Lacalle Presidente, festejos, desafíos, y Casciari

Buenos días. Finalmente, se terminó el baile de la calculadora, y Luis Lacalle Pou es el nuevo presidente de la República. La noticia desató un medido festejo de los militantes blancos, que mañana tendrán la oportunidad reprimida de sacarse las ganas de gritar fuerte junto a su líder en la zona de Kibón de Montevideo. Más allá del rigor periodístico de regla, y hasta la imposibilidad biológica de sentirse parte de estos fenómenos colectivos tras más de 20 años en una redacción, viniendo de un familia de tanta tradición blanca es imposible evitar cierta "humectación" ocular al pensar en familiares y gente querida del diario que ya no están, y que estarían festejando como locos, y con mucho hielo, una noticia así. Por suerte está la porquería de los plátanos para justificar este tipo de debilidades tan poco profesionales. Pero vamos a las noticias antes de que esto se transforme en un exceso emocional inapropiado.

Anuncio, reacciones, y Jorge Rial

Festejos por el triunfo de Luis Lacalle Pou en la sede del candidato blanco, en Bulevar Artígas y Chaná. Foto: Fernando Ponzetto

La de Fernando Ponzetto no será la típica foto de festejo, pero tiene muchos elementos jugosos. La chica emocionada que celebra su primer triunfo electoral, el hombre con boina de tierra adentro, el mate, las remeras con el ya emblemático "se acabó el recreo", y de fondo el cartel oficial de "ahora sí". Y, para la interna del diario, la cara del compañero/aliade del equipo multimedia, Mateo Vázquez, que no sabemos si se ríe porque logró buenas tomas, por algo que no vemos, o esa sonrisa es un deschave de sus orígenes arachanes. Como dice la canción, en Cerro Largo hasta las chilcas son blancas. Bueno, tras la confirmación del resultado electoral hubo todo tipo de reacciones, Bolsonaro, Macri, Abdo, Guaidó, Lenin Moreno...todos muy contentos salvo por Jorge Rial. Si, el chimentero argentino parece que era más proclive al Frente Amplio, para dolor de nuestra intelectualidad bienpensante. ¡Qué se va a hacer!

Hoy festeja, hoy

Luis Lacalle Pou, acto de lanzamiento, marzo 2019.

Y tras conocida la noticia, se anunció que los blancos se juntarán esta tarde en la zona de Kibón para sacarse del alma el grito que quedó atragantado la noche del domingo. Se espera que el propio presidente electo asista al evento, para que el festejo sea completo. Como dijo Beatriz Argimón, "tendremos el festejo que nos merecemos". Es que la historia es implacable con los blancos, en 180 y pico de años, han sido pocas las victorias electorales, tanto que en todo el siglo XX solo hubieron tres. Un verdadero milagro que en un país donde el gobierno es tan importante, un partido haya conseguido mantenerse vigente y combativo, estando tanto tiempo en el llano. Testimonio de la fuerza y convicción de sus líderes y militantes.

Una "primera dama" con voz propia

Entre la cantidad de notas que hemos preparado estos días, esta es un poco especial. Sobre todo porque en Uruguay el rol y el perfil de la esposa de un Presidente, la mal llamada "primera dama", ha sido siempre motivo de inquinas, sospechas, y hasta burlas. Eso cuando no se trataba de personas que tenían igual o hasta más peso político específico que sus cónyuges, como pasó con la actual vicepresidenta, Lucía Topolansky. En este caso, se trata de un extenso y muy jugoso perfil de Lorena Ponce de León, escrito por la pluma siempre aguda de Mariángel Solomita. Tire sus prejuicios al costado, y disfrute de una pieza muy lograda.

Y Daniel Martínez aceptó la derrota

Daniel Martínez este jueves en el Parque Capurro. Foto: Marcelo Bonjour

Desde el domingo, se han derrochado ríos de tinta, para calificar la actitud de Daniel Martínez al no aceptar su derrota el pasado domingo. Y también por ese show algo lamentable que hizo, pegándose en el pecho y corriendo como un luchador de Titanes en el Ring. Bueno, hoy finalmente aceptó el veredicto de las urnas, saludó al nuevo presidente a través de twitter, y al parecer se van a reunir mañana para conversar personalmente. ¿Cómo se imagina usted esa charla? Yo la imagino corta.



Los desafíos del próximo gobierno

campo uruguay

Ni siquiera se sentó en la Torre Ejecutiva, y ya estamos hablando de los desafíos que tendrá Lacalle Pou a partir del primero de marzo. En primer lugar, el amigo Pablo Mestre consultó a varios de los principales referentes del sector agropecuario, para que le plantearan cuales serían sus pedidos al nuevo presidente. Gerardo Zambrano, Julio Blanco, Carlos Parietti, y muchos otros actores relevantes del sector opinan del asunto. Además, toda la edición del suplemento Rurales de El País viene cargada de analisis y prospectivas para los próximos cinco años. Por otro lado, en el cuerpo del diario de hoy también viene un interesante análisis sobre los otros sectores exportadores del país, y cuales son sus aspiraciones. Mucho material.

Una visión polémica del extranjero

Lacalle Pou en el acto tras conocerse los resultados del balotaje. Foto: Fernando Ponzetto

Los editoriales de El País tienen la capacidad de generar amores y odios. Desde hace 101 años. Y ayer fue él tema en las redes morales el comentario de este editorial del diario que criticaba con severidad la actitud de alguna prensa extranjera a la hora de analizar nuestro esquema político. Algunos periodistas españoles radicados en Uruguay, casi todos ostentosos milutantes del partido de ultra izquierda español Podemos, se lo tomaron como un agravio. Muchos uruguayos los defendieron, y dijeron estar cansados de ese tipo de paternalismo y falta de respeto por las particularidades ideológicas de un sistema político al que le atribuyen bastante más sofisticación y tradición democrática que el español. Pero en fin, usted léalo y saque sus propias conclusiones.

Para cerrar, Hernán Casciari

Hernán Casciari. Foto: Emanuel Zerbos

Para cerrar esta edición de Siete, vamos con una nota del argentino más uruguayo desde Carlos Gardel. Rodrigo Guerra entrevista al "chico que arruinaba las fotos", o sea, Hernán Casciari. El periodista y cómico argentino tiene una relación carnal con nuestro país, y una legión de seguidores muy fieles de este lado del río, que se sentirán felices de que su autor favorito vuelve a Montevideo a presentar un espectáculo este domingo. Buena oportunidad para una charla, y refrescar alguna de sus historias, que suenan tan pertinentes aquí o allí.

Bueno, la dejamos por acá. Desde el domingo que traemos un déficit de sueño de varias horas que esperamos poder ecualizar este fin de semana. Aunque Marquitos, el heredero de las miserias y glorias familiares de tan solo 10 años, ya avisó con cara extorsionista que este sábado tiene partido de fútbol en alguna zona roja de la capital. Así que no hay garantías de poder combatir el cansancio crónico que arrastramos, y que ya está generando mal humor, llagas en la garganta, y en general intolerancia con los vendedores de espejitos de colores. ¡Le cuento el lunes!