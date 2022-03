Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edición vedada, volumen II

¡Buenos días! Acá estamos otra vez molestando, para llevarle al confort de su casilla de mail, las siete noticias que a las siete de la mañana de hoy, hace falta conocer para ser un ciudadano responsable de este país. Claro, hoy tenemos un problemita. Resulta que esta madrugada empezó el famoso período de reflexión, por lo cual no se debería difundir ni publicidad, ni opinión político electoral, ni encuestas. El gran dilema tiene que ver con a información cruda. ¿cual es el límite de esta veda? Como acá somos una casa seria (a diferencia de otras), vamos a ser muy puntillosos con esta norma, y la vamos a interpretar de máximas. Además de que la gente ya está agotada de tanta política, así que mejor abrir el abanico. ¡Vamos!

Velando armas

lacalle martinez

La mesa está servida. Luego de meses y meses de desgastante campaña electoral, este domingo los uruguayos definirán quién será su presidente a partir del 2020. En ese sentido, la Corte Electoral tiene todo programado para concretar una elección transparente y con todas las garantías. Acá hicimos una nota con todos los detalles formales de la elección. Y si todavía, como buen uruguayo, no se fijó donde le toca votar, puede hacerlo siguiendo este link. ¡Hablamos el lunes!

¿Golpe de gracia a la regasificadora?

Regasificadora Gas Sayago. Foto: Archivo El País

¿Se acuerda de la regasificadora? Es aquel proyecto faraónico del gobierno anterior, de instalar un buque que transformara gas para suministrar energía a precio barato para Uruguay y países vecinos. Tal vez lo recuerde más por el episodio de esta campaña en el que Jorge Zabalza le mostró a Daniel Martínez la preciosa vista a los 150 millones de dólares enterrados en la bahía frente a Santa Catalina, que son el cadáver inconcluso del megaproyecto. Bueno, el tema es que parece que van a ser más de 150, porque la ANP avisó ayer que la concesión de álveo (el espejo de agua donde se iba a instalar la planta) va a caducar, y que hay que demoler todos los restos que quedaban. Con esto, se liquida uno de los pocos activos que le quedaban al proyecto, con los que intentar recuperar algo de los millones perdidos. Parece que no será así.

Sigue la lluvia de cocaína

Cocaína: en 2016 se confiscaron 98.000 toneladas de esta droga en Europa, 8.000 más que el año anterior. Foto: AFP

Y sigue cayendo de la rica. El miércoles encontraron en el puerto de Montevideo un contenedor que venía de Paraguay con la friolera de 3 toneladas de cocaína. Si le sumamos las 4,5 de hace poco, y otros embarques más "chicos", de 600 y 700 kilos, la cantidad de esta droga que ha pasado por Uurguay en los últimos tiempos alcanzaría para tener a media Europa mandibuleando por meses. No vamos a entrar en los manejos de dinero que se suelen hacer en estos casos, porque son muy poco creíbles. Pero si tenemos en cuenta que un gramo de este alcaloide se vende en Europa a 60 o 70 euros a nivel calle, alcanza para imaginarse que es una torta de plata que se está moviendo en droga por Uruguay. ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? ¿Cuánta gente que hay movilizar para transportar toda esta mercadería? En un país como Uruguay ¿puede ser tan difícil saber?

Pedido de cárcel contra dueño de Fripur

Fachada de la emrpesa Fripur. Foto: Archivo El País

Otra noticia judicial "bomba" de esta semana. La fiscal Fossati pidió el procesamiento con prisión de Alberto Fernández...¡no!, no del nuevo presidente argentino, si no del ex dueño de Fripur. Esta empresa, que se dedicaba a exportar pescado, estuvo bastante en el ojo de la tormenta por su implosión pese a su cercanía con el poder político. Y por haber dejado un "pufo" de más de 60 millones de dólares al Brou, para los cuales al parecer no tenía garantías suficientes. Pero esta causa es por otra cosa, es por haber vendido un cargamento de pescado valuado en 12 millones de dólares, que estaba prendado, y cuyo resultado desapareció. Hay mucho comentario para hacer al respecto de esto... pero estamos en veda.

El Mercosur que se viene

Foto: El País

Uno de los grandes temas de estos días, es qué va a pasar en el Mercosur. Queda claro que Bolsonaro y Albberto Fernández (este sí, es ese) no se tienen cariño y admiración precisamente. Y que la elegancia diplomática no es una característica saliente de ninguno de los dos. Pero a eso hay que sumar los líos en Bolivia y Chile, dos países cercanos, y la interminable implosión de Venezuela. De Paraguay no hay mucho que decir, pero en Uruguay también podría haber cambios. ¿Cómo será la convivencia en el Mercosur? ¿Habrá ganas de reflotarlo? ¿Qué significa esto para el comercio y la economía uruguaya? Todo esto lo puede dilucidar en esta nota.

Más ideas para la estación de AFE

En la estación de AFE se armó una feria gastronómica. Foto: Leonardo Mainé

Todo el cariño que suele echar en falta el emblemático edificio de la estación central de AFE, parece sobrar a la hora de buscar ideas de qué hacer con el mismo. Ayer el ministerio de Transporte presentó 11 ideas con proyectos para revitalizar esa obra espectacular, que hoy es un hotel cinco estrellas para rodeores y pastabásicos fisurados. Esta nota tiene también alguna valoración política, debido a la ausencia de un proyecto en particular en este listado del MTOP. Pero no la vamos a comentar por estar en veda. Ojalá tanto anuncio y discurso termine en algo concreto para ese lugar.

Patti Smith...

Patti Smith al frente de una celebración en el Teatro de Verano. Foto: Fernando Pönzetto

Ok, lo voy a admitir. Recomendar siete noticias, a dos días de las elecciones más trascendentes en mucho tiempo, sin hablar de política es un mérito. Pero tampoco hago milagros. Entonces, para terminar, voy a recomendar esta crónica de Belén Fourment sobre el show de Patti Smith. Una crónica desbordante de emoción y compromiso con la obra de la visitante. Voy a decir una cosa, pero no lo repita por ahí: me gusta mucho la música, pero nunca había escuchado nada de Patti Smith. Y para sumar a mi lista de pecados mortales para cualquier culto uruguayo, fui a escuchar algo en spotify, y lo que oí no me resultó nada agradable. Pero bueno, la playlist de favoritos de este periodista está por estos días dominada por Drake, 2Chainz, The Weekend... como mucho Tim Maia. Medio que no estarían en el mismo viaje que Patti. Mucho respeto igual, ¿eh?...jajajaja

Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Ayer pegamos una vichada rápido y comprobamos que ya son 4.150 personas que reciben esta newsletter tres veces por semana. Un detalle interesante es que un 55% de la gente que la recibe, la lee, cifra que es facilmente el doble de lo que es razonable esperar en este tipo de producto. Así que agradecemos mucho la confianza. Ya está, nos vemos el lunes, con todos los comentarios de esta elección histórica.