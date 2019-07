Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Intermedio: de arranque hay duelos destacados

Se terminó la Copa América. Por un tiempo hay que dejar de lado a la selección y los clubes vuelven a escena. Entre mañana y pasado se disputará la primera fecha del Torneo Intermedio que promete juegos apasionantes y un clásico.

De movida se cruzan dos pesos pesados.

Nacional vs. Defensor Sporting. Foto: Marcelo Bonjour.

El Gran Parque Central recibirá mañana lo que será el mejor juego de la primera fecha. Es que Nacional se enfrentará a Defensor Sporting en un duelo que promete ser apasionante y aunque tendrá a dos equipos saliendo de pretemporada genera mucha ilusión. Los tricolores quieren seguir de cerca a Peñarol en la Anual, mientras que los violetas seguir mejorando y crecer en la tabla general de puntos.

No puede descuidarse

Foto: Francisco Flores

Peñarol debuta en su casa frente a Boston River. Algunos podrían decir que el estreno mirasol no sería de temer, pero los de Gastón Machado intentarán robar unidades importantes tanto para el Intermedio como para la Tabla Anual. Teniendo en cuenta que los aurinegros deberán cruzarse con rivales como Nacional, Defensor o Danubio que, a prori, son más complicados, los de Diego López no deben dejar pasar la chance de iniciar con triunfo.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 13 de julio.



- Juventud vs. Danubio - 15.00 hs. (Parque Artigas) - Victoria de Danubio.

- Cerro Largo vs. Racing - 15.00 hs (Estadio Ubilla). Victoria de Cerro Largo.

- Cerro vs. Liverpool - 15.00 hs (Estadio Tróccoli). Empate

- Nacional vs. Defensor Sporting - TV - 18.00 hs. (Gran Parque Central). Victoria de Nacional.

Domingo 14 de julio.



- Plaza Colonia vs. Wanderers - 15.00 hs. (Estadio Prandi). Victoria de Wanderers.

- River Plate vs. Progreso - TV - 15.00 hs. (Parque Saroldi). Empate

- Fénix vs. Rampla Jrs. - 15.00 hs. (Parque Capurro). Victoria de Rampla.

- Peñarol vs. Boston River - TV - 18.00 hs. (Campeón del Siglo). Victoria de Peñarol.

El "Loco" y un nuevo batacazo

Primer entrenamiento de Sebastián Abreu con Boston River. Foto: Francisco Flores.

Equipo 29 y uno más en el fútbol uruguayo. Sebastián "Loco" Abreu se transformó en nuevo jugador de Boston River lo que lo trae a jugar por primera vez el Torneo Intermedio. Si bien no hará su debut este fin de semana, se lo volverá a ver en las canchas del fútbol uruguayo con todo lo que eso significa. Además utilizará en la espalda la camiseta número "113".

AL VAR

Foto: Gerardo Pérez

¿Habrá llegado el gran día? Expectativa en España. Expectativa en Uruguay. La llegada de Maximiliano Gómez a Valencia se ha retrasado más de lo esperado y los hinchas del equipo ché están esperando el tuit que lo anuncie como nuevo jugador del elenco de Mestalla.



PD: Cuando estén leyendo esto puede que "Maxi" ya sea jugador de Valencia. En ese caso, disfrutenlo porque podrán ver al delantero uruguayo en un equipo de los más grandes de España y que tendrá participación en Champions League.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Junto a Messi y Neymar luego de haber obtenido la UEFA Champions League. Foto: AFP

Luis Suárez cumplió cinco años como jugador de Barcelona. El delantero llegó en 2014 y desde que lo hizo llenó su cuenta de goles y también de asistencias para que sus compañeros anoten. Títulos colectivos e individuales para uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol uruguayo.

Con el arco libre

Antoine Griezmann y Gerard Piqué

Otra de las novelas del mercado de pases, al igual que la de "Maxi", puede tener fin en esta jornada (tengan en cuenta el PD de Gómez). Barcelona abonaría la cláusula de Antoine Griezmann para que el francés se transforme en nuevo jugador de los culés.

En contra

Foto: Ariel Colmegna

Lo quisieron los dos. No llega a ninguno. David Terans decidió continuar en Brasil lo que sin duda es una buena noticia para el jugador, pero una preocupación para los grandes del fútbol uruguayo que siguen buscando delantero. Tanto Peñarol como Nacional están a hora del debut y faltan algunas piezas.