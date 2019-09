Uruguay Vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La campaña se puso picante

Todavía faltan 43 días para ir a las urnas, pero la campaña electoral empieza a levantar temperatura. Prueba de ello es que en los últimos días los cruces entre los principales candidatos se intensificaron, lo que parece delinear las estrategias de cada uno de ellos de aquí hasta finales de octubre.



Con Ernesto Talvi a media máquina debido a un pinzamiento cervical que lo ha tenido a mal traer, la intensificación de los cruces empezó entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. La aplicación o no de aumentos de impuestos para reducir el abultado déficit fiscal que recibirá la próxima administración, puso a los candidatos que, según las encuestas, acaparan la mayor intención de voto de los electores, frente a frente. Martínez dijo que hará todo lo posible por no incrementar la carga impositiva, pero que no quiere quedar atado de manos a una promesa, y Lacalle le salió al cruce exigiéndole que se comprometa, como hace él, a que esta no aumentará.

​

Lacalle Pou saluda a Martínez durante el evento en el Comité Central Israelita. Foto: Gerardo Pérez

El enfrentamiento declarativo pareció marcar un giro en las estrategias de ambos candidatos. En la etapa previa no habían tenido cruces directos tan fuertes entre ellos. Por el lado de los blancos, la consigna parecía ser "venimos bien, estamos cerca de ser gobierno, no hagamos olas" y por el lado de Martínez, "apuntemos a Talvi que parece ser quien se nos está llevando los votos de los desencantados".



Pero en ambos casos se revisó la estrategia y todo indica que la decisión fue que, en la medida que ellos son quienes encabezan las adhesiones de los electores, el partido hay que jugarlo entre ambos.

A todo esto, en el entorno de Talvi sonaron las alarmas al ver que su candidato estaba quedando fuera de la conversación y ayer, dolorido y todo, el economista salió a la cancha con los tapones de punta cuestionando las cifras de desempleo y el aumento, dice él, del número de empleados públicos durante los gobiernos frenteamplistas.

El candidato Ernesto Talvi este jueves durante la primera conferencia de prensa después de dos semanas de ausencia pública por problemas de salud. Foto: Francisco Flores

La semana que viene el candidato colorado retomará plenamente su actividad de campaña y en su comando electoral prometen que habrá más salidas como las de ayer a cuestionar las sucesivas administraciones de la izquierda.



Los blancos no se quedarán atrás. Pablo da Silveira, coordinador del programa de gobierno nacionalista, revela en la edición de hoy de El País que van a responder cada ataque y discutir con quien sea.



Así que no hay duda que, como decía un histórico informativista de radio Colonia, "hay más noticias para este boletín".

Los esquivos votos del centro

Otro hecho destacable de la semana política es que tras negociaciones a varias puntas Asamblea Uruguay, tradicional captador de los votos del centro en el Frente Amplio se quedó sin socios y comparecerá sin alianzas a a las próximas elecciones.



Parece ser una inmejorable oportunidad para que Progresistas, el sector liderado por Mario Bergara, puje por hacerse de ese lugar en la interna frenteamplista.

Otros tiempos. Mario Bergara saludando a Danilo Astori cuando ambos estaban bajo el mismo paraguas político. Foto: Archivo El País

El expresidente del Banco Central, que aspira a erigirse como el principal exponente de la renovación de la izquierda, tiene ante sí dos tareas. La primera es lograr que los votos de centro que permanecen fieles a la coalición lo apoyen y, la más complicada, convencer a aquellos que, aparentemente, están decididos a optar por otras opciones políticas no lo hagan. Del éxito de ambas depende, en buena medida, el futuro político de Bergara.

Hasta acá los comentarios de la campaña que me pareció que valía la pena compartir con ustedes. Los invito a reencontrarnos en una semana. Hasta entonces.



