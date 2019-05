Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De visitante en su propia casa

Una nueva polémica en el fútbol uruguayo y van... Luego de que retorne la actividad tras el paro de los árbitros y que se dispute un clásico histórico que terminó en paz, apareció la sanción para Fénix que generó mucha discusión en propios ajenos. Lo cierto es que el duelo ante Peñarol se jugará solo con rivales aurinegros en el Parque Capurro.

Con olor a vuelta olímpica...

Foto: Gerardo Pérez

Peñarol tiene todo para ser campeón y asegurarse la primera mitad del año fútbol. Enfrente tendrá a un Fénix que buscará hacerse fuerte en su casa y sacar toda la rebeldía concentrada tras la decisión de la AUF de que solo haya socios de Peñarol en las tribunas. Los de Diego López saben que su trabajo es sencillo de comprender y complicado de ejecutar: ganar. Los albivioletas deben sumar de a tres para volver a quedar a dos puntos de los aurinegros y poner presión.

...salvo que

Foto: Gerardo Pérez

Aunque los aurinegros necesitan ganar, también tienen que esperar que Wanderers le robe, al menos, un empate a Danubio para que a los franjeados se les haga imposible consagrarse en el Torneo Apertura. Los de Marcelo Méndez están invictos en su casa y mientras todavía tengan chance de pelear van a mostrar todas sus armas.

Un partidazo lleguen como lleguen

Foto: Archivo El País

Es cierto que hoy están lejos de los puestos altos del Torneo Apertura, pero los choques entre Nacional y Defensor Sporting suelen tener un toque especial y uno podría dilucidar que habrá empate: ¿el motivo? Que los dos técnicos llegan invictos y uno de los dos puede perder ese estigma.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 18 de mayo



Cerro vs. Juventud de Las Piedras - Victoria de Cerro

River Plate vs. Rampla Juniors - Empate

​Danubio vs. Wanderers - Empate

Plaza Colonia vs Liverpool - Victoria de Liverpool

Fénix vs. Peñarol - Empate



Domingo 19 de mayo



Cerro Largo vs. Progreso - Victoria de Cerro Largo

Boston River vs. Racing - Victoria de Boston River

Nacional vs. Defensor Sporting - Empate



AL VAR

Foto: Francisco Flores

La situación vivida en las últimas horas sobre el juego entre Fénix y Peñarol es sin duda la polémica y la noticia que más hay que analizar y aunque uno la mire con el VAR todavía le quedan algunas dudas. Fénix cumplirá la sanción y la Mesa Ejecutiva decidió que los hinchas de Peñarol abonen $100 las 800 entradas que había para ellos. El operativo al albivioleta le costará $700.000 y solo recibirá $80.000.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Foto: @Uruguay

¡Qué bien pinta esta Sub 20! Con el tridente formado por Santiago Rodríguez, Brian Rodríguez y Thomás Chacón a uno le da para ilusionarse. La mejor prueba fue que en el amistoso disputado ante Senegal caían 1-0 y la Celeste se terminó quedando con el triunfo por 2-1. ¿Otra buena? Darwin Nuñez anotó el gol del triunfo.

Con el arco libre

Foto: Nicolás Pereyra

Todavía está en recuperación, pero la evolución es muy buena. La referencia es para Luis Suárez por el que cada uno de los uruguayos reza para que esté en la Copa América. Es cierto que recién está saliendo de la operación, pero no tendría problemas para defender a la Celeste en Brasil.

En contra

Foto: AFP

Salimos un ratito del fútbol, pero lo que hizo Nick Kyrgios debía estar en el gol en contra de esta semana. Increíble lo del tenista australiano que se enojó y terminó lanzando su raqueta y una silla. Descalificado del Masters 1.000 de Roma y mucho para pensar.