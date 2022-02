Uruguay vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las incógnitas parecen estar develadas



candidatos

Llegó el día y los candidatos a la Presidencia se sacaron la duda de qué tanto apoyo habían recogido después de cuatro meses de campaña electoral desde las internas. Y me da la impresión que ya es casi irreversible el resultado de la segunda vuelta. Si se lo piensa fríamente, un seis a cuatro es muy difícil de remontar y me da la impresión de que, a priori, uno podría suponer que quien haya votado hoy a la oposición y no vaya a repetir ese voto, podrían ser algunos votantes del colorado Ernesto Talvi, que antes votaban a las opciones centristas del Frente Amplio y que no estén dispuestas a aportar su voto para esa coalición opositora. Pero es una suposición.



Evidentemente la izquierda toda resultó golpeada en esta elección. Creo que se dan dos movimientos de salida: por un lado desde el Frente Amplio hacia el Partido Nacional y hacia el Partido Colorado mayoritariamente y en menor medida a Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, y que desde el Partido Colorado y el Partido Nacional hay un corrimiento hacia Manini. No creo que la mayor parte de lo que ganó Manini lo haya pescado en la pecera del FA, aunque sin duda pescó.

El último tramo del Frente Amplio

Daniel Martinez

El último tramo de la campaña del Frente Amplio se caracterizó por un discurso agresivo particularmente con Cabildo Abierto. Desde el punto de vista del Frente Amplio fue una estrategia que le permitió poner muchísima más gente en la calle de la que había puesto unas semanas atrás: el banderolazo, el acto final en la rambla. Dio la impresión en esta última etapa de la campaña que hubo hechos que podían hacer suponer que el Frente Amplio votaría un poco mejor de lo que venían diciendo las encuestas antes, pero evidentemente no fue así. Toda la carne se puso en el asador acá en Montevideo, que es mayoritariamente frentista, y eso nos hizo suponer que se iba a votar unos puntos más arriba de lo que se hizo.

Cabildo Abierto y la sorpresa del Parlamento

Manini Ríos y Domenech celebran el resultado de las elecciones. Foto: Gerardo Pérez

Los números dan tres senadores y 11 diputados. Es un score impensable y además es gente sin experiencia alguna. No sabemos quiénes son los diputados, pero incluso los tres senadores que serán el propio Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y la esposa de Manini Ríos, Irene Moreira (ella que ya fue edila del PN), pero es gente sin experiencia parlamentaria que se van a tener que hacer a toda esa mecánica en un Parlamento que será negociador. Se abren muchas incógnitas.



¿Y el Partido Colorado?

Ernesto Talvi saluda a sus militantes tras conocerse los primeros resultados de las elecciones nacionales. Foto: Francisco Flores

Habría que hacer dos lecturas: si bien terminó votando casi lo mismo que lo que votó en la última elección no hay que olvidarse en qué porcentaje de intención de voto estaba el Partido Colorado cuando Talvi termina irrumpiendo. Entonces, lo hizo crecer de una forma importantísima. Pero como comparado con la anterior no creció, creo que una de las cosas que pasó es que Talvi no permitió que Bordabbery abriera su lista al Senado e hizo que ese voto más de derecha, que podía haber aportado Bordaberry, se fuese todo a Cabildo Abierto.



Partidos chicos ingresan a la tribuna

Aparentemente entrarían al Parlamento el Peri, Partido de la Gente, y Salle, aparentemente como diputado y como contracara de eso esta el derrumbe del Partido Independiente que tendría solo un diputado, que su mentor Pablo Mieres queda fuera del Parlamento. Unidad Popular también termina saliendo.



Vivir sin miedo no salió, pero...

Me da la impresión que lo de la rotura o sustracción masiva de listas que se denunció durante la jornada de ayer es muy difícil de probar, pero por otro lado hay cosas puntuales que son las denuncias penales a personas que sustrajeron listas y que ellos mismos confesaron haberlo hecho a través de las redes, esa gente creo que va a tener algún inconveniente.

Con este análisis preliminar de las elecciones me despido hasta el viernes en que ya tendremos un panorama más detallado.

Oscar Vilas, editor de Información Nacional, para comunicarte conmigo podés hacer click aquí.



Uruguay vota es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.