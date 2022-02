Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Acuerdo multicolor, Bergara, feriados y Scorsese

¡Buenos días! Siendo las 7 am, aquí tiene en su casilla una nueva edición de Siete, la newsletter favorita ya de 4080 uruguayos, a quienes invadimos su casilla de correo tres días a la semana para comentar las 7 noticias imprescindibles para entender el mundo que nos rodea. ¡Pá! Se me hizo largo ese párrafo. Bueno, hoy alentados por una ola de clima verdaderamente primaveral, que debería mantenerse al menos hasta el sábado, traemos varias noticias interesantes. ¡Vamos a los bifes!

Acuerdo de gobierno entre la oposición

Lacalle Pou visitó la semana pasada la sede del Partido Colorado. Foto: Fernando Ponzetto

Finalmente, alumbró. Al parecer los líderes de todos los partidos de oposición habrían llegado a un acuerdo para formar una coalición de gobierno en caso de que Lacalle Pou sea electo presidente. Muy a tono con la diversidad y el ambiente primaveral que mencionábamos en el inicio, todos se refieren a este acuerdo como la "coalición multicolor". Según lo que se ha podido saber, la negociación fue un poco más compleja de lo previsto, debido a diferencias sobre algunas medidas de seguridad, que originalmente estaban en la plataforma de Larrañaga, y que ahora Lacalle Pou había hecho suyas. Pero los dirigentes han señalado que se trató de matices, que nunca pusieron en duda la voluntad de acuerdo.

Bergara candidato a ministro de Economía

Mario Bergara sale de una reunión con el candidato Daniel Martínez. Foto: Fernando Ponzetto

La cara de Mario Bergara en la foto de más arriba es un poema. No sabemos si esa sonrisa se debe a la oferta que recién le había hecho Daniel Martínez para ser ministro de Economía, o si es porque descubrió algún "espacio fiscal" al que echar mano para tapar el agujero negro de las cuentas públicas. El anuncio de que Bergara sería el ministro de Economía de un eventual cuarto gobierno del FA no fue sorpresa para nadie. Técnicamente es un profesional sólido, con experiencia tanto en el ministerio como en el Banco Central. Y políticamente, ha logrado quedarse con buena parte del voto más de centro del oficialismo, ante el derrumbe del astorismo. Queda por ver cual será la reacción de Astori ante este anuncio, ya que no habían quedado en buenos términos a nivel personal.

Encuesta y debate

Saludo final entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, en el primer debate presidencial desde 1994. Foto: Fernando Ponzetto

Se confirmó la fecha para el debate final de la carrera electoral de este 2019. Será el 13 de noviembre, aunque todavía no está muy claro el formato. Este debate será en cumplimiento de la exótica ley que volvió obligatorio debatir antes de la segunda vuelta. Y será un oportunidad muy interesante de ver cruzar espadas dialécticas en persona a Lacalle Pou y Martínez. Un Martínez que llegará muy necesitado de sumar puntos, en una arena que no le resulta nada confortable. Sobre todo tras la difusión de la encuesta de la empresa Equipos, la primera difundida post elecciones, que da una ventaja de cinco puntos a Lacalle Pou sobre Martínez.

¡Tenemos los feriados del 2020!

Esta nota escaló al puesto de más leída en la web de El País en apenas unos pocos minutos. testimonio del amor y contricción al trabajo de los uruguayos, que salieron raudos a ver cuántos fines de semana largos habrá el año que viene. Bueno, acá tiene, no se desespere, vaya y lea. Así el da una satisfacción a Mujica, que siempre dice que a los uruguayos no nos gusta trabajar. Acá como en los diarios trabajamos siempre los fines de semana, estas cosas exóticas de feriados puente son algo que desconocemos.

Condena por accidente fatal

Por lo general no comentamos notas de accidentes. pero este fallo judicial tiene muchas aristas dignas de interés público. Se trata del caso del joven atropellado en la zona de Kibón mientras esperaba un Uber, por parte de una persona alcoholizada. El "matador" fue condenado a una pena efectiva de al menos tres años, algo poco habitual en estos casos de accidentes de tránsito. Pero que la situación general del hecho, parece justificar plenamente. Aunque todo esto muestre la banalidad de la justicia humana. Parece difícil que a los afectos de ese chico de 15 años atropellado, ninguna sentencia les alivie en dolor de la pérdida.

La lección de Scorsese

Martin Scorsese. Foto: Archivo

Ni una gota de sangre italiana corre por las venas de este periodista. Y Nueva York debe ser la ciudad que más detesta del planeta. Sin embargo, no puede resistirse a ver cualquiera de las películas clásicas del gran Martin Scorsese, cada vez que se pecha con una en el cable. Buenos Muchachos, Casino, Mean Streets...¡Taxi driver! En fin... El tema es que el gran Martin fue centro de polémica hace unos días, por decir que las películas de super héroes al estilo Marvel, no son cine. Eso generó una tormenta de indignación fácil en las redes, donde muchos lo acusaron de viejo amargado, y de tener los folletines atrasados. Y Martin les contestó con una columna ayer en el New York Times, que solo confirma su estatus de icono cultural global. Acá tiene una sinopsis, pero si puede, lea la original en inglés por ahí. Y después, búsquese el documental entero, del que le seleccioné este fragmento memorable. De nada.

La dosis de autbombo imprescindible

Paula Barquet y Deborah Friedmann en transmisión de elecciones.

Para cerrar vamos a aplicar una necesaria dosis de autobombo. Es que en las últimas elecciones, desde la redacción de El País hicimos un experimento de transmisión en vivo por internet del resultado de las elecciones. La idea era aprovechar que no teníamos ninguna responsabilidad ni tradición en eso, para hacer algo descontracturado, diferente, pero aprovechando el músculo de una redacción de diario. Y el resultado fue bastante bueno, de acuerdo a los números que nos dejó la cosa. Todo lo cual nos deja muy contentos porque la redacción se jugó a fondo, en un día de mucho trabajo, donde muchos arrancaron al alba, y otros terminamos al final de la madrugada.

Pues aquí dejamos las noticias. El panorama fue bastante profundo y variado, así que no se puede quejar. Ahora arranca la recta final de esta campaña interminable, así que habrá información a raudales. Todos quemando lo que queda de energía, antes de ese verano que ya se empieza ver con ansiedad. ¡Hasta el viernes!