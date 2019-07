Con las cartas vistas todos piensan en noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou ganó con luz la elección interna en el Partido Nacional (53,77% de los votos) y esa misma noche sorprendió anunciando que su compañera de fórmula será Beatriza Argimón. El presidenciable blanco pegó primero y arrancó una semana tranquila en la que se dedicó a recorrer medios de prensa sin la presión de tener que hacer anuncios concretos y preparándose para tomarse una vacaciones y despuntar su afición por el surf. Pero el nombre de su compañera de fórmula no fue el único anuncio del candidato, también reveló que Pablo da Silveira será el encargado de coordinar con los otros sectores blancos la elaboración de un programa único de gobierno en base al que el propio Lacalle presentó para las internas.

Es que sin triunfalismo ni declaraciones altisonantes el senador blanco se tiene mucha fe para ser el próximo presidente de los uruguayos y razones parecen no faltarle. La magra votación que obtuvo el Frente Amplio (255.072 votos) ante los 448.132 votos que recibieron blancos, colorados, independientes y De la gente, parecen mostrar que, en una casi segura segunda vuelta, Lacalle cuenta con inmejorables chances de alzarse con la victoria. Eso sin contar con los 46.887 votos que obtuvo el exjefe del Ejército Guido Manini Ríos, cuya participación en una eventual coalición de gobierno no está todavía muy clara.

Ese cúmulo de apoyos es muy posiblemente el piso de votos que coloca muy bién a la oposición para competir con el Frente Amplio en noviembre.

Talvi va por el balotaje

Ernesto Talvi saluda al público. Foto: Marcelo Bonjour

El resultado más sorprendente de la noche del domingo fue el margen con el que Ernesto Talvi (53,72) superó a su principal competidor, Julio María Sanguinetti (32,76%) en la interna colorada. Esa abultada distancia le da el suficiente aire al novel político para tomarse su tiempo en completar la fórmula haciendo pesar ante sus competidores la magnitud del apoyo que recibió. Y no solo eso, también le permite aspirar a poner al Partido Colorado en condiciones de pensar en la segunda vuelta no solo como la segunda pata de un gobierno de coalición.

Por otro lado, Talvi se hizo fuerte no solo al interior de su partido, sino también hacia afuera de él permitiéndole marcar la cancha y pronunciarse en contra de integrar una eventual coalición de gobierno con Cabildo Abierto y el Partido de la Gente con los que asegura no tener, a priori, puntos de contacto.

Martínez desconcierta a la interna

Carolina Cosse, Daniel Martínez, Mario Bergara y Óscar Andrade. Foto: Leonardo Mainé.

En el Frente Amplio, como se esperaba, ganó Daniel Martínez, pero ya en su papel de candidato desconcertó a la interna oficialista y generó más de un malestar. El presidenciable inició desde el lunes una ronda de líderes y dirigentes principales de todos los sectores, incluyendo a los otros tres precandidatos, descartando desde un principio incluir a Carolina Cosse —la segunda precandidata más votada— en la fórmula oficialista. A partir de allí comenzó una danza de nombres que se fueron sucediendo hasta terminar anoche en los de Mercedes Clara, una absoluta desconocida en términos políticos, y Graciela Villar, una exedila de Asamblea Uruguay que abandonó el sector para apoyar la precandidatura de Mario Bergara.

El nombre de la compañera de fórmula se conocerá hoy y Martínez viajará a Estados Unidos donde vive una de sus tres hijas, pero atrás dejará el sinsabor de no haber escuchado los pareceres y preferencias de varios de los sectores más poderosos del frenteamplismo.

El candidato oficialista tiene varias tareas por delante para aspirar al cuarto gobierno del Frente Amplio: seducir a los desencantados frenteamplistas, sumar nuevas adhesiones y, la más complicada, restañar las heridas que seguramente dejará en la interna el peculiar proceso de selección de la vicepresidenta.

