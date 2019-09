Uruguay vota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lacalle hizo una de más

Cuanto más se acerca el 27 de octubre más se calienta la campaña y en el fragor de los discursos nadie está libre de cometer un exabrupto o, en criollo, de meter la pata. Y eso fue lo que parece que le pasó al candidato blanco Luis Lacalle Pou cuando en una charla ante integrantes del Comité Central Israelita al referirse a la necesidad de que exista alternancia en el poder dijo que "la democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos políticos, lo otro es dictadura". Tras sus dichos sufrió una catarata de críticas.

Luis Lacalle Pou. Foto: Gerardo Pérez

Llamó la atención la gaffe del político teniendo en cuenta que cayó solo en el exceso discursivo. No estaba ante un competidor en un debate, tampoco estaba siendo entrevistado por un periodista insidioso y ni siquiera pronunciaba un encendido discurso ante seguidores enfervorizados. No, nada de eso. Lacalle Pou cometió lo que en tenis se llama un error no forzado, un lujo que un político avezado no se puede dar, y terminó dejando abierto un flanco para que le pegaran sin oportunidad de defenderse y lo hizo gratis.

Amigos son los amigos

Otra de las novedades desde nuestro último contacto es que el grupo del millonario y político Juan Sartori volvió a agitar la interna en el Partido Nacional, la que no se caracteriza por su calma. Es vez la razón fue que trascendieron, publicados por El Observador, los audios de unas llamadas telefónicas en las que Oscar Costa, mano derecha de Sartori, calificaba de "monigote" a Beatriz Argimón, candidata a vicepresidenta de los blancos, y ordenaba a la exdirectora del portal de noticias Ecos, propiedad del político, que publicara un artículo cuyo contenido podía afectar a Luis Lacalle Pou. La reacción no se hizo esperar y Sartori debió sacrificar al jefe político de "Todo por el pueblo" para evitar que sus correligionarios lo llevarán ante el comité de ética del Partido. Los ecos de la campaña sucia que se vivió previo a las internas y el intento de Sartori por dejar el episodio atrás e integrarse a la institucionalidad nacionalista no le dejaron otra salida.

Astori se va quedando solo

Danilo Astori en conferencia de prensa ayer jueves. Foto: Darwin Borrelli

Aunque el histórico líder frenteamplista Danilo Astori se empeñe en negarlo, el Frente Líber Seregni (FLS), agoniza lentamente. Lo que comenzó siendo una ronda de negociaciones para fortalecer la opción centrista dentro del Frente Amplio en un intento por neutralizar el crecimiento de los sectores de la izquierda de la coalición, léase MPP y Partido Comunista, terminó en un desbande de lo que hasta ahora se definía como el "astorismo". Después de que Alianza Progresista decidiese retirarse del FLS y de que el propio Astori optara por separarse del Nuevo Espacio a raíz de que este hizo un acuerdo electoral con el diputado "rebelde" Darío Pérez, el grupo del ministro, Asamblea Uruguay, se ha quedado solo. Tal vez sea una consecuencia de la inevitable renovación que debe registrar el Frente Amplio o que los izquierdistas de centro, desencantados, ya no se sientan representados por la alternativa que la coalición representa.

Sube y baja

La intención de voto tuvo algunos vaivenes. Foto: Francisco Flores

El miércoles se conoció una nueva encuesta de intención de voto de Opción Consultores y si bien no hubo cambios drásticos en la orientación de las preferencias de los electores se produjeron algunas variaciones. El candidato frenteamplista Daniel Martínez lidera con el 29%, dos puntos más que la medición anterior. En segundo lugar sigue el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou con 24%, un punto más que el mes anterior. Luego con 15% el colorado Ernesto Talvi, quien cae cuatro puntos respecto a la encuesta difundida a inicios de agosto. En cuarto lugar aparece Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, pero la diferencia con Talvi está dentro del margen de error, ya que el excomandante del Ejército aparece con 12%, dos puntos más que en agosto.

Habrá que esperar nuevas mediciones, pero llama la atención la caída de las preferencias por el candidato colorado. Su ausencia de la campaña por una fuerte contractura muscular y la polémica que se desató por unas declaraciones de un asesor suyo en materia de seguridad, podrían explicar, al menos en parte, el fenómeno.

Lacalle Pou parece consolidarse como el segundo candidato en cuanto a preferencias y afianzándose como posible protagonista de un balotaje en noviembre frente a Martínez, según Opción.



Hasta acá los comentarios de la campaña que me pareció que valía la pena compartir con ustedes. Los invito a reencontrarnos en una semana. Hasta entonces

