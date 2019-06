Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Está permitido ilusionarse

Uruguay goleó a Panamá en la despedida previo a la Copa América en un partido perfecto. La gente acompañó, jugadores como Maxi Gómez y Fede Valverde anotaron y el "Pistolero" Luis Suárez entró y en pocos minutos marcó un golazo de tiro libre demostrando que de la rodilla está excelente. La Celeste mostró un buen juego y eso ilusiona.

Dejó buenas señales

Los celestes festejan el tercer tanto de Uruguay frente a Panamá. Foto: Marcelo Bonjour.

Es cierto que era amistoso y ante una selección de Panamá que no es de las más fuertes, pero Uruguay no lo ganó a prepo. Intentó siempre crear circuitos de fútbol que por momentos salieron y en otros no, pero que siempre se intentaron y que le terminó dando la victoria a la Celeste por 3-0.

La conexión Nández-De Arrascaeta

Nahitan Nández. Foto: Gerardo Pérez

Ante la ausencia de Suárez y Cavani de arranque, Gómez y De Arrascaeta formaron la dupla ofensiva. Este último tuvo un socio muy interesante con el que se juntó en muchas ocasiones provocando peligro: Nahitan Nández. De hecho, el primer gol de Uruguay llegó así. Asistencia excelente del jugador de Boca, pecho y una delicia del de Flamengo que lo dejó de cara al gol a Gómez que solo debió empujar de cabeza para el 1-0.

Traigan espacios, que recambio sobra

Federico Valverde. Foto: Gerardo Pérez.

Comenzaron Vecino y Bentancur y terminaron Torreira y Valverde. La fórmula que quiera usted, nunca falla. Es que cualquiera de los cuatro demostró un gran nivel y jueguen con quien jueguen a su lado se destacan y demuestran que son otra de las armas principales de Uruguay. Los dos primeros salieron algo sentidos y cuando el "pequeño gigante" y el "Pajarito" entraron no se notó diferencia alguna. Incluso el de Real Madrid hasta se sacó las ganas de anotar un golazo.

Las bestias están prontas

Suárez y Cavani. Foto: Gerardo Pérez

No fueron titulares por precaución. Ambos llegaban con distintas lesiones y no era necesario arriesgarlos mucho, pero no se querían perder la comunión con la gente y por eso el Maestro Tabárez los puso un rato. Levantaron al público antes de ingresar y luego Luis Suárez se encargó de hacerlo pararse de su asiento con un tiro libre exquisito. Cavani no logró entrar mucho en juego, pero se lo vio cómodo dentro del campo lo que también es motivo de alegría porque estarán para el debut ante Ecuador.

La "Tri" llega sin triunfos

Bedar Caicedo, lateral de Ecuador, en el amistoso ante México. Foto: Efe.

Ecuador disputó dos amistosos previo a la Copa América con una clara exigencia superior a los que tuvo Uruguay ya que enfrentó a Venezuela y a México. De todas maneras, no pudo ganar ninguno de los dos ya que empató 1-1 con la Vinotinto y cayó 3-2 con la selección azteca. Cabe recordar que Ecuador será el primer rival de Uruguay en la Copa América.

Brasil no tuvo piedad

Con la baja de Neymar confirmada y ya fuera del plantel, Brasil se impuso por 7-0 ante la Honduras de Fabián Coito en el último amistoso previo a la Copa América. ¿Será como muchos decían? ¿Le vendrá bien a Brasil no tener a Neymar? Solo el arranque de la Copa y lo que demuestre en el campo lo sabrá.

¿Nace un nuevo goleador albiceleste?

Lautaro Martínez celebra uno de sus tantos frente a Nicaragua. Foto: AFP

Lautaro Martínez marcó un doblete en la victoria de Argentina por 5-1 frente a Nicaragua. Messi anotó dos, mientras que el restante fue obra del "Tucu" Pereyra. El delantero del Inter lleva buenos números en la era Scaloni donde anotó 4 goles en 7 partidos y en Argentina se ilusionan con que sea el socio de Messi en la selección.

AL VAR

Octavio Rivero. Foto:

Fue una sorpresa porque no parecía verse por ningún lado. De todas maneras, sobre el mediodía del sábado, Nacional lo anunció en su cuenta de Twitter. Octavio Rivero y el club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del delantero que seguirá su carrera en Santos Laguna. Su pasaje por el club tricolor dejó 5 goles en 10 partidos del Uruguayo, aunque la falta de minutos pudo haber jugado en contra.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Foto: AFP

Mientras acá está por comenzar la Copa América, por allá terminó la Nations League. Portugal se quedó con este innovador certamen de selecciones europeas y Cristiano Ronaldo levantó un nuevo trofeo para su país luego de que los lusos superaran 1-0 a Holanda en la gran final.



Con el arco libre

Takefusa Kubo jugó los últimos 23 minutos ante El Salvador. Foto: AFP

Dicen que las comparaciones son odiosas. Y si no que le pregunten a Takefusa Kubo: el "Messi de Japón". El joven de 18 años llega a disputar la Copa América, pero con una carga grande en su espalda, la de demostrar el motivo por el que le pusieron así. No es un mote sencillo y donde no pueda tener un gran rendimiento empezarán a llover críticas.

En contra

El llanto de Neymar en el banco de suplentes. Foto: Reuters.

Los médicos del PSG viajaron a Brasil para observar cómo evolucionaba Neymar y confirmaron que el "10" estará 4 semanas de baja luego de haber sufrido un grave esguince en el juego ante Catar que significó uno de los últimos amistosos del "Scratch" previo a la Copa América.