La cabeza en la Anual, una ilusión celeste y la copa favorable

Peñarol se coronó, pero el certamen sigue. Ahora los aurinegros buscarán mantener la ventaja o seguirla ampliando con sus rivales, mientras que los demás querrán acortar. A su vez, esta tarde desde las 15.30 comenzará la Copa del Mundo Sub 20 para Uruguay. El rival será Noruega y la ilusión está renovada. Además cerramos una nueva semana de Sudamericana de manera positiva: sin derrotas uruguayas.

Arriba y a seguir estirando

Peñarol festeja el gol de Viatri ante Fénix. Foto: Gerardo Pérez / El País

Peñarol gritó campeón dos fechas antes del final. Le puso fin al Torneo Apertura, pero el certamen continúa y ahora tiene otro objetivo: la tabla Anual. Mantener o estirar la ventaja con sus perseguidores es el objetivo y este domingo tendrá otra prueba importante a Progreso. El Gaucho fue un equipo irregular, pero complicó a varios equipos y buscará hacerlo con los aurinegros en el Campeón del Siglo.

Nacional se va de viaje

Foto: Francisco Flores

Ni Atenas, ni Deportivo Maldonado, el rival tricolor de este fin de semana será Rampla Juniors, pero el Picapiedra hará las veces de local en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Los de Álvaro Gutiérrez tienen la prioridad de ganar para intentar arrimarse a Peñarol pensando en la Anual, mientras los de Rosario Martínez perdieron una interesante racha positiva en la pasada jornada e intentarán regresar al triunfo.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 25 de mayo

- Juventud vs. River Plate (15.00) - Victoria de River Plate

​- Defensor Sporting vs. Fénix (15.00) - Empate

- Rampla Jrs. vs. Nacional (15.00) - Victoria de Nacional

Domingo 26 de mayo

- Wanderers vs. Plaza Colonia (15.00) - Victoria de Wanderers

- Boston River vs. Cerro Largo (15.00) - Empate

- Racing vs. Danubio (15.00) - Victoria de Danubio

- Peñarol vs. Progreso (15.00) - Victoria de Peñarol

Miércoles 5 de mayo

- Liverpool vs. Cerro (15.00) - Victoria de Liverpool

Una nueva ilusión celeste

Foto: @Uruguay

Esta tarde, desde las 15.30, Uruguay hará su estreno en la Copa del Mundo Sub 20 que se disputa en Polonia. El rival será Noruega y los dirigidos por Gustavo Ferreyra han generado mucha ilusión por el poderío de una selección que cuenta con hombres en la ofensiva como Santi y Brian Rodríguez y en la defensa como Bruno Méndez y Ronald Araújo.

La Copa que pinta bien

Foto: EFE

Cinco equipos uruguayos disputan la Copa Sudamericana y aunque uno seguro que quedará afuera, porque Wanderers y Cerro se cruzan entre ellos e igualaron 0-0 en el primer partido, los otros tienen las chances intactas de avanzar a los octavos de final luego de haber jugado los partidos de ida de la Segunda Fase. Peñarol igualó 1-1 en Colombia ante Deportivo Cali, River Plate hizo lo propio pero sin goles y en Montevideo ante Colón, mientras que Liverpool se impuso por 1-0 ante Caracas.

AL VAR

Foto: EFE.

Peñarol sacó un importante empate en Colombia, pero el saldo de los lesionados puede preocupar a Diego López. Varios jugadores quedaron visiblemente sentidos, entre ellos Cristian y Gastón Rodríguez con problemas musculares. Mientras que Maximiliano Rodríguez jugó pocos minutos, pero terminó con un golpe importante.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Las caras nuevas suelen ser interesantes y la selección mayor no está afuera de esto. Pese a que todavía no se confirmó la lista de jugadores que viajarán a defender a Uruguay, los nombres se siguen sumando. A lo que ya se había mencionado de Kevin Dawson en la lista preliminar, también están Diego Rossi, Nicolás López, Nicolás de la Cruz y en las últimas horas también se conoció que hay una sorpresa más: Matías Viña.

Con el arco libre

Foto: Archivo El País

Alegría para el pueblo tricolor. Antes de fin de año, las obras en el Gran Parque Central regresarán. La prioridad será para los palquistas de la Tribuna José María Delgado que podrán recuperar sus instalaciones en la línea 0, 1 y 2. A su vez, se expresó que las obras se ejecutarán en relación a la posibilidad económica.

En contra

Foto: Reuters

Inicio flojo de Mundial Sub 20 para América. De tres presentaciones solo una terminó con triunfo y fue la de Colombia por 2-0 ante el local, Polonia, Luego Ecuador que es el campeón sudamericano igualó con Japón y México fue derrotado por Italia. Falta que debuten Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Argentina.