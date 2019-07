Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"O Rei" de América

Brasil campeón de la Copa América tras vencer a Perú en Maracaná. Foto: Reuters.

Terminó la Copa América y Brasil, el local, se quedó con el máximo trofeo. La victoria fue ante Perú por 3-1 gracias a los goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison. La esperanza incaica duró unos poco minutos entre que Paolo Guerrero puso el descuento y el delantero del City marcó el segundo unos minutos más tarde. El fin a un certamen que será más recordado por el VAR que por el fútbol y que tendrá los batacazos de Perú como uno de los momentos a destacar.

Una señal de esperanza

La Selección de Argentina que terminó en el tercer lugar

Argentina se quedó con el tercer puesto del certamen luego de vencer 2-1 a Chile en el Arena Corinthians, pero más allá de la victoria se volvió a observar otro juego muy distinto de la Albiceleste que pese a su buena evolución en el torneo no se pudo quedar con la copa. Puede ser el camino que tanto buscó Argentina y si lo transitan bien podría dar sus frutos.

Una tormenta aurinegra

Darwin Núñez. Foto: OficialCAP

La lluvia y los rayos retrasaron el clásico de Boca Ratón más de lo esperado. Peñarol y Nacional comenzaron el encuentro una hora y media más tarde de lo acordado y en el juego los de Diego López se quedaron con la victoria. Con goles de Gastón Rodríguez, en el final del primer tiempo, y de Darwin Núñez, en el final del partido, Peñarol superó a Nacional 2-1 que descontó con gol de Bergessio. Así los aurinegros se alzaron con la Copa Gigantes de América que le dio fin a la pretemporada de ambos en Estados Unidos.

AL VAR

Incidencias. Las jugadas son analizadas de una forma diferente desde que está el VAR. Foto: Reuters.

El VAR al VAR. Más de un análisis se deberá realizar en Conmebol sobre la herramienta tecnólogica, pero no sobre la misma en sí, porque es imposible de cambiarla, pero sí sobre la forma de utilizarla. Demoras excesivas, jugadas que no se revisan y el hecho de no poder repasar la discusión entre los árbitros son detalles en los que Conmebol debería hacer hincapié, sobre todo si quiere seguir implementando el VAR en los torneos sudamericanos.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena:

Gabriel Rojas llega para reforzar el lateral izquierdo de Peñarol.

Una preocupación en los hinchas aurinegros era la falta de contrataciones y las altas empezaron a caer. En las últimas horas, se confirmaron las llegadas del zaguero Rodrio Abascal, desde Fénix, y del lateral izquierdo Gabriel Rojas, desde San Lorenzo.

Arco libre:

Estados Unidos en el gol de Megan Rapinoe. Foto: AFP

Estados Unidos tuvo una jornada agridulce el pasado domingo ya que por un lado su selección femenina se impuso por 2-0 en la final a Holanda y alcanzó su cuarto título de la Copa del Mundo siendo la que más veces la obtuvo, pero por el otro, la masculina cayó ante México en la final de la Copa de Oro por 1-0.



En contra:

Lionel Messi. Foto: Reuters.

¿24 Messi afuera? Argentina se quedó con el tercer puesto en un picante duelo ante Chile. El fútbol quedó de lado cuando Messi y Medel discutieron fuerte y vieron la roja. Tras el encuentro, el argentino no quiso ir a la premiación para "no ser parte de esa corrupción". Conmebol consideró grave las acusaciones y la "Pulga" podría recibir hasta dos años de suspensión.