Elecciones, elecciones, elecciones y...Scorsese

¡Buenos días! Si usted notó que el lunes no recibió su edición regular de Siete, habrá imaginado las razones. Una noche histérica, pegado a la pantalla con la página de la Corte Electoral, conspiró para que pudiéramos cumplir con el ritual de cada lunes. Lo que parecía ser, por una vez, una jornada electoral tranquila, y que nos iríamos temprano a la cama con el deber cumplido, terminó en una locura, cambiando la edición a las 11 de la noche, y entrando a la cama sobre las 4 am. Igual escribimos una columna a las apuradas analizando todo lo que pasó esa noche tan agitada. Y todo lo que ha venido pasando desde entonces, lo comentamos a continuación.

Todos los datos, todos

Preparación de urnas de votación en la Corte Electoral. Foto: Leonardo Mainé

Mientras la gente espera ansiosa que los amigos de la Corte Electoral definan el trámite de los votos observados, hay muchos datos para comentar. Sobre todo en busca de esa respuesta esquiva de cómo pudo pasar que 140 mil personas dieran vuelta su voto en los últimos tres días. Acá le mostramos como fue la votación en Montevideo barrio a barrio, y si la quiere comparar con octubre, lo puede hacer aquí. Acá hay mucho dato por departamento y otros detalles interesantes. Acá está el famoso tema de los votos observados y que puede pasar de aquí al viernes. Y acá, circuito por circuito. Vaya, empáchese de números, si es valiente.

La "orejeada" de los ministerios

Lacalle Pou, Argimon y líderes de la coalición en el acto tras el balotaje del domingo. Foto: Gerardo Pérez

Como suele pasar luego de cada elección, empieza la danza de nombres para los cargos y ministerios. En esta nota, Pablo Fernández cuenta un poco los chismes que ha escuchado por ahí, a lo que se suman algunos nombres ya conocidos, como el de Pablo Da Silveira en Educación, Pablo Bartol en el Mides, o Azucena Arbeleche en Economía. Después hay mucha especulación: que Larrañaga iría al Interior, lo cual puede ser su tumba o un retorno por todo lo alto a las aspiraciones presidenciales, si logra "domar" a la criminalidad. Están los posibles acuerdos con otros partidos, que llevarían a Talvi a Cancillería o a la esposa de Manini a Vivienda. Bueno, mejor lea la nota usted mismo.

Manini y el impacto de su video

Guido Manini Ríos, este martes ingresando a la sede Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

El gran tema de los días previos a la elección fue el famoso video de Manini Ríos llamando a votar contra el gobierno a la tropa. Esto generó la tormenta que los dirigentes y militantes del gobierno suelen hacer siempre antes de cada elección, apoyados por una legión de "influencers" y gente activa en redes. El problema con esto es que suele enturbiar el razonamiento al mundillo periodístico, a través del cual estas operaciones terminan impactando a un sector mucho mayor de la sociedad. La idea es escribir algo de esto más extenso, pero para este periodista, Manini no dijo nada taaan impactante, y creer que eso pudo cambiar el voto a más de 100 mil personas, es un despropósito. Pero como se lo siguen preguntando, el ex general habló del tema ayer. Otra cosa, que muestra algunas veleidades de la profesión periodística. Todo el día domingo, muchos colegas salieron indignados a criticar a Manini por cambiar su hora de votación sin avisarles, diciendo que lo hacía para no dar la cara. Si leyeran El País, en la página editorial del sábado ya se informaba que había versiones de un intento de "escrache" de radicales de izquierda.

La reacción de Martínez

Daniel Martínez. Foto: M Bonjour

Uno de los grandes temas de la noche del domingo, y que cada día genera más polémica, fue la reacción de Daniel Martínez al salir a hablarle a su gente tras los resultados. El primer comentario tiene que ver con su polémica decisión de no reconocer la victoria de Lacalle Pou cuando en varias elecciones más apretadas, siempre fue esa la opción del perdedor. Lejos de eso, Martínez pareció querer convertir su derrota en una victoria, saliendo a escena con una actitud desencajada, y pegándose en el pecho como si fuera uno de los Titanes en el Ring. Si no vio este video, que trae el plus de la imitación maravillosa de Julio María Sanguinetti, no se lo pierda. Más allá de lo gracioso, de una actitud que bien puede ser calificada de peligrosa deslealtad institucional, Sartori habló del tema, El "Pacha" Sánchez lanzó una crítica velada al ex candidato, y el propio Martínez quiso matizar su decisión, fracasando de punta a punta. Al menos para mi.

Fin de ciclo y autocrítica

Acto de cierre de campaña de Daniel Martínez. Foto: Valeria Gil

Pasado el furor de las primeras horas, empiezan las lecturas más a fondo. Una de ellas tiene que ver con el fin del ciclo del Frente Amplio en el poder, y las luces y sombras del mismo. Renzo Rosello aprovecha su estilizada pluma para contar un poco la historia macro de este período de 15 años, y del quiebre del idilio entre la coalición de izquierda, y buena parte de la sociedad uruguaya. Y en esta otra nota, voceros del Frente explican que no harán en caliente la autocrítica sobre lo que pasó en esta campaña, sino que quieren dejarla hasta después de las municipales. ¡Si, claro!

Una tradición familiar

Luis Lacalle Pou junto a su padre Luis Alberto Lacalle Herrera. Foto: archivo El País

¡Psst! Le voy a contar un secreto, pero no diga nada. El domingo de noche, con toda la incertidumbre y ansiedad que generó la inesperada paridad del resultado, tuvimos que cambiar los planes que teníamos ya hechos, y muchas notas de esas que llamamos "frías", o sea, que se podían ir cerrando antes de hora, quedaron postergadas. Y esta es una de ellas, en la que Luis Prats, hombre de profunda memoria y buena pluma, traza un perfil de la familia Lacalle-Pou-Herrera, y sus profundas raíces en la historia política del país. Un detalle, Luis Lacalle Pou será el presidente, hijo de un ex presidente. Pero hay mucho más jugo en esta nota recomendable.

Un corte irlandés

Martin Scorsese dirigiendo "El irlandés"!

Después de esta sobredosis de política, quisimos cerrar con una recomendación distinta. Por eso le compartimos el link de esta nota que publica hoy la sección de Espectáculos de El País, con una entrevista-crítica a Martin Scorsese y su última película "El Irlandés". Todo lo que hace el gran Marty suele supurar clase y calidad, y al parecer su nueva película no es la excepción. Si usted está dispuesto a aguantar las tres horas largas que dura. El filme está rodeado también de mucha polémica, por haber sido hecho gracias al apoyo de Netflix, algo que le generó problemas con los distribuidores de cine tradicionales. Bueno, vaya y léala.

Si con esto no quedó satisfecho de noticias electorales, usted es un verdadero fanático. Entonces le recomiendo ir hasta cualquier quiosco y comprar la edición papel de El País, que estos días viene muy cargada de todo lo que se pueda imaginar sobre el tema. Y de muchos otros temas, también. Por lo demás, y mientras esperamos con un ojo las noticias de la Corte Electoral, y por otro que no vaya a aparecer de sopetón en algún lado el video de Marcel Daset cumpliendo su promesa (¡cruz diablo!), la vamos a dejar y volver a la cama. Que todavía arrastramos el cansancio atrasado del la noche en blanco del domingo. ¡Hasta el viernes!