Vamos rápido con la información que tenemos de todo: Peñarol campeón de la Supercopa, el mercado de pases en Nacional y la selección que mañana vuelve a jugar contra Venezuela.



Peñarol ganó sufriendo ante Plaza Colonia y arrancó el 2022 con un título

Peñarol derrotó 1-0 a Plaza Colonia con un gol en contra en la última jugada del alargue y obtuvo la Supercopa Uruguaya por segunda vez en su historia. Tras una gran patriada de Ramón Arias, en el minuto 124, Nicolás Ayala se llevó puesta la pelota contra su propio arco.



Fue la segunda Supercopa para Peñarol que ahora igualó la línea de Nacional. Ambos tienen dos trofeos.



"Volvimos a ganar a lo Peñarol, a último minuto, sufriendo y con un jugador importantísimo", expresó el entrenador aurinegro, Mauricio Larriera, al término del encuentro.



Si bien el partido terminó con normalidad y los jugadores de Plaza se quedaron a recibir las medallas de subcampeones y a esperar la celebración de Peñarol, en redes sociales muchos protagonistas protestaron por una incidencia ocurrida minutos antes del tanto aurinegro. El árbitro Andrés Matonte fue llamado por el VAR para revisar un posible penal por un agarrón en la camiseta a Leandro Suhr, pero se mantuvo firme en la decisión.



Nacional sumó a Leandro Lozano... ¿Y va por Carlos Auzqui?

Nacional anunció este lunes a primera hora de la mañana la contratación de Leandro Lozano, que se encontraba jugando en Boston River desde la temporada 2019.



El defensa de 24 años hizo las formativas en el tricolor, incluso fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 en 2018, pero luego lo dejaron libre. El objetivo es pueda pelearle el puesto o ser un sustituto para José Luis Rodríguez.



El Bolso ya lleva ocho incorporaciones en este mercado de pases (Leandro Otormín, José Luis Rodríguez, Alex Castro, Juan Ignacio Ramírez, Emmanuel Gigliotti, Juan Izquierdo, Yonathan Rodríguez y Leandro Lozano), pero todavía puede sumar algunas caras nuevas.



El club está negociando con dos futbolistas para la posición de extremo o enganche y la idea es poder cerrar uno de los dos en las próximas horas. De uno todavía no se ha filtrado el nombre a la prensa, aunque sí se sabe que es extranjero, el otro es el argentino Carlos Auzqui. River Plate de Argentina no lo quiere ceder a préstamo y el futbolista tiene un salario alto en el equipo Millonario. Es difícil, pero no está descartado.

Uruguay se apronta para recibir a Venezuela con un muy buen marco de público

La selección uruguaya recibirá este martes a Venezuela desde las 20.00 horas en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022.



Con la selección ahora quinta en la tabla y entonada tras el resonante triunfo ante Paraguay, aumentó la expectativa por ver al equipo de Diego Alonso por primera vez en Montevideo. Ya se agotaron las tribunas Olímpicas y América del Estadio Centenario y se llevan vendidas más de 30.000 entradas.



¿Qué equipo pondrá el Tornado? Como en el partido anterior, el DT no da pistas del 11 que arrancará como titular. Como sustituto de Matías Vecino, suspendido por acumulación de amarillas, aparecen opciones como Mauro Arambarri o Giorgian De Arrascaeta.



Habrá que ver si el DT plantea más cambios en el equipo: si Ronald Araújo continuará como lateral derecho o si Facundo Pellistri, titular sorpresivamente en Asunción, seguirá desde el vamos. Lo mismo con el acompañante de Luis Suárez en ataque: si mantiene Darwin Núñez o vuelve Edinson Cavani.



Sergio Rochet, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Luis Suárez, parecen nombres cantados en el 11.

Nadal estaba dos sets abajo, se quedó con el Australia Open y es el máximo ganador de la historia de Grand Slam

Rafael Nadal, a sus 35 años, dio vuelta un partido prácticamente perdido para levantar, por segunda vez, el trofeo de Australian Open y deshacer el empate histórico con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, que también habían ganado veinte "grandes" cada uno.



El tenista español se impuso en una épica final al ruso Daniil Medvedev por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 en cinco horas y veinticinco minutos de partido.



Después de casi seis meses apartado del circuito por lesión y 476 días después de ganar su último Roland Garros, Nadal consiguió elevar su cosecha de títulos a 21, más que nadie en la historia de este deporte.

