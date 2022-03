Uruguay vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó la hora de la verdad

En poco más de 48 horas se abrirán los locales de votación y los uruguayos elegiremos al próximo presidente. Todas las encuestas coinciden, incluso en porcentajes similares, en que ese será Luis Alberto Lacalle. Una de ellas, de Factum, indica que incluso un buen porcentaje de votantes del Frente Amplio cree que él ganará el balotaje.



No obstante, su rival, Daniel Martínez, no parece dispuesto a bajar los brazos y ayer mismo en el último acto público antes que empezara a regir la veda, llamó a sus seguidores a "no aflojar".

Daniel Martínez y Graciela Villar, ayer en su última actividad antes del balotaje. Foto: @GVillar_uy

La baja en las expectativas de voto para el Frente Amplio parece tener varias explicaciones. El desgaste propio del ejercicio del gobierno, el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos, el fuerte deterioro de la seguridad pública y varios episodios envueltos en un manto de mala administración, cuando menos, o con visos de corrupción, en la hipótesis de máxima, serían las principales causas del deterioro de la intención de voto para el oficialismo.

Una campaña electoral errática, sin la participación de las principales figuras históricas del oficialismo, por decisión del propio Daniel Martínez, y con un giro poco efectivo en el tramo final personalizando en el candidato la apelación al voto, también parecen haber jugado en contra del oficialismo.

Esos hechos llevaron a que el Frente Amplio perdiese votos en sectores humildes y en la clase media, en el interior del país, en franjas etáreas que antes le apoyaron masivamente, así como tampoco no poder atraer masivamente a los que votan por primera vez.

Lacalle Pou cerró la campaña electoral el miércoles junto a sus socios de la coalición en Las Piedras. Foto: Gerardo Pérez

En la vereda de enfrente, el Partido Nacional y el Partido Colorado atrajeron votantes que en elecciones previas habían salido hacia el Frente Amplio, al tiempo que surgió el fenómeno de Cabildo Abierto que captó su mayor caudal electoral en los sectores de menores ingresos y en el interior.

La capacidad de Lacalle Pou de cerrar la fórmula presidencial de los blancos la misma noche de la elección interna primero, y la velocidad con la que logró encolumnar detrás de su liderazgo al resto de los líderes de la oposición pocos días después de la elección del 27 de octubre, son puntos a favor del blanco.

Pero en caso que finalmente asuma la Presidencia como todo hace suponer no la tendrá fácil. Seguramente el primer escollo que encontrará, si es presidente, es la oposición de amplios sectores de la sociedad civil tradicionalmente vinculados al Frente Amplio. Ese hecho le dificultará llevar adelante algunas de las reformas que pretende pese a que contaría con mayorías parlamentarias para implementarlas.



Otro asunto que solo el paso de los meses permitirá conocer cómo funciona será la "coalición multicolor" como el mismo la bautizó. Está claro que en los primeros tiempos del próximo gobierno esa sociedad puede funcionar aceitadamente, aunque hay asuntos como la agenda de derechos, la seguridad y la educación, entre otros, que pueden generar discrepancias a su interior.



Por otro lado, la propia necesidad de los socios de la coalición de afianzar caudal político y liderazgos pensando en 2024 puede hacer que a cierta altura del período de gobierno esa sociedad se debilite.



Démosle tiempo al tiempo. Nos reencontramos el lunes 25 con las cartas vistas. Hasta entonces.



