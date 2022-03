Uruguay vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Poco espacio para que algo cambie

Y finalmente hubo debate y a estar por la opinión de los especialistas sirvió de poco, o mejor dicho, solo sirvió, para consolidar la intención de voto previa hacia cada uno de los contrincantes, Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez.



Apenas terminó el contrapunto el miércoles pasadas las 11 de la noche las búsquedas en Google se dispararon y lo más consultado era "quién ganó el debate", pregunta que el súper buscador no supo responder.



Aunque la cuestión no debería ser planteada en clave futbolística, si el debate tuvo un vencedor ese fue Lacalle Pou. No porque haya apabullado a Martínez ni éste haya hecho un mal papel, sino porque el oficialista no consiguió sacudir las estructuras del blanco como para ganar votos a expensas suyas.



Los expertos consultados destacaron que el debate se desarrolló en términos “civilizados”, más allá de algunos momentos intensos. Foto: Gerardo Pérez

Martínez pudo haber perdido la última oportunidad de revertir lo que todas las encuestas vienen reflejando, que perderá el balotaje. De ser así cargará con el estigma de ser el primer candidato oficialista desde que el Frente Amplio asumió el gobierno que no pudo retenerlo.



Si no hay un tsunami de por medio, la suerte parece estar echada a favor de Lacalle Pou.

