"Es importante y suma". "Que no se podía perder ante esta selección de Japón". Las continuaciones del título pueden ser muchas y cada uno de los 3 millones puede tener una distinta. Uruguay empató ante Japón y no pudo sentenciar la clasificación, pero podrá hacerlo en la última fecha ante Chile.

Suárez y Cavani en un alto nivel

Luis Suárez en el juego ante Japón por la Copa América. Foto: Gerardo Pérez.

Es raro observar que los dos delanteros celestes tuvieron un buen partido y que Uruguay no ganó, pero es así. El "Pistolero" y el "Matador" hicieron un gran desgaste. Pelearon cada pelota y además uno anotó y el otro contó con muchas chances que entre el arquero y el horizontal despejaron.

"Josema" no se achica

Foto: Gerardo Pérez

La rompió. Sacó cada pelota que pasó a su lado en el partido y además anotó el gol del empate en el momento más complicado. Luego del juego tuvo un gesto enorme agradeciendo a los que viajaron y recordando a los afectados por las inundaciones. Enorme dentro y fuera del campo.

La crisis argentina se ahonda

Argentina empató con Paraguay y se complicó

La albiceleste volvió a sumar otro partido sin ganar e igualó 1-1 con Paraguay haciendo que la situación sea todavía más complicada para los de Lionel Scaloni que cada vez generan más dudas.

Colombia sigue a paso firme

Foto: AFP

La selección cafetera no la tuvo fácil ante Catar, pero ganó y no solo se clasificó también se aseguró la primera plaza de su grupo por el empate entre guaraníes y albicelestes. Colombia sigue dando que hablar y cada vez es más candidato.

Brasil no la tiene fácil y Perú se ilusiona

Foto: Reuters

Los norteños no pudieron con Venezuela en un partido en el que les anularon tres goles mediante el VAR e igualaron sin goles. Por su parte los incaicos vienen de ganarle a Bolivia y ahora quieren hacerse fuertes y terminar como líderes. Norteños e incaicos se cruzan mañana desde las 16 horas.

Esta noche se cierra la segunda fecha

Eduardo Vargas, Arturo Vidal y Erick Pulgar en el gol del último para Chile. Foto: Reuters

Chile enfrentará a Ecuador desde las 20 en el juego que le pondrá fin a la segunda fecha de la Copa América. Los trasandinos saben que con una victoria se meterán en los cuartos de final.

AL VAR

Neymar podrá comenzara a prepararse antes para la Copa América. Foto: EFE

Si Neymar no es noticia por lo que pasa fuera de la cancha, lo es por temas deportivos. Siempre hay algo que rodea al brasileño y ahora lo tiene en una encrucijada entre volver a Barcelona y quedarse en el PSG. El jugador no quiere seguir en el conjunto francés, pero el dinero que piden desde Francia no lo hace fácil.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Los hinchas uruguayos en las afueras de los estadios de Porto Alegre, del Inter y del de Gremio donde se juega el partido de Uruguay. Foto: Gerardo Pérez

El público que llegó a Porto Alegre fue increíble. Casi 30 mil personas se hicieron presentes en el Arena do Gremio para el duelo entre Uruguay y Japón. La comunión de jugadores e hinchas se repitió una vez más.

Con el arco libre

Nestor Pitana debió recurrir al VAR por una posible expulsión. Fue amonestación. Foto: Reuters

La tecnología sigue dando que hablar y el VAR presente en la Copa América ha generado mucha controversia. ¿Qué hubiera pasado si no decía presente en el certamen?

En contra

Diego Rolan. Foto: Leganés.

Los jugadores que fueron detenidos por arreglo de partidos extorsionaron a Rolan y aprovecharon que el uruguayo alquilaba una casa que era propiedad de Rául Bravo, uno de los cabecillas de la trama. Lo acusaron de poco profesional y le reclamaron dinero