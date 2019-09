Uruguay vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La foto a 30 días de las elecciones

Hoy faltan exactamente 30 días para que vayamos a votar y ayer se completó la divulgación de las encuestas de opinión que miden la intención de voto. Independientemente de que existen diferencias entre las empresas de opinión pública respecto a los guarismos que cada una de ellas asigna a cada partido político en pugna, todas coinciden en que el Frente Amplio se ubica primero, el Partido Nacional segundo, el Colorado tercero y Cabildo Abierto —la revelación de esta campaña electoral— cuarto.



Otra coincidencia entre las cinco encuestadoras es que todas dan al Frente Amplio y a Cabildo Abierto creciendo, a los blancos estables y a los colorados en caída.



Eso muestra que el oficialismo va camino a ser la fuerza más votada en la primera vuelta electoral, pero también que la oposición sumada lo aventaja claramente proyectando un eventual resultado en el balotaje.



Aunque todavía correrá mucha agua debajo de los puentes desde hoy hasta el 27 de octubre, nada parece indicar que el ranking de las preferencias de los electores vaya a modificarse.



Banderazo Frente Amplio. Foto Fernando Ponzetto

En el Frente Amplio, donde en privado hasta hace algunas semanas se percibía un moderado pesimismo, el ánimo viene mejorando ostensiblemente aferrándose a los números que muestran las encuestas y hay más de un encumbrado dirigente que se anima a pensar en mantener la mayoría parlamentaria de la que la coalición ha disfrutado a lo largo de sus tres gobiernos.



En el comando electoral de Daniel Martínez, del que participan todas las principales corrientes del oficialismo, se llegó a la conclusión de que llegó el momento de poner toda la carne en el asador y de desplegar artillería pesada en pos de ese objetivo.

Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón lanzaron la campaña electoral del Partido Nacional. Foto: Pablo S. Fernández

Por su lado, en el Partido Nacional se advierte una tranquila certeza de que se alcanzará la Presidencia. Entre los blancos se reconoce que no crecer en la intención de voto no es buena cosa, pero existe la convicción de que su fuerza política será la que lidere el próximo gobierno de coalición.



La consigna parece ser no hacer olas y en sus últimas apariciones públicas Luis Lacalle Pou arriesga poco y más bien reafirma los principales conceptos de sus consignas políticas. El fuerte de su campaña lo viene desplegando en el interior, donde muestra sus mayores fortalezas.

Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado. Foto: Leonardo Mainé

Donde las cosas vienen más complicadas es en el Partido Colorado que no para de caer en los registros de intención de voto tras las elecciones internas. Aunque sigue manteniendo el tercer lugar de las preferencias —la encuesta de Opción Consultores lo da empatando con Cabildo Abierto— la persistente caída ha encendido varias alarmas.



Tras un par de semanas donde debió bajar su nivel de actividad por temas de salud, Ernesto Talvi se ha puesto la campaña al hombro y no pierde oportunidad de polemizar y tratar de recuperar posiciones en un intento de pelearle a Lacalle Pou el liderazgo de la oposición, lo que a esta altura parece ser improbable.



La pregunta del millón es por qué las preferencias por el Partido Colorado no paran de caer. En corrillos políticos y académicos se ensayan dos explicaciones complementarias para el fenómeno. La primera es que la decisión de Talvi de impedir que Pedro Bordaberry abriese una lista propia al Senado originó la fuga de votos colorados por derecha, los que habrían terminado, mayoritariamente, optando por apoyar a Guido Manini Ríos. La segunda y complementaria, es que por izquierda está perdiendo votos de frentistas desencantados que votaron a Talvi en la interna y ahora están volviendo al oficialismo.

Guido Manini Ríos, candidato presidencial por Cabildo Abierto. Foto: Gerardo Pérez

Y llegamos —por fin— a la revelación de la campaña electoral, el novel partido Cabildo Abierto, y a su candidato, Guido Manini Ríos, de escasa experiencia política y una extensa carrera militar, quien no para de crecer en las preferencias de los electores y tiene altísimas chances de conseguir, al menos, dos senadores y varios diputados.



Hasta ahora Cabildo Abierto había puesto énfasis en seducir votantes en el interior del país, lo que parece haber logrado, pero ahora sus esfuerzos están puestos en Montevideo y Canelones —las dos plazas con mayor número de votantes del país— que son su talón de aquiles.



La decisión del fiscal Rodrigo Morosoli de iniciar una investigación sobre Guido Manini Ríos para determinar si cometió un delito, por no denunciar penalmente al exrepresor José Nino Gavazzo por su confesión ante un Tribunal de Honor del Ejército de que en 1973 hizo desaparecer el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro en aguas del río Negro, introdujo un nuevo y relevante elemento a la campaña electoral.



Manini denuncia que la decisión del fiscal tiene una clara intencionalidad política y ya anunció públicamente que, en caso que la acusación se concrete, irá adelante en un juicio hasta sus últimas consecuencias.



Lejos de lamentar el hecho, en Cabildo Abierto están convencidos de que la situación terminará beneficiando las chances electorales de su candidato. En el Frente Amplio también lo creen y el propio José Mujica lo admitió públicamente. Varios analistas políticos coinciden con esa interpretación.



