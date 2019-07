Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sábado gigante por el Intermedio

Los grandes salen a escena el mismo día. Peñarol recibe a Danubio en el Campeón del Siglo, mientras que Nacional hará lo propio pero con Progreso en el Gran Parque Central. Como para sentarse cómodo y al lado de la estufa a mirar fútbol toda la tarde.

Todos los ojos conducen al CDS

Foto: Nicolás Pereyra

Con una cuantas bajas por lesión, Diego López deberá armar el rompecabezas para enfrentar a Danubio. Es que luego de dejar puntos frente a Progreso el conjunto aurinegro no puede darse el lujo de dejar unidades y menos de local, aunque los danubianos buscarán pegar el zarpazo en terreno ajeno.

Por el camino de la recuperación

Foto: Gerardo Pérez

Más allá de la derrota por la Copa Libertadores ante Inter, Nacional mostró una mejoría el pasado fin de semana en el Intermedio y buscará demostrarla ante Progreso. Gutiérrez deberá rearmar la defensa porque no podrá contar con Carvalho ni con Corujo y además con la cabeza en el miércoles, no es tarea sencilla.

¿Ya estarán ganados?

Cerro Largo ante Racing en Melo. Foto: Néstor Araújo.

Los partidos hay que jugarlos y las sorpresas están a la vuelta de la esquina, pero Cerro Largo, que marcha segundo en la Anual jugará en el Ubilla ante Liverpool. El equipo de Danielo Núñez no la tendrá fácil ante un rival que viene de golear, pero en casa lleva más de un año sin perder.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 27 de julio

- Plaza Colonia vs Rampla Juniors - 15.00 hs. - Victoria de Plaza Colonia.



- River Plate vs Defensor Sporting - 15.00 hs. - Victoria de Defensor Sporting.



- Peñarol vs Danubio - TV - 15.00 hs. - Empate.



- Nacional vs Progreso - TV- 19.30 hs. - Victoria de Nacional.

Domingo 28 de julio

- Fénix vs Wanderers - 15.00 hs. - Empate



- Juventud vs Boston River - 15.00 hs. - Victoria de Boston River.



- Cerro vs Racing - 15.00 hs. - Victoria de Cerro.



- Cerro Largo vs Liverpool - TV - 17.00 hs. - Empate.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Edinson Cavani fue el mejor del partido para los lectores. Foto: Gerardo Pérez / El País

Uruguay ascendió tres puestos en el nuevo ranking FIFA. Luego de su participación en la Copa América, la Celeste se ubica en el quinto lugar y es la segunda mejor de Sudamérica detrás de Brasil que es escolta de la selección líder: Bélgica.

Con el arco libre

Brian Rodríguez. Foto: Gerardo Pérez.

Sabor agridulce para el hincha, para los dirigentes y para el cuerpo técnico. Brian Rodríguez se marchará del club luego del juego ante Fluminense del próximo martes. Por un lado la buena noticia de recibir dinero fresco ya que Peñarol se hará con casi 7.5 millones de dólares, por otro lado el hecho de perder a un jugador clave en el plantel.

En contra

Algunos demostraron mejores rendimientos que otros y llegan al partido de vuelta con alguna esperanza más. Lo cierto es que tanto como Peñarol, Nacional y Wanderers no pudieron ganar en sus respectivos choques de ida tanto de Copa Sudamericana, como de Copa Libertadores.