No pueden mirar atrás

Los grandes dejaron puntos en la fecha pasada y se lo reprocharon, pero ahora ya no pueden seguir pensando en eso. Ganar es el objetivo y tanto River Plate como Juventud de Las Piedras buscarán evitarlo.

Vuelve a casa por tres puntos

Fabricio Formiliano celebra el gol de Peñarol ante Defensor Sporting. Foto: Marcelo Bonjour.

Peñarol, luego del homenaje que le realizará a Diego Forlán, afrontará un complicado reto que lo enfrentará a Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo. Los aurinegros no pueden darse el lujo de seguir dejando unidades, mientras que el pedrense las precisa para el descenso.

En un mano a mano personal

Foto: Gerardo Pérez

Nacional y River Plate se cruzan en el Parque Central en uno de los juegos más interesantes que tendrá la fecha teniendo en cuenta de que los tricolores están a una unidad de los darseneros en el Intermedio y que los de Gutiérrez precisan el triunfo para seguir peleando también por la Anual.





La otra cima es arachana

Jonathan Dos Santos celebra el gol de Cerro Largo ante Rampla Juniors. Foto: Marcelo Bonjour.

Cerro Largo vuelve a casa para enfrentar a Cerro y no solo defender el liderazgo de la Serie B del Intermedio, también para seguir peleando con Peñarol la punta de la Tabla Anual. Los de Danielo Núñez se ilusionan y su buen momento permite que lo hagan con argumentos.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 17 de agosto



Cerro Largo vs Cerro - 15.00 hs. (Estadio Ubilla) - Victoria de Cerro Largo.



Danubio vs Boston River - 15.00 hs. (Jardines del Hipódromo) - Victoria de Danubio.



Fénix vs Plaza Colonia - 15.00 hs. (Parque Capurro) - Victoria de Fénix.



Nacional vs River Plate - TV - 15.00 hs. (Gran Parque Central) - Victoria de Nacional.



Domingo 18 de agosto



Progreso vs Defensor Sporting - 15.00 hs. (Parque Paladino) - Empate.



Liverpool vs Racing - TV - 15.00 hs. (Estadio Belvedere) - Victoria de Liverpool.



Wanderers vs Rampla Juniors - 15.00 hs. (Parque Viera) - Victoria de Wanderers.



Peñarol vs Juventud - TV - 18.00 hs. (Campeón del Siglo) - Victoria de Peñarol.

AL VAR

Darwin Núñez celebrando uno de los tantos que anotó con Peñarol. Foto: Fernando Ponzetto.

Le tocó a Brian Rodriguez y ahora Darwin Núñez. Peñarol en muy poco tiempo podría perder a dos de sus juveniles con más futuro. Claro está que eso implicaría un buen ingreso económico, pero también perder dos proyectos importantes en lo deportivo. Almería viene fuerte por el delantero mirasol.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Santiago Rodríguez y Gonzalo Andrada. Foto: Marcelo Bonjour

Buena noticia para Nacional y para el fútbol uruguayo en general. Santi Rodríguez ya trabaja en su regreso a las canchas y el mismo podría realizarse en el clásico del Torneo Intermedio en un juego donde los tricolores se jugarán mucho.



Con el arco libre

Santiago Silva da positivo en control antidopaje. Foto: EFE

Un tratamiento de fertilidad fue lo que terminó confirmando el doping positivo de Santiago Silva. El mismo surgió por testosterona, lo que estaba muy presente en el régimen que el uruguayo estaba llevando a cabo. El propio jugador aseguró que en su momento los valores eran normales, pero que luego crecieron aunque nunca buscó sacar ventaja.



En contra

Foto: Reuters

¡Qué estreno Hazard! El belga tendrá que esperar para hacer su debut en la liga de España ya que sufrió una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo y será baja entre tres y cuatro semanas. Baja sensible para el Madrid y malas noticias para la nueva alta del conjunto merengue.