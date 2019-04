Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Otra cima en la mira

Foto: Gerardo Pérez

Luego de quedar como líder en su grupo de la Copa Libertadores, Peñarol de ilusiona con volver a quedar como único líder del Apertura, al menos por un rato hasta que este domingo juegue Fénix. Eso sí, el equipo de Diego López tendrá un escollo importante mañana sobre las 19 horas ya que deberá recibir a un Danubio que si gana seguirá prendido en los puestos altos del certamen. Será el duelo de la fecha y con mucho juego.

En casa quiere seguir de racha

Foto: Gerardo Pérez

La derrota en la Copa Libertadores ya pasó. Nacional se debe poner el chip del Uruguayo para alcanzar su tercer triunfo consecutivo en el certamen y seguir escalando posiciones. Para ello, deberá superar a un River Plate golpeado al que recibirá en el Parque Central. Gutiérrez parece tener la fórmula para el terreno local y buscará que mañana, desde las 16, le vuelva a funcionar.

¿Podrán bajar a Fénix?

Leo Fernández celebra el segundo gol de Fénix ante Danubio. Foto: Marcelo Bonjour.

Por comenzar la octava jornada del Torneo Apertura y con la mitad del certamen disputado, Fénix continúa en lo más alto del mismo. Es cierto que viene de dejar unidades ante Plaza Colonia, pero si no quiere complicarse y abandonar la cima deberá imponerse ante un rival que viene cansado por un viaje, pero necesitado de puntos: Cerro. El conjunto albiceleste buscará ser verdugo del albivioleta de "JR" que jugará el domingo y con resultado visto de sus más inmediatos perseguidores.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

- Rampla Juniors vs. Racing - Empate

​- Juventud vs. Wanderers - Victoria de Wanderers

- Nacional vs. River Plate - Victoria de Nacional

- Peñarol vs. Danubio - Victoria de Peñarol

- Liverpol vs. Cerro Largo - Empate

- Progreso vs. Plaza Colonia - Victoria de Progreso

- Fénix vs. Cerro - Victoria de Fénix

- Defensor Sporting vs. Boston River - Victoria de Defensor Sporting.

Silenció el Maracaná

Los jugadores de Peñarol celebran el gol de Viatri a Flamengo. Foto: Reuters.

Peñarol dio el gran batacazo de la semana. Fue a Brasil y en el mítico Maracaná se impuso por 1-0 ante Flamengo. ¿Lo mejor? El planteo de Diego López. Cuando se tuvo que replegar lo hizo, pero cuando tuvo que arriesgar también y la jugada le salió perfecta. Viatri entró sobre el final y pocos minutos le bastaron para marcar el gol de la diferencia y que dejó a Peñarol líder del Grupo D de la Copa Libertadores. Volvió a contar con un Dawson inspirado, se vio la mejor versión de Lema y Hernández, el mediocampo de Gargano-Pereira la volvió a romper y los Rodríguez (Cristian y Brian) también se destacaron. Al joven no le pesó el estreno en el Maracaná y así se convirtió en figura.



A fuego lento

Foto: AFP

La Olla recibió a Nacional, pero no se llevó un buen recuerdo. Cerro Porteño no fue un tromba y de hecho terminó sufriendo sobre el final, pero el gol de Víctor Cáceres fue suficiente para vencer al tricolor y cortarle la racha ganadora a Gutiérrez y a los albos en la Copa Libertadores. El buen juego que venían mostrando los tricolores solo lo pudieron desplegar en escasos pasajes del juego y esa fue una de las explicaciones del resultado. Si los tricolores se animaban un poco más, podrían haber sumado al menos una unidad.

La Copa es otra historia

Foto: EFE

Cerro marcha último en el Torneo Apertura y aunque en su estreno copero no ganó, se trajo un empate importantísimo de Perú ante la Universidad Técnica de Cajamarca por la Copa Sudamericana. Fue 1-1 y ese tanto de Rodrigo Izquierdo puede ser clave para el choque de vuelta pensando que va comenzar el partido en el Tróccoli clasificando. Si lo administra de la manera correcta, ese tanto puede darle la clasificación, aunque tampoco podrá confiarse.

Un placer para ambos

Foto: Archivo

Para Luis Suárez por haber anotado su gol 129 en la Liga de España que lo convierte en el máximo anotador de la Primera División de la Madre Patria y para Diego Forlán, quien fue superado, porque quien lo hizo es sin duda uno de los mejores delanteros que tendrá la historia del fútbol uruguayo. "Cachavacha" quedó segundo en ese ranking con 128 tantos y lo siguen Walter Pandiani con 82 y Cristhian Stuani con 80.

AL VAR: Los incidentes en Brasil

Los hinchas de Peñarol que fueron detenidos luego de los disturbios con los hinchas del Flamengo. Foto: Enrique Arrillaga

Las imágenes fueron elocuentes y graves. Más de 70 hinchas de Peñarol fueron detenidos tras protagonizar incidentes con simpatizantes del Flamengo que se encontraban en el punto de encuentro de los aurinegros. Provocaciones e insultos llevaron a que hubiera momentos en los que se estuvo cerca de una batalla campal. De hecho, muchos de los hinchas mirasoles que habían viajado a Brasil no pudieron observar el partido.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Foto: Gerardo Pérez

"Había una larga lista de videos, los analicé todos. Pero recuerdo que este jugador, Abreu, hizo este golazo con Uruguay. El penal de Abreu fue tan brillante como el mío". Las palabras no son de cualquiera, son del propio Antonín Panenka quien patentó la "picadita" en los penales. Un orgullo y un recuerdo imborrable para el "Loco".

Con el arco libre

Foto: Archivo El País

Lo que era una intención, cada día que pasa se empieza a convertir en una realidad. Fénix quiere jugar contra los grandes en Capurro y está perfecto. Aunque, eso sí, desde la AUF ya le hicieron una serie de ajustes sobre todo en el aforo para que por la fecha 10 y la fecha 13, el elenco albivioleta pueda recibir tanto a Nacional como a Peñarol en su casa.

En contra

Foto: Francisco Flores

De común acuerdo. Así se definió desde Defensor Sporting que fue la partida de Jorge Da Silva de la institución violeta. Lo cierto es que junto con la nueva directiva, ahora encabezada por Ney Castillo y Andrés Fleurquin, el "Polilla" tomó la decisión de abandonar la institución luego de lo malos resultados que lo tienen en la última posición. El cargo, por el momento, lo asumió Ignacio Risso quien estaba en las inferiores del club.