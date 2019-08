Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la cabeza en lo local

Ya está. El fútbol uruguayo se instala para quedarse hasta fin de año. Adiós Copa Libertadores, chau Copa Sudamericana y bienvenido nuevamente el Torneo Intermedio.

Una vuelta por el Parque Rodó

Foto: Marcelo Bonjour

Líder de la Tabla Anual y puntero en la Serie A del Intermedio, Peñarol visitará este domingo el Franzini para cruzarse con Defensor Sporting en el duelo más interesante de la fecha. Los violetas saben que con un triunfo alcazarán a los aurinegros.

Que no sea solo de paseo

Álvaro Gutiérrez durante el entrenamiento de Nacional en Florida. Foto: Víctor D. Rodríguez.

Boston River y Nacional viajan a Florida para jugar un nuevo duelo por el Intermedio en el Campeones Olímpicos. Con la incertidumbre de saber si el "Loco" Abreu va de arranque, el equipo que ahora dirige el "Tato" Martín García, se cruzará con un Nacional que de ganar puede ser líder si se dan los resultados necesarios en otras canchas.

Un duelo especial

Fénix vs Racing. Foto: Marcelo Bonjour.

Hace tiempo ya que los juegos entre Racing y Fénix no son lo mismo. Considerado como el "Clásico del Oeste", cerveceros y albivioletas se vuelven a ver las caras, esta vez en el Roberto y en una situación donde ambos precisan los puntos. Los de Apud para alejarse de abajo y los de Carrasco para seguir peleando arriba.

Los podios celestes

Emiliano Lasa y Deborah Rodríguez con las medallas de bronce obtenidas en Lima. Foto: Enrique Arrillaga.

Emiliano Lasa y Deborah Rodríguez consiguieron medallas de bronce en lo Juegos Panamericanos de Lima. El atleta celeste lo alcanzó en salto largo, mientras Deborah lo logró en la final de los 800 metros en un cierre donde quedó a dos milésimas de la plata.

¡Ay hermano!

Uruguay vs. Argentina. Foto: Reuters

Argentina vapuleó a Uruguay en todos los sentidos en fútbol y así mandó a los dirigidos por Gustavo Ferreyra a ir por el bronce y no poder defender el oro. Fue 3-0 en Lima en una noche donde nada salió para los gurises celestes.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 10 de agosto



Juventud vs River Plate - 15.00 hs. (Parque Artigas) - Victoria de River Plate.



Rampla Juniors vs Cerro Largo - 15.00 hs. (Estadio Olímpico) - Victoria de Cerro Largo.



Liverpool vs Wanderers - 15.00 hs. (Estadio Belvedere) - Empate.



Boston River vs Nacional - TV - 18.00 hs. (Campeones Olímpicos) - Victoria de Nacional.



Domingo 11 de agosto



Progreso vs Danubio - 15.00 hs. (Parque Paladino) - Victoria de Danubio.



Plaza Colonia vs Cerro - 15.00 hs. (Parque Prandi) - Empate.



Racing vs Fénix - TV - 15.00 hs. (Parque Roberto) - Empate.



Defensor Sporting vs Peñarol - TV - 18.00 hs. (Estadio Franzini) - Victoria de Peñarol.



AL VAR

Jhon Misael Riascos entrenando en el Al Batin de Arabia Saudita.

Apuesta. No cabe otra palabra para definir la llegada de Jhon Misael Riascos para Peñarol. Un jugador que para el medio uruguayo es desconocido, pero que viene con credenciales de ser un volante rápido, con más asistencia que gol y que puede desequilibrar por las bandas.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Así fue recibido Nahitan Nández en Cagliari.

Como un ídolo. Así recibieron a Nahitan Nández en Cagliari. El ahora exjugador de Boca Juniors arribó a Italia y los hinchas lo esperaron en el aeropuerto para saludarlo, pedirles fotos y también algún autógrafo al mediocampista uruguayo.

Con el arco libre

La imagen utilizada por Los Ángeles FC para oficializar la llegada de Brian Rodríguez.

Se confirmó. Luego de muchas idas y vueltas, Peñarol hizo oficial la partida de Brian Rodríguez rumbo a la MLS para jugar en Los Ángeles. Las cifras, expresadas por el club, marcan que los aurinegros recibirán 5,2 millones, pero perdió a un jugador joven y que era muy importante en la institución.

En contra

Kevin Ramírez y su grito de gol en Melo. Foto: Gerardo Pérez

Con la posibilidad de ir a México, Kevin Ramírez tomó la decisión en mutuo acuerdo con Nacional de rescindir su contrato. El volante, que había tenido chances de jugar con Gutiérrez, tomó la decisión de abandonar la institución tricolor.