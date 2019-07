Uruguay Vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo más destacado de la campaña electoral a lo largo de los últimos días.

¿Villar le aportará votos claves al Frente Amplio?

Después de una semana de maratónicas reuniones con líderes de sectores y dirigentes varios, Daniel Martínez sorprendió a tirios y troyanos designando a Graciela Villar, una exedila de Asamblea Uruguay que dejó el sector para apoyar la precandidatura de Mario Bergara y desconocida para el gran público, como su compañera de fórmula para competir en octubre.



De inmediato surgieron los cuestionamientos y el más estridente fue el de Danilo Astori que puso en tela de juicio el proceso de elección de Villar y, aunque dijo que respaldará la decisión de Martínez, se mostró en desacuerdo con su designación.



Pero la cosa no quedó allí y pocas horas después del nombramiento se supo que Villar había usado en su currículum un título de sicóloga social que en realidad no posee. De inmediato vino a la memoria el caso de Raúl Sendic y desde representantes de la oposición llovieron las crítica a la conducta de la candidata a vicepresidenta y me consta que más de uno está en busca de algún documento oficial que pueda comprometer a Villar. Tras el episodio el propio Martínez apoyó a su elegida desde Estados Unidos, donde está visitando a una de sus hijas.



Graciela Villar.

Pese a las críticas tanto internas como externas parece estar claro que el nombramiento de Villar es inamovible y que será respaldado por el Plenario Nacional del Frente Amplio que se efectuará el 18 de julio.



Partiendo de esa base cabe preguntarse cuál será el aporte que pueda hacer Villar para que el Frente Amplio consiga su cuarto gobierno consecutivo, lo que está en serio riesgo según admiten en privado connotados dirigentes oficialistas, así como los sondeos de opinión.



En el mismo acto de su nombramiento Villar mostró ser una frenteamplista de pura cepa y de la vieja escuela. Pronunció un discurso potente muy arraigado en los asuntos sociales, una de las principales razones por las que la eligió Martínez, que podríamos catalogar como frentista-frentista que seduce a los ya convencidos en apoyar la continuidad en el gobierno.



¿Pero, es eso lo que precisa el Frente Amplio para recuperar los votos de centro que parecen habérsele escapado o que están en duda de si volver a optar por el partido de gobierno? A simple vista parecería que no.



El crecimiento del peso electoral de los sectores más a la izquierda de la coalición en las internas —leáse MPP, Partido Comunista y Partido Socialista— también puede transformarse en una barrera para que ello ocurra.



¿Será Martínez entonces el que deba volver a seducir a los desencantados? La respuesta a esta pregunta solo empezará a develarse con el avance de la campaña electoral.



Cuestionamientos constitucionales al dos de Talvi

Aunque por razones diferentes, la elección de Robert Silva para acompañar a Ernesto Talvi en el Partido Colorado también está bajo la picota.



Posibles impedimentos de orden constitucional, según a quién se le pregunte, ponen en riesgo la viabilidad de que Silva pueda ser candidato a vicepresidente.



Todo dependerá de cuál de las famosas "dos bibliotecas" pesará más al momento de que la Corte Electoral se pronuncie acerca de si el abogado y docente está habilitado o no para competir por el segundo puesto político más importante del país.



Talvi se tiene fe. Tanto en que habiliten a su elegido, como para competir con Luis Lacalle Pou por ser el jefe de la oposición. Es que el novel político que arrasó en la interna colorada no está dispuesto a renunciar de antemano a ser quien compita con Martínez en un balotaje.



Tal vez razones no le falten. El Partido Colorado fue el que mostró en la elección del 30 de junio el mayor porcentaje de voto extrapartidario y parece claro que ese tipo de votantes lo apoyó a él y no a Julio María Sanguinetti.

Ernesto Talvi y Robert Silva.

Los blancos no tienen paz

Cuando todo hacía suponer que los blancos atravesarían unos días de calma en su siempre agitada vida política con la fórmula definida apenas se conocieron los resultados de las internas y con el comienzo de las negociaciones entre sectores por el programa de gobierno, los coletazos de la "campaña sucia" y las más que fundadas sospechas de que asesores de Juan Sartori estuvieron detrás de ella nos volvió a la realidad.



En la edición de El País de hoy se pueden leer los detalles de un nuevo episodio sobre el asunto. Es que el fiscal de Corte Jorge Díaz remitió a la fiscal Brenda Puppo, que investiga los hechos, un video en que Magdalena Herrera —exeditora del portal de noticias Ecos, propiedad de Sartori—

denunció que Oscar Costa, mano derecha del millonario, la presionó para que publicara informaciones difamatorias contra Luis Lacalle Pou.



Hay quienes en el Partido Nacional son partidarios de que si el asunto termina teniendo derivaciones judiciales Sartori sea llevado al tribunal de ética del Partido.



