foto: Archivo El País

Seis años, casi nada. Ese tiempo tuvo que pasar para que Nacional vuelva a Melo para enfrentar a Cerro Largo. En aquella ocasión, la victoria fue tricolor por 4-1 con un hat-trick de Iván Alonso y un tanto Alexander Medina. Enzo Borges hizo el descuento para el arachán. ¿Y saben quién era el técnico? El "Vasco" Arruabarrena. La historia ahora es otra y aunque los tricolores vienen en pleno auge, Cerro Largo querra mantenerse invicto en su casa en este Apertura: duelo de alto voltaje en el Ubilla.

¿Podrán madrugar al líder?

Foto: Marcelo Bonjour

Vuelve el matutino del domingo y con él un partido que puede ser muy interesante. Por un lado River Plate que necesita ganar para recuperarse del 0-6 sufrido ante Nacional, por el otro Fénix que está líder e imparable. Los de "JR" visitarán la que fue la casa del entrenador durante mucho tiempo. A madrugar para ver un lindo duelo en el que ambos necesitan los puntos: ¿madrugarán al líder?

Abran paso que hay duelo clásico

Foto: Gerardo Pérez

No llegan en su mejor momento. Danubio viene de forma irregular y Defensor Sporting en la última posición, aunque puede ser un partido que marque un antes y un después en el camino de ambos en el Torneo Apertura. Suelen decirse que son duelos especiales y este lo será. Clase hay y eso esperanza a que franjeados y violetas otorguen un buen espectáculo en Jardines del Hipódromo.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

- Danubio vs. Defensor Sporting - Victoria de Danubio

- Cerro vs. Progreso - Empate

- Plaza Colonia vs. Peñarol - Victoria de Peñarol

- Wanderers vs. Liverpool - Victoria de Wanderers

- River Plate vs. Fénix - Victoria de Fénix

- Racing vs. Juventud - Empate

- Boston River vs. Rampla Juniors - Victoria de Rampla Juniors

- Cerro Largo vs. Nacional - Victoria de Nacional

AL VAR: Los goles celestes en Europa

Foto: Reuters

Uno no bastó y tuvieron que ser dos. Primero Luis Suárez y después Lucas Torreira. Los dos anotaron durante esta semana, uno por Champions League y otro por Europa League, pero los tantos no se los dieron a ellos: ambos en contra. Ligaron poco los celestes en una nueva jornada de los certámenes de clubes más importantes de Europa.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

La cláusula requerida por el goleador de la institución y aceptada por la dirigencia.

Insólito, pero muy ingenioso. Santiago "Bigote" López firmó su nuevo contrato con Villa Española pero con una cláusula muy especial: poder ausentarse si tanto los Redonditos como Solari realizan un concierto. ¿Alguna vez se lo imaginó? La verdad... ¡no lo soñé!

Con el arco libre

Foto: Gerardo Pérez

¡Ay Juan Ramón querido! Qué polémica que armaste en Twitter. La cuenta de hinchas de Sud América acusó a que el entrenador había terminado antes un amistoso entre el Buzón y los albivioletas porque la IASA estaba goleando.



En contra

Foto: Reuters.

Ocho partidos y adiós temporada. Así resolvió la Federación Española de Fútbol la tarjeta roja que recibió Diego Costa en el duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid disputado en el Camp Nou. Un insulto que le salió muy caro porque quedan siete fechas de LaLiga y el hispano-brasileño recibió ocho de sanción.