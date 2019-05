Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se va la última del Apertura

Esta noche inicia la fecha 15 que le dará fin al primer torneo corto del año. Ya lo ganó Peñarol, pero estas últimas dos fechas han dejado resultados importantes pensando en la futura Tabla Anual. Nacional recibirá a Juventud, mientras Peñarol tendrá una dura visita a Cerro Largo.

El reto tricolor

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Nacional. Foto: Marcelo Bonjour.

Más allá de ir en busca de los tres puntos y de seguir peleando por recortar unidades con Peñarol, esta noche desde las 20, Nacional tendrá un reto complicado ante Juventud de Las Piedras: no extrañar a Rodrigo Amaral. El "10" se rompió los ligamentos cruzados la pasada fecha y ahora el conjunto albo tendrá que encontrar la manera de reemplazar a la que fue su figura desde el arribo de Gutiérrez al club.

¿Será el indicado?

Luis Acevedo y Gabriel Fernández festejan el tanto que valió el 1-1 de Peñarol ante Progreso. Foto: Marcelo Bonjour.

Cerro Largo se hace fuerte de local y eso es sabido. Fueron muchos los equipos que lo probaron e incluso el propio Nacional. Ahora le toca a Peñarol que sabe que no puede dejar más puntos. El domingo, los aurinegros llegarán a Melo con el objetivo de ganar: ¿podrá quitarle el invicto de más de un año sin caer a Cerro Largo?



¿Qué se puede esperar de los partidos?

Viernes 31 de mayo



Nacional vs. Juventud (20.00) - Victoria de Nacional



Sábado 1° de junio



Progreso vs. Defensor Sp. (15.00) - Victoria de Defensor

Plaza Colonia vs. Racing (15.00) - Victoria de Racing

Fénix vs. Rampla (15.00) - Victoria de Fénix



Domingo 2 de julio



Cerro vs. Wanderers (15.00) - Victoria de Cerro

Danubio vs. Boston River (15.00) - Victoria de Danubio

River Plate vs. Liverpool (15.00) - Empate

Cerro Largo vs. Peñarol (16.00) - Victoria de Peñarol



El maestro tiene a sus alumnos

Foto: Gerardo Pérez

Oscar Washington Tabárez dio a conocer esta semana a los 23 futbolistas que viajarán a Brasil a representar a Uruguay en la Copa América. Entre las principales novedades se encuentran dos confirmaciones: la de Giovanni González y la de Nicolás Lodeiro. Ambos se ganaron un lugar en la China Cup demostraron buenos rendimientos y tuvieron su premio. De la lista de 25, los dos descartados fueron Mathías Suárez y Gastón Silva.

Con la ilusión en el pecho

Foto: @Uruguay

La selección Sub 20 se impuso por 2-0 a Nueva Zelanda y así se metió entre los 16 mejores como líder. Los de Ferreyra ya estaban clasificados, pero la victoria los dejaría primeros. La consiguieron con goles de Darwin Núñez y Brian Rodríguez y ahora esperan por su rival de octavos.

Se roba el sábado



Liverpool y Tottenham se verán las caras en la gran final de la Champions League.

¡La Chaaampions! Ese cantito que todo futbolero suele tener en la cabeza, se volverá a escuchar en la tarde de mañana cuando Liverpool y Tottenham se vean las caras en la gran final del certamen. Desde las 16 horas, habrá una batalla de estilos que promete y de dos entrenadores de gran presente y excepcional futuro en el fútbol.

AL VAR

Foto: Gerardo Pérez

La Copa Sudamericana tuvo distintos sabores para los uruguayos esta semana. Fue dulce para Peñarol y Wanderers que se metieron en los octavos de final y amargo para Cerro, River Plate y Liverpool que fueron eliminados. En distintas circunstancias y dejando distintas imágenes, de los cinco uruguayos que había en el certamen ahora quedan solo dos.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Foto: @RiverPlate

El River Plate de Gallardo, con Mayada y Nico de la Cruz en el plantel, sigue ganando títulos y esta vez se trató de la Recopa Sudamericana en la que venció a Athleticon Paranaense por 3-0 en el Monumental y 3-1 en el global. El "Muñeco" llegó a 10 trofeos en su carrera y se transformó en el entrenador más ganador del Millonario.

Arco libre

Foto: @nff_info

Lo bueno y lo malo de una jornada histórica en un Mundial Sub 20. Por un lado la selección de Noruega que ganó 12-0 y su delantero Erling Haaland que marcó 9 de esos goles. Por otro la pobre actuación de Honduras que se marchó en la última posición, sin unidades y con 19 goles en contra. Cosas que a nivel de Mundial solo podrían ocurrir en juveniles.

En contra

Neymar se sintió en la práctica de Brasil. Foto: Reuters.

¡Qué día paso Neymar en su primer entrenamiento! Primero le hicieron un caño exquisito que lo enloqueció y más tarde salió con un fuerte dolor en su rodilla izquierda que por precaución lo sacó de la misma.