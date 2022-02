Uruguay vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se largó el sprint final

Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez largaron el tramo final de la competencia hacia la Presidencia y el blanco parece correr con ventaja, aunque no tiene la carrera ganada de antemano.



La ventaja de Lacalle radica tanto en que la suma de los votos de oposición superó con holgura a la del oficialismo como en que su objetivo es que no se produzca una fuga significativa de adhesiones lo que, en primera instancia, parece ser más fácil que la tarea que Martínez tiene por delante.



Es que en la vereda de enfrente la tienen cuesta arriba. No solo el Frente Amplio votó bastante por debajo de lo que esperaban sus dirigentes —perdió 196 mil votos (9%) dos senadores y ocho diputados— sino que el resultado de la primera vuelta puso en tela de juicio lo hecho por el comando electoral y la fuerza política decidió dar un volantazo, que dejó algunas heridas internas, en busca de votos que permitan disputar un balotaje competitivo.



Lacalle ya tiene prácticamente cerrada la coalición con el resto de los partidos de oposición y ayer mismo se jactaba que ese acuerdo cuenta con 17 senadores y 56 diputados que le permitirán holgadas mayorías para legislar sin necesidad del oficialismo actual.



En tanto, Martínez y su equipo, ahora comandado por el intendente Yamandú Orsi bajo la tutela del Movimiento de Participación Popular de José Mujica, deben salir a remontar una significativa diferencia de votos con la actual oposición.



La hipótesis optimista que maneja el oficialismo es salir en busca de 8% del electorado, lo que según sus cuentas y considerando los votos que serán en blanco a anulados le permitirían plantear un final de bandera verde con los partidos que hoy son oposición.



La tarea no se presenta sencilla porque ese porcentaje de adhesiones el Frente Amplio debe salir a captarlo entre quienes no lo votaron en primera vuelta.



La estrategia elegida para conseguir ese objetivo es salir a conquistar los votos en un mano a mano con los electores, sobre todo a nivel del interior del país donde la pérdida de votos para el oficialismo fue muy significativa.



Los objetivos principales del Frente Amplio parecen ser una parte de los votantes de Guido Manini Ríos, muchos de los cuales en 2014 habían votado a José Mujica, y frenteamplistas desencantados que migraron hacia la fórmula del Partido Colorado encabezada por Ernesto Talvi.



La mayoría de los analistas políticos sostienen que la última palabra no está dicha y habrá un final competitivo. Para los frenteamplistas más pesimistas la remontada sería casi milagrosa y no dejan de pensar que en política no suele haber milagros.

