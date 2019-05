Uruguay vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ahora sí. Se terminó la veda publicitaria y a partir de hoy y hasta el 28 de junio nos veremos sometidos a un bombardeo de jingles y otras yerbas. Algunos de ellos empezaron a conocerse en las últimas horas. Músicas contagiosas, algunos paisajes bucólicos, otros de mucha algarabía y algún que otro spot con impacto emocional, serán la tónica de las próximas semanas. Mientras, esta noche vence el plazo para presentar las listas ante la Corte Electoral y para hoy se espera una avalancha de la que El País les estará informando mañana.

Sartori sigue al alza y Talvi alcanza a Sanguinetti

El miércoles se conoció una nueva encuesta de intención de voto de Opción Consultores. Una de las novedades de la compulsa es que Juan Sartori alcanzó el segundo lugar en la interna blanca desplazando a Jorge Larrañaga al tercer lugar en la medición de esta empresa. Es necesario precisar que la distancia entre ambos implica un empate técnico debido a los elevados márgenes de error. Antes que se hicieran públicos esos datos Larrañaga había descartado al novel político de la contienda y asegurado que la competencia nacionalista se va a definir entre él y Luis Lacalle Pou.



En tiendas coloradas también hubo novedades porque Talvi se pegó a los números Sanguinetti, aunque de nuevo hay que subrayar el elevado margen de error de la medición.



El director de opinión pública y estudios sociales de Opción, el sociólogo Rafael Porzekansky, comentó que "desde que las internas son obligatorias 1999 es la primera vez que ninguna de las distancias existentes dentro de los tres partidos con competencia efectiva son concluyentes para asegurar un triunfo de quienes encabezan las preferencias de voto Las actuales diferencias entre primero y segundo, que hoy oscilan entre los 2 y 19 puntos según el caso, no permiten proyectar triunfadores debido a los mayores márgenes de error, a la mayor volatilidad que supone cambiar de candidato dentro de un partido, a la incertidumbre sobre cuántos y quienes concurrirán finalmente a votar el día de la elección y al peso que finalmente tendrá el llamado “voto de estructura”estructura” (que las encuestas no captan en toda su dimensión)".



En tanto, en el Frente Amplio no se mueve demasiado la aguja, porque los ingenieros Daniel Martínez y Carolina Cosse crecen ambos manteniéndose una distancia significativa de 19 puntos a favor del primero.

El spot de la discordia

La oposición puso el grito en el cielo cuando el gobierno contrató espacios en las redes sociales para dar a conocer las mejoras en el reparto de la riqueza a lo largo de su gestión. Desde todas las tiendas políticas arreciaron las críticas que se centraron, básicamente, en que la administración usa plata del Estado para favorecer a un partido político. El que fue más allá fue Ernesto Talvi que comparó la acción del gobierno con otras llevadas a cabo durante la dictadura. Tras los cuestionamientos, desde la Presidencia se reivindicó el derecho del gobierno de informar

Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros. Foto: Fernando Ponzetto

