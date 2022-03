Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Debate, peleas, Perón-Perón y Julio Alonso

¡Buenos días! Lindo viernes para darle la bienvenida a un fin de semana que promete buen tiempo: 24-25 grados, poco viento norte, alguna nube... noviembre clásico. Pero lo interesante son las noticias que han quedado del debate electoral, y todo lo que lo rodeó. Aunque...¿quiere saber un secreto? La polémica entre Lorena, la esposa de Lacalle Pou, y Raúl Castro sobre el futuro del carnaval, fue de lo más leído ayer en la web del diario. También tuvimos al presidente electo de "la" Argentina de visita, una subasta de objetos históricos del fútbol, una ministra israelí que habla de igualdad, y el retiro de un histórico de la TV, Julio Alonso. ¡Vamos a empezar!

Debate picante que dejó jugo

Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez en el debate previo al balotaje. Foto: Fernando Ponzetto

Finalmente ocurrió de nuevo. Veinte años sin debates, y dos en un mes... nos van a mal acostumbrar. Este segundo round entre Martínez y Lacalle Pou, fue mucho más picado que el primero, y con momentos de fuerte tensión. Aunque el resultado final, fue bastante parecido al primero. Al menos para este analista, cuyos conceptos más elaborados puede leer aquí, si gusta someterse a tal esfuerzo. Pero más allá de eso, hay mucho más material. Por ejemplo, un análisis de lo que se generó en google, con los memes, quien ganó etc, etc. También analizamos un poco twitter. Seleccionamos las mejores frases, y hasta averiguamos como fue el rating en los distintos canales. ¿Se puede pedir más?

El choque que no existió

Saludo final entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez en el debate presidencial. Foto: Fernando Ponzetto.

Y sí, siempre se puede pedir más. Sobre todo porque ayer el debate tuvo un repique extraño, cuando el aspirante a ministro del Interior de Daniel Martínez, Gustavo Leal hizo una denuncia llamativa durante una entrevista en canal 12. Dijo que luego de que Martínez sacara a relucir el tema del campo del senador Delgado, Lacalle Pou habría perdido el control, y lo increpó en la pausa siguiente, cosa que habrían visto todos los allí presentes. La realidad posterior fue que ninguno de los presentes pudo confirmar eso, e incluso asesores del propio Martínez negaron que algo así hubiera pasado. Que Lacalle Pou le habría dicho a su contrincante que eso había sido un golpe bajo, y que la vida seguía luego de las elecciones. Nada que suene demasiado agresivo. Pero para ser justos, Leal no estaba en un buen momento en esa entrevista. Juanchi Hounie ya había hecho de las suyas, y también se había cruzado con Carzolio, y hasta con Marrone, la conductora central. Mala mañana para Leal.

Un verificado para cada bando

Verificado

Otro detalle interesante post debate, fue lo que aportó Verificado, esta alianza de medios y periodistas que busca chequear el discurso público. Hubieron varios resultados este esta verificación, pero para cumplir con la máxima de que los periodistas siempre vemos lo negativo, vamos a mostrar dos que dieron mal. La primera tiene que ver con una afirmación de Lacalle Pou de que solo el 8% de las madres embarazadas, estén bien controladas por ASSE. Según Verificado, esto no es correct, pero puede leer la explicación aquí. Daniel Martínez también tuvo su pifia, cuando dijo que en 2005, había un desempleo de 20% en Uruguay. No era así, como se explica bien aquí. Francamente, bajo la tensión de un debate, es comprensible que haya confusión con las cifras. También parece ser culpa de que como los candidatos no se sienten cómodos entrando en cosas más conceptuales, y profundas, se aferran en demasía a los detalles como estos.

El Berretín de Alberto y Daniel

En la parrillada: Alberto Fernández almorzó en Punta Carretas con el candidato Daniel Martínez. Foto: Francisco Flores

Ayer tuvimos la visita de Alberto Fernández, el presidente electo argentino. Se reunió con el presidente Vázquez y el candidato oficialista Daniel Martínez. Parece de mal gusto (y hasta poco inteligente, según las encuestas) que no se haya reunido con Lacalle Pou. En diálogo con la prensa, don Alberto dijo que él está pronto para llevarse bien con cualquier presidente uruguayo. Por su parte Martínez tuvo un cruce extraño con los periodistas que lo esperaban a la salida de la parrillada de Punta Carretas donde comieron. Al parecer se confundió con dos periodistas que estaban vestidos parecido, no le gustó que le preguntaran un par de veces sobre el tema ese de que el programa único del FA no sería vinculante para él. Y después se la agarró mal con el compañero Andrés López Reilly. Sobre Alberto, hace un tiempo vino a almorzar a El País, y en persona es una persona más agradable que esa imagen de porteño canchero pechador que se ve en los medios.

Subasta histórica futbolera

En la subasta hay cuatro piezas originales cuyas bases van desde los US$ 500 a los US$ 8.000, según el estado de conservación.

Esta es una nota deliciosa, especialmente para los amantes de la historia y del fútbol. La casa rematadora Zorrilla va a tener una jornada con varios elementos muy interesantes a la venta. Desde camisetas de Uruguay de principios del siglo XX, pasando por afiches y medallas, y terminando nada menos que con los arcos que estuvieron en el Estadio Centenario desde 1974, que al parecer se venderían con una base de 5 mil dólares cada uno. La pregunta que queda flotando, ¿no deberían ir al Museo del Fútbol?

Ministra de Igualdad israelí

Gila Gamliel. Ministra de Igualdad Social de Israel

Las noticias de Israel que predominan en los medios, suelen ser sobre violencia y tragedias. Y es una pena, porque Israel es un país fabuloso, con mucho que contar y mostrar. Por eso es interesante destacar la visita de la ministra de Igualdad de ese país, Gila Gamliel, que contó detalles del trabajo que realiza en su país, realizó contactos con políticos, empresarios y periodistas. Alguien con quien no se encontró fue con este periodista, cuya agenda no le permitió cumplir con la amable invitación de la embajada. Tal vez con esta nota de María Orfila, y este comentario, Shila nos saque de la lista negra.

Momo no existe

Julio Alonso ha sido una postal permanente en la TV para varias generaciones. Pocas cosas gustaban más a los "cool" de su tiempo, que criticar sus programas de viajes, por más que fueron la primer ventana al mundo para muchos de nosotros, aldeanos crónicos uruguayos. Igual el toque más bizarro de su carrera televisiva fue esa relación con el carnaval de Río, que cubrió sin faltar durante décadas. Para este periodista al menos, pocas cosas llamaban más la atención que ver a ese formal y algo almidonado Alonso, imbricado en esa fiesta de excesos y descontrol. Bueno, don Julio se retira de la TV, pero en esta nota muy jugosa de Nicolás Lauber, cuenta mil y una anécdotas, de la era de oro de la TV nacional.

Con esto y un bizcocho... hasta el lunes a las siete. No rima, pero calza justo. En fin, disculpe la falta de inventiva, venimos ya quemando los restos de aceite que nos quedan este año. Esperamos estar más inventivos el lunes. ¡Buen fin de semana!