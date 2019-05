Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se va la segunda entrega de Uruguay Vota después de una semana en la que la campaña hacia las internas se puso picante y en la que surgió, desde fuera del ámbito político, algún ingrediente que seguramente terminará metiéndose en los debates entre oficialismo y oposición y me refiero a las condenas por abuso de funciones de Fernando Lorenzo y su tocayo Calloia. Recuerden no esperar que les diga quién ganará.

Fuego cruzado por la economía

La semana empezó con una entrevista de Valeria Gil a Daniel Martínez, en la que el favorito de la interna oficialista opinó que la carga tributaria de Uruguay está acorde con el país. ¡Para qué! Pocas horas después de que El País estuviese en la calle, el otro favorito —pero del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou— puso el grito en el cielo y opinó que las palabras de Martínez vaticinaban un posible aumento de impuestos. A partir de ahí la economía pasó a estar en el centro del debate electoral, no solo entre ellos dos, sino también con la participación de otros actores de peso (Danilo Astori, Ernesto Talvi, Jorge Larrañaga, Juan Sartori y Carolina Cosse) que empezaron a terciar en la discusión. Por detrás del debate tributario están el déficit fiscal, que ya llega al 4,5% del PIB, y el tamaño del gasto público, asuntos que van indisolublemente ligados. Sin embargo, lo que llama la atención de este episodio es que aunque lo que los partidos tienen por delante es la elección interna, la confrontación de ideas no es al interior de ellos, sino entre integrantes de las colectividades que aparecen con más chance ganar los comicios generales y los eventuales modelos aplicar por ellos.

Siguen los chisporroteos entre los blancos

Jorge Larrañaga y Juan Sartori. Fotos: Archivo El País.

Los cruces en la interna blanca amainaron, pero no cesaron. Ahora fue el turno de Jorge Larrañaga de salir a cuestionar a Juan Sartori por el financiamiento de su campaña electoral. El líder de Alianza Nacional se mostró a favor de limitar el autofinanciamiento de la campaña electoral y el joven y millonario precandidato salió de inmediato a responderle. Por detrás del cortocircuito entre ambos está la carrera por ver quién ocupa el segundo lugar en la interna nacionalista. Seguramente de aquí al 30 de junio, día de las internas, habrá más episodios de este tipo.

Sorprende ascenso de Manini Ríos según Radar

Anoche se conoció una nueva encuesta de intención de voto, esta vez elaborada por el Grupo Radar, y si bien en términos generales los movimientos no son significativos, tal vez en parte la caída en los niveles de apoyo al Frente Amplio, el dato llamativo es el ascenso en las preferencias que muestra Cabildo Abierto, que lleva como candidato al excomandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos (dicho sea de paso, el domingo próximo en El País publicaremos una entrevista con el novel candidato).

Con apenas dos meses en la arena política el exmilitar ya consigue un 6% de las preferencias por partido, superando a otros que ya cuentan con representación parlamentaria. Hablando de Manini Ríos, el Centro Militar, entidad que nuclea a militares retirados y en actividad, publicó un editorial en su revista El Soldado precisando que no apoya a ningún candidato en particular, cuando todo haría suponer que se inclinaría por el exjefe de la fuerza de tierra.

Encuesta radar intención de voto. Foto: Radar | El País

Fuera de agenda, Pluna se meterá en la campaña

Fernando Lorenzo, Fernando Calloia y Danilo Astori. Foto: Archivo El País

Se sabía que el fallo de un Tribunal Penal de Apelaciones en torno al caso Pluna estaba al caer y ayer lo hizo. Los magistrados confirmaron la condena por abuso de funciones para el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, y revocaron la absolucion que se le había otorgado al exministro de Economía Fernando Lorenzo condenándolo por el mismo delito. Los lectores pueden estarse preguntando qué tiene que ver el asunto con la campaña electoral y yo me atrevo a decirles que mucho. Pese a que ayer solo hubo comentarios sobre el asunto de los precandidatos colorados Ernesto Talvi y José Amorín Batlle, seguramente varios de los contendientes y su entorno deben estar afilándose los dientes para salir a cobrarle al Frente Amplio el bochornoso episodio del remate fallido de los aviones de la exaerolínea de bandera y los cientos de millones de dólares que perdió el país con el cierre de la compañía.

Hasta acá lo que tenía para comentarles. En una semana estaremos en contacto de nuevo. Hasta entonces.

