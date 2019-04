Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tropezón que no fue caída

Foto: @CampeonatoAUF

Empate y listo. El Fénix de JR se fue hasta Colonia y no la pasó bien ante un Plaza que perdió a su técnico, pero que cuenta con un plantel interesante que lo llevó a dar vuelta el marcador cuando caía por el gol de Cantera. ¿El héroe? "Leo", como en Barcelona, salvo que este es Fernández. Desde el punto penal puso el empate 2-2 que dejó a Fénix todavía como único líder.

Volvió a ser Peñarol

Foto: Gerardo Pérez

Y un día volvió a ser Peñarol. Aquel equipo agresivo, que presiona al rival y lo liquida a goles apareció luego de varios minutos. Cortó la racha negativa con una goleada 4-0 ante Boston River que le permitió ponerse a un punto de Fénix. ¿La sorpresa? Acevedo, que sigue haciendo goles y esta vez por duplicado. ¿La figura? El "Cebolla", que también recuperó un muy buen nivel.

"Guti": la pieza que faltaba

Foto: Gerardo Pérez

Algo cambió y para bien desde que arribó Gutiérrez. Cambiaron jugadores, cambiaron tácticas, pero también cambiaron las caras largas por las alegrías. Es que Nacional volvió a ganar, mantuvo el arco en cero y de a poco y sin hacer mucho ruido se empieza a acercar a los puestos de arriba. Más allá del triunfo, lo mejor pasó porque los dos "9" del plantel pudieron anotar. Bergessio hizo un golazo y Rivero aprovechó un error defensivo para hacer el suyo. El "Guti": la pieza que faltaba para que Nacional festeje.

En casa mando yo

Foto: Néstor Araújo

Siguen pasando los partidos y Cerro Largo sigue acumulando triunfos en su casa. El equipo de Danielo Nuñez sigue haciendo del Ubilla un fortín y no en vano tiene puntaje perfecto en este Apertura jugando allí. Su nueva víctima fue River Plate que cayó 2-0. Los arachanes tendrán una buena prueba en dos fechas cuando se crucen con Nacional. Desde el 19 de mayo que no pierde en casa, pasaron 11 partidos y sigue invicto.

Tomó la Curva y se embaló

Foto: Marcelo Bonjour

Luego de la goleada sufrida ante Fénix, Danubio tenía que ganar en casa y no falló. Lo hizo ante Progreso por 3-2 y es otro de los equipos que sumaron puntos importantes para acomodarse de manera peligrosa en los puestos altos. Eso sí, el conjunto de Méndez deberá ser mucho más regular para ir más allá de una buena campaña a ilusionar con el título del Apertura.

Puntos para la ilusión bohemia

Foto: Francisco Flores

Wanderers podría cerrar esa lista de equipos que ganaron y que se treparon junto a Danubio y Nacional. Es que los de Román Cuello no solo dejaron sin invicto al Rampla de Rosario Martínez, sino que también lograron tres puntos vitales para seguir en la lucha. Con mucho camino por recorrer, debe mejorar su regularidad y si lo consigue tiene armas para complicar a los que ahora lideran el certamen.

Reinauguró el Tren Fantasma

Foto: Francisco Flores

Cuando un club hace un partido de fútbol para festejar su cumpleaños suele ganar. Es que son amistosos y el equipo rival no quiere arruinarle la fiesta. Racing festejó su centenario, que concretamente será el próximo 6 de abril, con un duelo oficial y lo terminó ganando igual ante un Defensor Sporting que cada vez se complica más y sigue siendo el colista de la tabla. ¿Lo positivo? El gol de Alan Rodríguez que suma buenos minutos y un gol le puede dar confianza. Fue derrota 4-2 en los últimos minutos y aunque cerró hace tiempo, el violeta reinauguró el Tren Fantasma.

Irregular, pero con alegría

Foto: Marcelo Bonjour

Por plantel y por juego mostrado durante la pretemporada, Liverpool era uno de los equipos que prometían mucho y que incluso ilusionaba de verlo en puestos más altos del Torneo Apertura. No es así, aunque al menos cosechó un triunfo que puede encausar el camino del equipo del "Papa" Pezzolano que si suma algunas victorias al hilo puede mezclarse con los de arriba.

AL VAR: Fin de semana extraño

Foto: Gerardo Pérez

Esta fecha que pasó hizo que el hincha viviera dos situaciones muy extrañas. Por un lado, Nacional jugó en el Tróccoli, pero prácticamente de local porque Cerro debía cumplir su última fecha de suspensión sin público en su estadio. Por el otro, Wanderers que por un acto político que se desarrolló en su escenario debió trasladarse a Belvedere que este fin de semana tuvo cuota doble de fútbol.

LOS GOLES DE LA SEMANA

De chilena

Foto: Gerardo Pérez

Qué no se ha dicho ya de estas dos promesas. Comparten apellido, pero tienen distinto nombre: Brian y Santiago, pero ambos son Rodríguez. Siendo muy jóvenes se han convertido en piezas muy importantes y tanto aurinegros como tricolores los disfrutan. Además de jugar un gran partido, este fin de semana ambos asistieron: Santi a Bergessio para el 1-0 ante Cerro y Brian al "Cebolla" para el 4-0 final ante Boston River. Cracks de gran presente y mucho futuro.

Arco libre

Agresión al ómnibus de Peñarol rumbo al Estadio Centenario. Foto: Gerardo Pérez.

Una lástima que estas cosas sigan pasando en el fútbol uruguayo. Mientras Peñarol se trasladaba al Estadio Centenario, un proyectil fue arrojado a una de las ventanas del ómnibus que impactó y rompió el vidrio. Lo bueno fue que no hubo que lamentar graves consecuencias, aunque "Maxi" Rodriguez se quemó con agua caliente y debió quedar fuera del banco de suplentes.

En contra

Sebastián Fernández con Brian en el Nacional vs. Plaza Colonia del pasado fin de semana. Foto: @Nacional

Fue una de las noticias más tristes de este fin de semana. Brian, quien había cumplido su sueño de ingresar con el plantel de Nacional ante Plaza Colonia, falleció en las últimas horas. Eso llevó, entre otras cosas, a realizar un minuto de silencio en el duelo ante Cerro y que el propio conjunto tricolor le brindara un homenaje. "Hoy jugamos por vos Brian", publicó Mathías Cardacio, pese a que había quedado fuera de la convocatoria. Nacional y el fútbol uruguayo entero que se unió con sus saludos, tuvo una pérdida muy importante y estuvo de luto.