Uruguay vota

Gusto a poco

Después de 25 años de espera por fin se produjo el tan ansiado debate entre presidenciables. Aunque en las últimas 48 horas han corrido ríos de tinta y decenas de horas de radio y televisión y ya no hay mucho por decir del evento, no quiero quedarme con las ganas de señalar que me quede con gusto a poco.



Debate presidencial entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

Tal vez por el formato elegido o porque los participantes no fueron a más por falta de experiencia o estrategia, lo cierto es que esperaba un poco más de acción por parte de los candidatos que lideran las encuestas de opinión al momento de contraponer las bondades de unas propuestas sobre otras, de las que hubo poco.



Sin embargo, debo admitir que pasados dos días del debate da la impresión que para la campaña electoral el evento marcó un antes y un después.



Tanto Daniel Martínez como Luis Lacalle Pou retomaron de lleno sus actividades políticas y ambos volvieron a las calle y las rutas a tratar de convocar voluntades y ambos concentran sus baterías en quien fue su contendiente televisivo.



A estas horas el tema bisagra de las discusiones entre los dos candidatos, y también entre sus principales asesores, se centra en asuntos económicos, lo que ya había quedado patente en el primer bloque del debate del martes, sin duda uno de los puntos altos del contrapunto de ese día.



A poco más de tres semanas de las elecciones del domingo 27, tanto Martínez como Lacalle Pou intensifican esfuerzos en convencer, el primero de que debe seguir gobernando el Frente Amplio para no volver atrás y, el segundo, en que merece la chance de demostrar que hay mejores maneras de administrar y que es el Partido Nacional el que puede aplicarlas.



De aquí a pocos días las encuestadoras nos darán indicios de cuán exitoso ha sido cada uno de ellos en conseguirlo.

Manini a todo o nada

El otro hecho singular de la semana fue la comparecencia del líder de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini Ríos, ante la Justicia por el denominado "caso Gavazzo"



Ayer el fiscal Rodrigo Morosoli pretendía iniciar una investigación para determinar si Manini incurrió en el delito de "omisión" por no denunciar ante la Justicia Penal que el exmilitar José Gavazzo hizo desaparecer en 1973 el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro, hecho que él mismo confesó ante un Tribunal de Honor.

Guido Manini Ríos participa de un acto de Cabildo Abierto. Foto: Faustina Bartaburu

Sin embargo, el objetivo de Morosoli naufragó después que la defensa de Manini presentara dos recursos de inconstitucionalidad contra la creación de la Fiscalía General de la Nación y contra algunos artículos del Código del Proceso Penal.



La estrategia de los defensores del general retirado dio resultado. La jueza Marcela Vargas hizo lugar a los recursos, la audiencia que comenzaría la investigación del fiscal se suspendió y ahora la Suprema Corte de Justicia se tomará cuatro o cinco meses para dictaminar la validez o no de ambos recursos.



Cuando ese fallo salga a la luz pública, seguramente Manini esté sentado en un escaño del Senado beneficiado por los fueros parlamentarios.

El asunto terminó trascendiendo el ámbito judicial y el propio Manini Ríos le adjudicó intencionalidad política cuando declaró, poco después de salir del juzgado, que "hay fiscalías que operan como brazos del Poder Ejecutivo en un caso en que el propio Poder Ejecutivo está involucrado".



Habría que esperar que tal vez hoy mismo la Fiscalía General o el propio Poder Ejecutivo se pronunciaran sobre el asunto porque la acusación es de suma gravedad y pone en tela de juicio la propia institucionalidad.



Lo cierto es que Manini Ríos no para de crecer en las encuestas de intención de voto, que ya le aseguran casi tres senadores, y es altamente probable que este episodio termine favoreciéndolo e impulsando más su candidatura.

