Un clásico histórico que no solo lo van a seguir los grandes

Peñarol y Nacional viven la rivalidad más fuerte del fútbol uruguayo. Aurinegros y tricolores se volverán a ver las caras pero con la particularidad de que por primera vez lo harán en el Campeón del Siglo. Luego de varias idas y vueltas se terminó confirmando y el estadio mirasol recibirá un partido clave para ambos equipos, pero al que también estarán muy atentos otros equipos como Fénix, por ejemplo, que se puede arrimar a los aurinegros si estos dejan puntos.

Juegan por tres puntos y el honor

Foto: Gerardo Pérez

Está claro que a más de un hincha de Peñarol no le convence la idea de jugar el clásico en el Campeón del Siglo. La posibilidad de que los tricolores ganen el primer juego disputado allí seguramente estará en los simpatizantes y aunque los jugadores quedan por fuera de eso, no querrán quedar en una historia negativa.

Foto: Gerardo Pérez

Está claro también que para Nacional tampoco será fácil el encuentro sobre todo teniendo en cuento que gran parte del estadio estará alentando por Peñarol. Serán 2000 los simpatizantes tricolores en el Campeón del Siglo y que intentarán darle sus fuerzas a los jugadores para que estos busquen un resultado beneficioso.

Foto: Gerardo Pérez

A primera vista, el duelo tiene mucha pinta de empate por varios motivos. Por un lado, Peñarol no querrá perder el primer duelo ante Nacional en su casa, mientras que por el otro, Nacional intentará hacer lo posible para evitar que los aurinegros le sigan sacando ventaja. Esto es fútbol y cualquier cosa puede ocurrir, aunque por la previa y por estadísticas anteriores, hay un gran rumor a empate.

Fotos: Archivo El País

Las bajas más complicadas pasan por los juveniles. Si bien Peñarol también perderá a Ezequiel Busquets y a Darwin Núñez, la ausencia de Brian Rodríguez implicará peso por su banda donde aporta velocidad y buen trato de pelota. Algo similar suceda en los tricolores con la partida de Santiago Rodríguez al Mundial Sub 20 porque Nacional perderá a una pieza clave en el mediocampo ofensivo que suele dar el pase justo y hasta anotar.

Fénix tiene que hacer su trabajo

Foto: Marcelo Bonjour / El País

Luego de perder en Cerro Largo y quedar a cuatro puntos de Peñarol, el equipo de Juan Ramón Carrasco debe recuperarse aunque el escenario y el rival no son el mejor. Los de Capurro deberán visitar a Progreso en el Paladino. El Gaucho aunque llega golpeado por la goleada ante Nacional, está entreverado con los que pelean un lugar en los puestos altos.

El clásico del sábado

Foto: Archivo El País

Más allá de que los grandes jugarán el domingo, Rampla Juniors y Cerro se verán las caras mañana en un encuentro muy importante para ambos equipos por lo que representa el choque y por el momento de ambos. Mientras que los Picapiedras vienen en alza, los albicelestes están últimos y con la necesidad de levantar cabeza para lo que queda del Campeonato Uruguayo.

¿Qué se puede esperar de los partidos?

Sábado 11 de mayo:

- Progreso vs. Fénix - 13.15 (TV) - Empate

- Juventud vs. Plaza Colonia - 15.30 - Victoria de Juventud

- Racing vs. Cerro Largo - 15.30 - Victoria de Racing

- Liverpool vs. Danubio - 15.30 - Empate

- Rampla Juniors vs. Cerro - 15.30 (TV) - Victoria de Rampla Juniors

- Defensor Sporting vs. River Plate - 15.30 - Victoria de Defensor Sporting

- Wanderers vs. Boston River - 15.30 - Victoria de Wanderers

Domingo 12 de mayo:

- Peñarol vs. Nacional - 15.00 (TV) - Empate

AL VAR

Foto: Reuters

Barcelona y Ajax tenían todo para avanzar a la final de la UEFA Champions League. El culé había ganado 3-0 en la ida y los holandeses se habían impuesto 1-0 y como visitantes, pero todo cambió en los juegos de vuelta. Liverpool jugó un partidazo, le ganó 4-0 a Barcelona y lo eliminó. Algo parecido le pasó a los de Ámsterdam, aunque en este caso fue un poco más importante la remontada del Tottenham ya que caía 2-0 en Holanda y un hat-trick de Lucas Moura, con un gol en el minuto 95, le dio la clasificación a los Spurs.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

El empate no le permitió ser líder, pero Nacional logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras el choque ante Cerro Porteño. Fue 1-1 en una noche de golazos porque Arzamendia adelantó a la visita con un exquisito tiro libre y Amaral respondió en el complemento con otra maravillosa definición de pelota parada.

Con el arco libre

Luis Suárez se sometió a una artroscopia en su rodilla derecha tras una lesión de menisco interno. Esto lo obliga a perderse la final de la Copa del Rey ante Valencia, aunque no le impedirá jugar la Copa América con Uruguay ya que la recuperación por completo demandará entre 20 días y un mes.

En contra

Cristian Rodríguez y el gesto de resignación. Foto: Gerardo Pérez

Una nueva eliminación de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los aurinegros igualaron 0-0 con Flamengo en el Campeón del Siglo, pero la goleada de Liga de Quito dejó a los de Diego López en la tercera posición y como consuelo jugar la Copa Sudamericana donde el próximo lunes conocerán a su rival. Desde 2011 que el elenco mirasol no accede a los octavos de final.