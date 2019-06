Uruguay Vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La interna blanca está que arde

Otra vez los blancos están al tope de las novedades electorales de la semana. Es que por más que proclamen sus intenciones de mantener la unidad, en los últimos días los cruces al interior del partido no han cesado teniendo como principal objetivo el invitado de piedra de esta elección: Juan Sartori. La noticia divulgada por El País y desmentida hasta el hartazgo —pese a ser absolutamente veraz— de un acuerdo tácito entre los líderes blancos para bajar el perfil de la confrontación con el millonario devenido político para evitar seguir levantándole el perfil, lo único que generó fueron nuevos enfrentamientos. Cruces de cartas entre tiendas sartoristas y el directorio blanco solo exacerbaron la disputa interna. En el comando de Sartori celebran los cruces porque aseguran que el enfrentamiento interno redundó en un aumento en la intención de voto por su candidato, a estar por las mediciones propias. Los estrategas de Sartori no piensan bajar el tono de la polémica y están dispuestos a ir por todo. No se conforman con estar segundos en la preferencia de los votantes, como indican las encuestas, y aseguran que ganarán la interna blanca.

Tejiendo la fórmula oficialista

Cosse, Martínez, Andrade y Bergara evitan polemizar. Foto: L. Mainé

Factum dio a conocer esta semana una nueva encuesta sobre intención de voto al interior del Frente Amplio sin que surgieran novedades, a no ser una leve baja en la intención de voto para Daniel Martínez que sigue liderando cómodo la interna oficialista. Pero las novedades no vinieron por ahí. Valeria Gil informó ayer que en el Frente Amplio ya hubo contactos preliminares en busca de acelerar la definición de la fórmula presidencial apenas pase la elección interna. Es un secreto a voces que si Martínez gana la interna preferiría que no fuese Carolina Cosse quien lo acompañe. En entrevista con El País el favorito del oficialismo recordó que “solo una vez pasó que el segundo fue a la fórmula y fue cuando el Pepe (Mujica) eligió a (Danilo) Astori, no lo eligió porque fuera segundo, sino porque complementaba y le daba mucha potencia. El criterio tiene que ser ese. Lo que tiene que servir, es lo que le sirva al FA para ganar. De repente es esa la fórmula”. Aunque no sea Cosse quien integre la fórmula es un hecho que esta será paritaria. José Mujica, que confirmó los contactos, es el principal referente del entorno de Martínez para llegar a un acuerdo. Ya se escuchan nombres de mujeres del MPP, Ivonne Passada y Patricia Ayala, son las más nombradas, pero nadie descarta que el expresidente termine apoyando a una "tapada". El nombre de la conductora de Subrayado y pareja del precandidato Mario Bergara, Blanca Rodríguez, también estuvo sobre la mesa informó Búsqueda, pero aparentemente la periodista declinó la invitación. Ayer se le preguntó a Bergara sobre el asunto y evitó responder categóricamente.

Un debate de guante blanco

Debate electoral entre Óscar Andrade y Ernesto Talvi. Foto: Marcelo Bonjour

Volvieron los debates electorales después de 25 años sin que los hubiera, el último fue entre Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti en 1994. Ernesto Talvi, precandidato colorado, y Óscar Andrade, precandidato frenteamplista confrontaron visiones de país y propuestas de gobierno a lo largo de hora y media en los estudios de Canal 4. Allí estuvo Tomer Urwicz para darnos su visión desde atrás de bambalinas. En estos casos lo primero que suele preguntarse es quién ganó. Yo creo que ganaron los dos políticos y ganó el público. Ganaron Andrade y Talvi porque mostraron que son dos políticos civilizados que desde posiciones antagónicas pudieron debatir con respeto y con altura. Pero más allá de eso creo que también ganaron posicionamiento al interior de sus colectividades los dos y hacia fuera en el caso de Talvi. Andrade o necesita exposición. Es un activo sindicalista de la construcción, fue diputado y ha tenido actividad en televisión y radio como un activo polemista. Enfrente, Talvi sigue siendo de los precandidatos menos conocidos a nivel del público en general, pero sin duda que desde anoche ya no lo es para quienes asistieron al debate, el que según datos extraoficiales en su pico máximo tuvo 286.000 televidentes, una cifra sideral para un programa de esas características.

Por hoy los voy dejando por acá. Nos reencontramos en una semana. Hasta entonces.

