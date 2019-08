Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dejaron pasar el tren

Peñarol, Cerro Largo, Nacional y Fénix pasaron el fin de semana sin ganar y ninguno pudo aprovechar el tropezón del resto para sumar puntos importantes de cara a la Tabla Anual.

Por ahora lo perdonan

Lucas Viatri y Matías Malvino disputan la pelota. Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol igualó con Defensor Sporting 2-2 en el Franzini. Los aurinegros tuvieron graves problemas defensivos que fueron bien aprovechados por el equipo local que anotó dos goles tras pelotas paradas. Rabuñal y Menosse anotaron para los violetas, mientras que Formiliano y Viatri hicieron lo propio para los aurinegros.

No fue el mejor viaje

El lamento de Rafael García, Rodrigo Pastorini y Gabriel Neves tras el juego entre Nacional y Boston River. Foto: Francisco Flores.

Nacional no tuvo un buen partido en Florida e igualó sin goles frente a Boston River. Es cierto que falló goles insólitos en los pies de Lorenzetti y Zunino, pero la verdad es que no fue la mejor versión del equipo de Gutiérrez la que se vio en el Campeones Olímpicos.

Montevideo es la kriptonita

Rampla Juniors ante Cerro Largo en el Olímpico. Foto: Marcelo Bonjour.

Cerro Largo volvió a dejar puntos jugando en la capital. Los arachanes, que llegaban con puntaje perfecto a la cuarta fecha igualaron 1-1 con Rampla Juniors y siguen liderando la serie B, aunque en la Anual no pudieron recortar distancia con Peñarol.

El clásico fue de Racing

Los jugadores de Racing celebran el triunfo ante Fénix. Foto: Marcelo Bonjour.

Los cerveceros y Fénix se volvieron a ver las caras en una nueva edición del "Clásico del Oeste". El equipo de Capurro estuvo lejos de su mejor performance y cayó 3-1 con los de Apud que presentaron un buen planteo y fueron efectivos ante el arco albivioleta.

Liverpool sacó provecho

Agustín Ocampo celebra el gol de Liverpool ante Wanderers en Belvedere. Foto: Fernando Ponzetto.

Si hubo un equipo que sacó ventaja de todos los que no pudieron ganar fue Liverpool. El negriazul le propinó una nueva derrota a Wanderers, que todavía no sumó de a tres en el Intermedio, y no solo se arrimó en la serie B, también trepó en la Anual.

El darsenero está ilusionado

Luis Urruti celebra el gol de River Plate. Foto: Marcelo Bonjour.

River Plate le ganó a Juventud, como visitante y de atrás, para quedar como líder en la serie A del Torneo Intermedio. Es cierto que Peñarol quedó arriba por diferencia de goles, pero los de Fossati se ilusionan con pelear hasta la última fecha.

Una cachetada más

Gol de Gustavo Alles para Progreso ante Danubio en el Paladino. Foto: Marcelo Bonjour.

El camino de Danubio en este Torneo Intermedio ha sido muy pobre y Progreso lo ayudó a que se siga complicando en el certamen luego de vencerlo por 2-0 en el Paladino. El doblete de Alles le dio un triunfo importante a los de La Teja y complicó a los franjeados.

Con sabor a muy poco

Equipo de Plaza Colonia. Foto: AUF.

Plaza Colonia y Cerro igualaron sin goles en un juego donde los dos dejaron puntos importantes. El Patablanca en su lucha por la serie B del Intermedio y el Albiceleste por la de sumar luego de un año donde los ganar no ha sido su fuerte.

AL VAR

La selección sub 22 de Uruguay frente a México en los Juegos Panamericanos. Foto: Reuters.

De más a menos así fue la selección uruguaya en los Juegos Panamericanos de Lima de 2019. Comenzó muy bien en una fase de grupos donde ganó los tres partidos que jugó, pero en semifinales cayó ante Argentina y además en el duelo por el tercer puesto cayó ante México por lo que no alcanzó siquiera el bronce.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Martín González y Bruno Cetraro con la medalla de oro en remo. Foto: Enrique Arrillaga

Uruguay cerró los Juegos Panamericanos con nueve medallas obtenidas. Una de ellas, en remo, fue la única de oro, pero después se ganaron cuatro de plata (surf, pelota vasca y dos en vela) y cuatro de bronce (dos en atletismo, boxeo y karate)

Con el arco libre

Otra denuncia contra Neymar, ahora por parte de un hincha. Foto: AFP

¿Qué va a hacer Neymar? Que sí, que no. Que Barcelona, que Real Madrid. Que me quedo, que me voy. En Paris Saint Germain ya no saben qué hacer con el brasileño, mientras que mucho se habla pero poco se concreta con ofertas.

En contra

El gesto de Manolas a Luis Suárez

Luis Suárez marcó dos goles en el amistoso entre Barcelona y Napoli, pero no la pasó bien con el griego Manolas que en varias ocasiones discutió con él y que además le recordó la eliminación sufrida con el Barcelona cuando el defensor estaba en Roma.