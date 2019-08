Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La plata estaba en el agua

Julian Schweizer posando con su medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Foto: Enrique Arrillaga.

Julián Schweizer le dio la segunda medalla a Uruguay. Luego de que Lucas Fernández ganara la de bronce en boxeo, el surfista se quedó con la de plata tras caer ante Piccolo Clemente en la final. Tras superar dos fases de repechaje y ganar la semifinal, Schweizer peleó por el oro, pero se quedó con el segundo puesto.

Y ahora... clásico

La selección sub 22 celebra uno de los tantos ante Honduras. @Uruguay.

La selección sub 22 que está en los Juegos Panamericanos sigue a gran ritmo su camino en la fase de grupos ya que se impuso ante Honduras por 3-0 en el último juego y así clasificó como líder a las semifinales donde se cruzará con Argentina.

¿Es el momento Brian?

Foto: Gerardo Pérez

¿Solucionado? En estos días se haría el anuncio oficial de que Brian Rodríguez se marchará a Los Ángeles FC. Las diferencias parecen haberse solucionado y es un problema más para Peñarol que pierde una pieza muy importante.

Luis sigue como siempre

La pirueta de Luis Suárez para el gol del triunfo de Barcelona. Foto: EFE

Llegó Griezmann, Messi no jugó y Barcelona ahora usa camiseta cuadriculada. Muchas cosas cambiaron, pero otras no. Por ejemplo, que Suárez sigue siendo infalible dentro del área. Esta vez anotó el gol del triunfo ante Arsenal, sobre el final, por el trofeo Joan Gamper disputado en el Camp Nou. Una tijereta, tras asistencia de Sergi Roberto, marcó la diferencia para el 2-1.

AL VAR

Foto: Gerardo Pérez

El momento de Cristian Rodríguez en Peñarol no es el ideal. El volante no mostró su mejor versión en los últimos partidos y de hecho las lesiones lo complicaron. Por lo tanto, con la intención de ir en busca del tricampeonato, el capitán trabajará diferenciado y no jugará hasta el Torneo Clausura.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena



Leonardo Fernández es una de las piezas más importantes de Uruguay en los Panamericanos. Foto: @Uruguay

Leonardo Fernández no sabe dónde va a jugar todavía. Tigres de México es el dueño de su ficha y seguramente estará evaluando en serio la posibilidad de cederlo. El volante es clave en la selección uruguaya de los Panamericanos y suma cuatro goles en tres partidos.

Con el arco libre

Nicolás De la Cruz falló un penal en la goleada 3-0 ante Lanús. Foto: AFP

¡No, Nico! Mirá que hizo goles lindos, pero esta vez se equivocó. Discutió con Santos Borré para rematar un penal y cuando lo ejecutó la picó y la pelota terminó mansa en las manos del arco. ¡No, Nico!

En contra

Foto: Archivo

Esta vez no pudo ser. Alfredo Arias que ha tenido muy buenos números en Uruguay y en otros países de América fue cesado como entrenador de la Universidad de Chile luego de no haber podido conseguir los resultados esperado. El equipo marcha en el puesto 15 y en zona de descenso, lo que terminó de decantar la situación a un despido.