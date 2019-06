Uruguay vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Acusaciones en voz baja por la "campaña sucia"

Esta semana se vivió un nuevo episodio de la llamada "campaña sucia" cuando se conoció, a través de una noticia divulgada por El Observador, la realización de llamadas —hechas por una operadora con acento mexicano— centradas en la figura de Jorge Larrañaga. Entre otras afirmaciones, la grabación indicaba que el líder de Alianza Nacional “no tiene ninguna posibilidad de ganar la interna” blanca. De inmediato la presidenta del directorio blanco Beatriz Argimón anunció que llevará el hecho a la Justicia ante la reiteración de estos episodios que antes apuntaron a Luis Lacalle Pou. Detrás del fenómeno en sí está la pregunta de quién es su promotor. Aunque nadie lo dice públicamente, dirigentes blancos le achacan la responsabilidad al comando electoral de Juan Sartori, a su abultada billetera y al giro hacia posturas más agresivas que adquirió la campaña del político millonario. En el entorno de Sartori juran y perjuran que eso no es así y alguno de sus asesores se atrevió a preguntarse si la campaña no será financiada desde otros sectores del Partido Nacional para echar un manto de duda sobre la honorabilidad del candidato emergente. Las dudas, por ahora, quedan abiertas.

Ernesto Talvi y Oscar Andrade. Fotos: archivo El País

Otra de las novedades de la semana es el anuncio de un debate entre el colorado Ernesto Talvi y el comunista Oscar Andrade, al que el primero se había negado antes, que se llevará a cabo el jueves de la semana que viene en el programa "Todas las voces" que transmite canal 4. Más allá del sano ejercicio de debatir ideas el hecho tiene alguna peculiaridad. La primera es que se da en el marco de las elecciones internas, pero entre precandidatos de partidos diferentes. La segunda, y para mí más llamativa, es qué puede ganar Talvi con ese evento, teniendo en cuenta que Andrade es un gran polemista y al colorado no le conocemos experiencia en esas lides. Se lo pregunté al propio Talvi y me explicó que cambió de opinión respecto de si debatir o no con Andrade porque le pareció "enormente interesante cotejar dos visiones polares y antagónicas de la realidad por la doble condición de Oscar Andrade como político y sindicalista". Además admitió que el evento le dará visibilidad porque será en horario central, por TV abierta de alcance nacional. "Pensamos que, así mirado, este cotejo de ideas y propuestas va a ser de gran interés y valor para la opinión pública", me comentó.

Blancos y colorados con internas abiertas

Las encuesta que se conoció ayer jueves elaborada por el Grupo Radar muestra que la carrera por la candidatura única de blancos y colorados sigue abierta mientras que en Frente Amplio se consolida el liderazgo de Daniel Martínez. Pero lo más particular del resultado del relevamiento de Radar es que si efectivamente el 30 de junio la votación dentro del Partido Nacional se diera en los porcentajes que arroja su medición, sería la Convención Nacional la que debería elegir el candidato único de los blancos. Es que para que la candidatura única salga automáticamente uno de los candidatos debe obtener la mayoría absoluta (50% más uno) de los votos, o en su defecto lo será el candidato "que hubiera superado el 40% de los votos válidos de su Partido y que, además, hubiese aventajado al segundo precandidato por no menos del 10% de los referidos votos". Ninguna de ambas posibilidades se daría a estar por los números que arrojó Radar que ubican a Lacalle Pou con el 38% de las preferencias entre los votantes y a Juan Sartori con el 29% de los mismos.



Evolución de los partidos políticos según Grupo Radar.

Oscar Vilas, editor de la sección Nacional.

