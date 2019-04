Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fénix Colonia está imparable

Foto: Marcelo Bonjour

El conjunto albivioleta volvió a ganar, sigue invicto y es el único puntero del Torneo Apertura. La campaña del equipo de "JR" cada vez se parece más a la de Plaza que terminó con el título de los colonienses que también disputaban la cima con Peñarol. ¿Le dará a los de Capurro para repetir la hazaña?

Más barato por media docena

Foto: Gerardo Pérez

Nacional fue una aplanadora en el Parque Central y a los 30' ya ganaba 4-0. El equipo del "Guti" tuvo como figura a un Rodrigo Amaral que cada vez es más importante en este plantel con todo lo que eso representa. En el complemento llegaron dos más para sellar el 6-0 ante un River Plate completamente desconocido.

Con lo justo vale igual

Foto: Marcelo Bonjour

Siete cambios hizo Diego López y en cancha se pudo notar. Peñarol no fue el mismo y aunque hizo un buen primer tiempo, donde se puso en ventaja con un golazo de Lema de tiro libre, en el complemento Danubio fue superior. La razón porque la que no igualó fue una vez más Kevin Dawson que sigue agrandando su figura en el conjunto mirasol. Fue 1-0 y listo, pero vale tres puntos para seguir peleando arriba.

Zeballos vale cuatro

Foto: @CampeonatoAUF

En una tarde inolvidable para el delantero de Juventud, Joaquín Zeballos se despachó con cuatro goles en Las Piedras. El que lo sufrió fue Wanderers que luego de una racha de cuatro resultados positivos volvió a caer. Dos años debieron pasar para que un jugador vuelva a anotar cuatro goles en un mismo partido ya que el último había sido Liber Quiñones jugando para Racing.

Cumpleaños (no tan) feliz

Foto: Marcelo Bonjour

Racing festejó su centenario en cancha, pero no le fue muy bien. Visitó el Olímpico y sufrió una dura derrota por 2-0 que le permite a los de Rosario Martínez volver al triunfo, aunque a Racing sumar una nueva derrota en un Apertura demasiado irregular.



Un estreno positivo

Foto: Francisco Flores

Es cierto que no ganó, pero "Nacho" Risso debutó como técnico de Defensor Sporting y sumó un punto y logró algo importante: mantener el cero en el arco propio ante Boston River. ¿Lo negativo? Que el "Chino" Navarro se rompió el tendón de Aquiles y que de los últimos diez partidos, el violeta solo ganó un juego. El "Nacho" tiene mucho para laburar dentro del campo y fuera también, en lo anímico de un equipo que buscará repuntar.



Lo ganó a fútbol

Foto: Marcelo Bonjour

A veces se dice que los partidos se ganan metiendo o dejando más de lo que se ve dentro del campo, pero este no fue el caso de Liverpool. El negriazul se impuso 3-2 ante Cerro Largo jugando al fútbol y no de pesado. Y eso que a los 13' caía 0-2 en Belvedere, pero no desesperó, Pezzolano transmitió calma y el equipo lo entendió. Así controló bien al arachán y eligió los mejores caminos y los necesarios para darlo vuelta, pero con una premisa: jugando al# fútbol.

El Gaucho ya no es el mismo

Foto: @CampeonatoAUF

Luego de un buen comienzo en el Apertura y de ser una de las sorpresas del certamen, a Progreso le costó mucho repetir lo mostrado en el arranque del certamen y este fin de semana cosechó su quinto partido consecutivo sin triunfos. ¿Su verdugo? Plaza Colonia de irregular torneo, pero que solo perdió un partido de los últimos cinco lo que es importante pensando en sumar para la tabla del descenso.

AL VAR: Varios comprometidos en el descenso

De los tres que ascendieron, solo uno se encuentra en puestos de descenso directo de cara a la próxima temporada y es Plaza Colonia. La particularidad es que los dos últimos ya estaban en Primera el año pasado y empezaron a complicarse, estos dos Boston River y Rampla Juniors. ¡A sumar!

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Foto: Fútbol Florida

Porque no solo del Campeonato Uruguayo vive el fútbolero. La Copa de Selecciones de OFI brindó un gran espectáculo el domingo por la noche con el triunfo de Paysandú por 2-0 ante Colonia en Tarariras, en el duelo de ida. ¿La concurrencia? De lo mejor, cerca de 3.000 personas se arrimaron a observar un lindo encuentro.

Con el arco libre

Foto: Marcelo Bonjour

Sorprendió a todos los que obsevaron el duelo entre Peñarol y Danubio en el Campeón del Siglo: en la tribuna no había banderas. Rápidamente se conoció que fue una medida de los hinchas ante la detención de los tres simpatizantes mirasoles que todavía se encuentran en Río tras los incidente previo al juego ante Flamengo. Las únicas dos que se vieron decían: "Justicia para los detenidos" y "Aguante los pibes. Defendieron a la gente".

En contra

Foto: Archivo El País

Luego de la derrota ante Fénix, Jorge González tomó la decisión de renunciar a su puesto como entrenador del elenco albiceleste. Tras su salida se transformó en el quinto técnico en abandonar su club en el Apertura luego de Toresani (Rampla), Domínguez (Nacional), Szlafmyc (Plaza) y Da Silva (Defensor Sporting).