¡Buenos días! Hoy comenzamos una newsletter especial porque es la última Voy de 5. En los próximos días se enterarán del nuevo proyecto que estamos trabajando en Ovación y El País. No puedo adelantarles muchos detalles, pero les aseguro que estamos reformulando y pensando un contenido nuevo, atractivo y que le puede ser de gran interés y ayuda a todos los amantes del deporte.



De mi parte agradecerles por la atención prestada todas las semanas y los comentarios y sugerencias que me hicieron llegar. En breve nos volveremos a encontrar con una newsletter en la que tengo muchas expectativas y espero que les pueda gustar tanto como a mí. Cualquier cosa me pueden escribir a través de mis redes: @CupesePablo en Twitter. ¡Saludos!



Se juegan sus chances

Luego de un comienzo flojo, Peñarol y Nacional se juegan posibilidades muy importantes de cara al Torneo Apertura. Y es que el aurinegro se medirá con Deportivo Maldonado, actual líder del certamen, sabiendo que en caso de ganar quedará a solo dos unidades.

Por su parte, Nacional chocará con Wanderers, escolta del fernandino, pero jugando como visitante. De todas maneras, el tricolor está más complicado que el aurinegro y sabe que estos puntos son vitales para no seguir perdiendo pie.

A su vez Boston River, otra de las sorpresas que cierra el podio, tendrá un duelo muy interesante ante Defensor Sporting que también le urge sumar para salir de la zona baja.

Foto: Estefanía Leal

SÁBADO 19 DE MARZO:



- Peñarol vs. Deportivo Maldonado (Campeón del Siglo) - 18:00 hs.

- Plaza Colonia vs. Albion (Parque Prandi) - 20:15 hs.



DOMINGO 20 DE MARZO:



- Liverpool vs. Rentistas (Belvedere) - 14:15 hs.

- River Plate vs. Fénix (Saroldi) - 16:30 hs.

- Wanderers vs. Nacional (Parque Viera) - 19:30 hs.



LUNES 21 DE MARZO:



- Boston River vs. Defensor Sporting (J. A. Lavalleja - Flores) - 19:00 hs.

- MC Torque vs. Danubio (Parque Viera) - 21:15 hs.



MARTES 22 DE MARZO:



- Cerro Largo vs. Cerrito (Empleados del Comercio - Treinta y Tres*) - 19:00 hs.

La fecha de los clásicos

Así se la denomina en Argentina porque todos los rivales directos se miden en la misma fecha. Sin dudas que el duelo entre River Plate y Boca es el que resalta, pero de todas maneras no será el único en el mundo.

También se miden Real Madrid y Barcelona en otro atractivo encuentro que enfrenta a dos equipos que están en momentos opuestos a nivel de torneos europeos, pero que dentro de la cancha darán un espectáculo.

La lista de los clásicos del fin de semana sigue y es bastante larga por lo que pueden verla haciendo click aquí.

Foto: EFE

Las copas continentales al rojo vivo

En América están por comenzar y en Europa arrancan la recta final. Copa Libertadores, Copa Sudamericana y UEFA Champions League se roban la atención de lo futboleros.

De hecho, ya se conocen los bombos de los dos torneos sudamericanos donde habrá presencia de Nacional, Peñarol, River Plate y Wanderers, dos por certamen.

A su vez, también se fijaron los cruces de cuartos de final de Champions y quedó estipulado el camino rumbo a la gran final a disputarse en el Stade de France.