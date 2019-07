Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Visitas de riesgo

Mañana comienza la segunda fecha del Intermedio y ya hay mucho en juego. Peñarol deberá ir a Capurro para enfrentar a Progreso, Nacional tiene que ir a Jardines para cruzarse con Danubio en un partidazo, mientras que Fénix tiene una parada complicada en Belvedere y Cerro Largo deberá venir a Montevideo a buscar puntos ante Wanderers.

Ya lo hizo pasar mal

Fabian Estoyanoff defiende la pelota ante la marca de Anthony Sosa. Foto: Marcelo Bonjour.

Peñarol se cruzará con Progreso en el Parque Capurro y enfrentará a un equipo que ya lo complicó en algunas ocasiones. De hecho hace tres partidos que no se repite marcador. En los últimos tres juegos hubo una victoria de Progreso, un triunfo agónico de Peñarol y un empate que los aurinegros consiguieron en la última pelota.

El partido de la fecha

Danubio vs. Nacional. Foto: Marcelo Bonjour.

Danubio y Nacional se ven las caras en un partidazo por los cuadros que de cruzan y por lo que se juegan en este duelo. El equipo franjeado está cuarto en la Anual un punto por encima de los tricolores que están quintos. Ambos, además, tienen la necesidad de un triunfo luego de no poder sumar de a tres en el debut del Intermedio.

Ravioles y fútbol

Juan Albin hizo un golazo para Rampla en la victoria clásica ante Cerro. Foto: Gerardo Pérez / El País

Al mediodía. A la hora que se tiran los fideos al agua. A esa hora jugarán Rampla y Cerro una nueva edición del Clásico de la Villa. Ambos vienen en un momento un tanto complicado y un triunfo les puede dar aire por lo que significa el partido y por los tres puntos que les dará una victoria.

No quiere perder pisada

Fénix y Liverpool en el Parque Capurro. Foto: Marcelo Bonjour.

Duelo de esos muy interesantes será el que protagonicen Liverpool y Fénix en Belvedere. Los dos vienen de ganar en la primera fecha y buscarán repetir. A su vez, el conjunto albivioleta quiere seguir bien de cerca o aprovechar un resbalón para superar a Peñarol.

Un punto débil a mejorar

Los jugadores de Cerro Largo celebran el gol de Agustin Heredia. Foto: Néstor Araújo.

Cerro Largo ganó solo uno de los últimos seis partidos que jugó fuera del Ubilla donde acumula más de un año sin perder. Esta vez le toca enfrentar a un alicaído Wanderers en el Viera en un juego donde ambos deben triunfar pensando en sus objetivos.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 20 de julio



- Defensor Sporting vs Juventud - 15.00 hs. - Victoria de Defensor

- Racing vs Plaza Colonia - 15.00 hs. - Empate

- Wanderers vs Cerro Largo - 15.00 hs. - Victoria de Wanderers

- Progreso vs Peñarol - TV - 15.00 hs. - Victoria de Peñarol



Domingo 21 de julio



- Rampla Juniors vs Cerro - TV - 12.00 hs - Empate

- Boston River vs River Plate - 15.00 hs. - Victoria de River Plate

- Liverpool vs Fénix - 15.00 hs. - Victoria de Liverpool

- Danubio vs Nacional - TV - 15.00 hs. - Empate

AL VAR

Brian Rodríguez. Foto: Archivo El País.

Un fuerte debate se planteó en las últimas horas al darse a conocer que no toda la ficha de Brian Rodríguez pertenece a Peñarol. 25% de ella es de un dirigente y además el jugador se llevaría el 20% en una futura transferencia. De todas maneras, el expresidente Juan Pedro Damiani salió al cruce y aclaró la situación.

De chilena

Foto: Leonardo Mainé

Esta tarde, desde las 15, el fútbol femenino hará historia con el primer clásico en el Gran Parque Central. Peñarol y Nacional se veran las caras en el escenario tricolor en un juego que será una final por la última fecha del Apertura. Si Nacional gana o empata será campeón, Peñarol debera triunfar para quedarse con la copa. Además el juego será con público general, dejando de lado las listas restringidas. Los hinchas de ambos clubes que deseen ir podrán acceder a su boleto por $200 en un RedPagos o TickAntel.

Con el arco libre

Carlos Salvador Bilardo está pasando un momento muy complicado de salud y por estas horas se encuentra internado en estado delicado mientras padece el síndrome de Hakim-Adams. Según informa La Nación de Argentina, este síndrome provoca trastornos de memoria y estabilidad, producto de la acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades cerebrales, lo que deriva en una dilatación ventricular y edemas que afecta algunas zonas del cerebro. El exentrenador está internado y hasta el momento no se actualizó su parte médico.

En contra

Foto: Leonardo Mainé

Un supuesto exintegrante de La Banda del Parque envió un mensaje de voz al celular del dirigente Alejandro Balbi en el cual le da a él y a sus compañeros de directiva un mes para que se acomoden las cosas en el club "o vamos a apuntar contra ustedes". Horas más tarde, el individuo pidió disculpas alegando que "a veces uno en caliente hace giladas como esta". De todas maneras fue condenado a libertad vigilada por un año y no podrá ir a espectáculos deportivos ni acercarse a jugadores o miembros de la directiva tricolor.