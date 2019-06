Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El newsletter que sale en medio de los cuartos de final

Un mediocampo que ilusiona

Terminó la fase de grupos para Uruguay y se viene Perú en cuartos de final. Zafar de Colombia era una de las metas, pero habrá que estar atentos a una selección incaica que puede complicar. Lo que sí parece casi seguro es que el mediocampo celeste será de mucha marca y de buen trato de pelota porque la inclusión de Nández y Torreira es casi un hecho. Es así que el mediocampo estaría conformado con Nández, Torreira, Valverde y Bentancur con la posibilidad de que el "Pajarito" y el "Lolo" se suelten para habilitar a Suárez y Cavani.

Todavía no

Pese a que Diego Laxalt ha trabajado en cancha realizando movimientos más competitivos no será de la partida ante Perú. Giovanni González seguirá como lateral derecho y Martín Cáceres por el izquierdo haciendo que el once forme de la siguiente manera: Muslera; González, Giménez, Godín, Cáceres; Nández, Torreira, Valverde, Bentancur; Suárez y Cavani.

La tercera fue la vencida

Luego de lo que sucedió en 2011 y 2015, Brasil se sacó la mufa y logró vencer a Paraguay por penales. Tanto en el torneo disputado en Argentina, como en el que se disputó en Chile, los guaraníes habían eliminado a la Canarinha mediante esta vía, pero en su casa fue diferente. Los dirigidos por Tite no pudieron en los 90', donde jugaron buena parte con un hombres de más, pero sí se impusieron desde el punto penal para clasificar a semis y esperar al ganador de Argentina-Venezuela.

¿Qué sabor tendrá el Vinotinto?

Con ciertas dudas, Argentina enfrentará esta tarde desde las 16 horas a Venezuela por uno de los duelos de cuartos de final de la Copa América. La Albiceleste llega con otro ánimo a esta instancia, pero la Vinotinto ha demostrado que puede desplegar un buen fútbol y complicar a los de Scaloni si fuera necesario para dar el batacazo y meterse en semis.

Se sacan chispas

A priori, el mejor duelo de cuartos de final de la Copa América. El equipo que mejor jugó en la fase de grupos ante el último bicampeón del certamen. Colombia y Chile ofrecerán un duelo muy parejo en el que esperemos tambien haya buen fútbol. Apronten las picadas porque desde las 20 se larga y cerca de las 22 se conocerá el ganador y el posible rival de Uruguay en semifinales.

AL VAR:

Críticas de propios y ajenos surgieron cuando la noticia comenzó a correr: Messi no canta el himno. "No siente los colores". "Por eso no gana nada". "Con razón juega sin ganas". Hasta que un día un inocente niño develo el misterio: Messi, lo tararea. El dato lo dio a conocer Tomás, quien entró con el "10" previo al juego ante Catar y que contó que "hace mmm mmm mmm, pero no lo canta con la letra". Raro, pero difícil que por eso Argentina lleve tanto tiempo sin levantar un título.

GOLES DE LA SEMANA

De chilena:

Nada más importante en el fútbol que los goles. Nada más relacionado con goles en la selección uruguaya que Luis Suárez y nada más relacionado a los goles del "Pistolero" con la selección que Perú porque es a la selección que más goles le convirtió. Enfrentó 8 veces a los incaicos y le anotó 6 goles por lo que las ilusiones para mañana son grandes.



Con el arco libre:

¿Llegará Leo Fernández a Peñarol? ¿Vendrá el "10" argentino a Nacional? Incógnitas que quedan en un mercado de pases que viene demasiado tranquilo. Pese a que Nacional trajo a Hugo Magallanes y Sergio Rochet, a los tricolores le faltaría reforzar algún puesto. Por el lado aurinegro, la falta de refuerzos impacienta al hincha porque pasan los días y los nombres no aparecen.



En contra:

Tienen seguidores y gente que los quieren en gran cantidad. Por un lado Ruggeri y por el otro Menotti. Uno es futbolista convertido en panelista en los últimos años y el otro el manager de la selección argentina. El cruce no fue directo pero lo hicieron es distintos canales mientras que Menotti decía: "No me interesa la opinión de Ruggeri estuvo 10 años comiendo asado en Ezeiza", el otro contestaba: "Yo iba al predio de Ezeiza y no tenía nada que ver con la selección y voy a seguir yendo. Me encantaría que vos estés porque sos un vago, manejás todo desde un bar". Duro cruce entre quien no viajó a Brasil por problemas de salud y quien acusó que si le dieran el puesto de manager a él lo haría mucho mejor.