Uruguay vota

Quedaron atrás los actos, los discursos, los spots publicitarios, las múltiples denuncias de "campaña sucia" y los reproches de hacer campaña a "golpes de billetera" y ahora solo resta esperar al domingo, alrededor de la media noche según dice la Corte Electoral, para que sepamos quiénes serán los candidatos presidenciales de los principales partidos que competirán por ocupar la Presidencia a partir de marzo del año que viene.

En las últimas horas se conocieron los resultados de las encuestas que arrojaron pocas sorpresas. Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez lideran con margen sus respectivas internas y en el Partido Colorado la competencia parece que tendrá un final de bandera verde entre Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi.

Más allá de eso, la otra incógnita que tomó fuerza a partir de los números que mostraron las empresas de opinión pública es quién será el segundo en el Frente Amplio. Hasta hace pocos días todo parecía indicar que ese lugar le correspondería a Carolina Cosse, pero ahora se instaló la duda de si no terminará siendo ocupado por Óscar Andrade, el albañil comunista que se postuló a la Presidencia para reivindicar propuestas y conductas que, según él mismo dijo, el Frente Amplio tiene un poco olvidadas.

Otra interrogante que se dilucidará el domingo es el nivel de participación que tendrán las elecciones internas. Los antecedentes no son alentadores. La cantidad total de votantes en esta instancia ha venido cayendo sostenidamente a lo largo de los años.

En el Frente Amplio es donde las dudas son mayores, según admiten en privado varios de sus dirigentes. La capacidad de movilización de la coalición y los niveles de militancia de sus adherentes han dado muestras acabadas de que no son los mismos de otras épocas.

Entre los blancos es donde esperan una mayor afluencia de votantes. Son varias las razones para esperar que sea así. Ya en las internas de 2014 el Partido Nacional fue el que tuvo mayor caudal de votos. Además ahora hay, al menos, un par de alicientes para esperar que eso se repita. En primer lugar, la existencia de una competencia mucho mayor a la que se esperaba previamente debido a la aparición en escena de Juan Sartori que de tener un intención de voto de alrededor del 2% a fines de 2018, en las últimas encuestas alcanzó a niveles del entorno del 30%, punto más punto menos. Por otro lado, la movilización de la maquinaria electoral de los blancos también jugará un papel central en la cantidad de votos que reciba y aquí, de nuevo, Sartori jugará un rol preponderante. Es que el joven millonario y novel político cuenta, según admitió su mano derecha Oscar Costa, con 4.000 vehículos a disposición para movilizar votantes ante lo que Lacalle Pou y Jorge Larrañaga se verán obligados a movilizar todos los recursos a su alcance para también llevar a sus adherentes a los circuitos de votación,.

En el Partido Colorado, mientras tanto, se esperan niveles de votación mejores a los que mostró en 2014, tanto por la vuelta al ruedo del dos veces expresidente Sanguinetti como del surgimiento de la sangre nueva de Talvi.



La incógnita de las fórmulas

En la misma madrugada del domingo, disipadas las dudas de quiénes serán los presidenciables, comenzará la carrera por definir las fórmulas presidenciales y desde ya se puede asegurar a ciencia cierta que ahí comenzará otro partido previo al de la competencia electoral propiamente dicha y que que promete, en términos futbolísticos, ser muy cerrado.

En el Partido Nacional es seguro que la conformación de la dupla que competirá en un seguro balotaje con el Frente Amplio dará que hablar. No será nada fácil restañar la heridas de una campaña electoral que, una vez más, dejará secuelas. Si Sartori sale segundo, como indican las encuestas, al posible ganador, Luis Lacalle Pou, no le será fácil obviar ese cauda electoral y sentarse a negociar con él, aunque ya Larrañaga y Enrique Antía han dicho públicamente que no están dispuestos a aportarle sus votos.

Aunque menos traumáticas, las cosas en el Frente Amplio tampoco están muy claras. Todo parece indicar que el probable ganador, Daniel Martínez, no quiere llevar de vice a Carolina Cosse, pero su mentor, José Mujica, seguramente hará pesar el poderío del MPP para integrar la fórmula. Es posible que otro sea el cantar si el segundo es Óscar Andrade, aunque su nombre no estaba en los planes.

En el Partido Colorado las cosas parecían más claras porque tanto Talvi como Sanguinetti declararon antes que integrarían la fórmula fuese cual fuese el lugar que alcanzasen en la interna. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a escucharse comentarios de que el economista podría cambiar de opinión si resulta ganador de la compulsa por un margen amplio de votos y estaría dispuesto a rever su posición respecto de quién sería su compañero de fórmula.

Aunque el domingo de noche haya indicios de hacia dónde podría inclinarse la balanza en cada caso, seguramente habrá que esperar algunos días para conocer los nombres de los que integren esas suplas.

​

Hasta aquí lo que nos dejó el cierre de la campaña electoral, nos reencontramos en unos días.



