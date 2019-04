Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Accidente en Brasil, Sartori, cianobacterias y Feldman

¡Buenos días! Lunes de Semana Santa, inicio de vacaciones para algunos, para otros, una semana más. Con la diferencia, en las redacciones, de que suele ser más difícil conseguir noticias, y hay que cuidarse para no terminar cayendo en la nota de las pescaderías por viernes santo, o con el encargado de Tres Cruces para que hable de cuanta gente pasó por allí. Pero este lunes, los muchachos de redacción se portaron, con varias notas y crónicas como para leer y ponerse al día. Así que, sin más dilaciones, ¡arrancamos!

Accidente camino a Florianópolis

Ómnibus se accidentó con 40 pasajeros. Foto: Polícia Rodoviária Federal

Un ómnibus, parte de la flota que está llevando a miles de uruguayos a Florianópolis por las vacaciones, tuvo un trágico accidente, mientras circulaba por la localidad de Cristal, en Río Grande do Sul. Esta localidad queda apenas pasando la ciudad de Pelotas, y antes de llegar a Porto Alegre. Según la información disponible, un animal se habría cruzado, provocando el accidente, en un ruta que siempre fue riesgosa, pero su "duplicación" en los últimos tiempos mejoró bastante la seguridad. El ómnibus llevaba a 41 personas, de las cuales dos fallecieron y otros cuatro estaban en condición delicada en el hospital.

El "backstage" de Juan Sartori

En el cuarto piso del comando vive Esperanza, una perra adoptada. Foto: L. Mainé

Mucho se ha hablado de la campaña de Juan Sartori, de cómo ha crecido sin que nadie lo esperara, y de que es una de las grandes sorpresas del año electoral. Esta crónica de Paula Barquet, publicada ayer domingo en Que Pasa, intenta mostrar la cocina de esa campaña, así como un perfil no tan conocido del empresario/candidato. Una personalidad que así como es "entradora" por su frescura y, hasta desfachatez, por momentos nos deja la duda de si realmente es tan así como se pinta. Una recomendación al margen para el video de Florencia Traibel que acompaña la pieza, y que es un complemento perfecto para la misma.

Rergreso a Dolores

Tres años después del tornado que arrasó a la ciudad, dos periodistas de El País regresaron a Dolores para ver que encontraban. Lo que Faustina Bartaburu y Delfina Milder trajeron de regreso, fue una historia de resilencia, espíritu de sacrifico, y superación ante la adversidad. Así como los liceos lentamente han vuelto a la normalidad, el teatro Paz y Unión, una de las imágenes emblemáticas de la tragedia, sigue casi en el mismo estado, aunque pronto se iniciarán las obras de reconstrucción. Una ciudad a la que solo 4 minutos de viento, eso sí, a casi 500 kilómetros por hora, dejaron una marca para siempre.

Radiografía de los asesinatos

Los homicidios son el delito que más ha crecido en los últimos años, al punto que hay barrios de Montevideo que hoy tienen cifras casi centroamericanas. Algo impensable pocos años atrás. Esta nota de Renzo Rosello hace una verdadera radiografía de cómo ha evolucionado este delito y, sobre todo, su vinculación con las armas de fuego. Poniendo el dedo en la llaga en uno de los debates profundos que ha rozado esta campaña electoral, ¿hay demasiadas armas en Uruguay? ¿Tiene eso algo que ver con este aumento de la violencia?

Esa marea verde tan polémica

Foto: Marcelo Bonjour

Fueron el invitado pesado del verano. Pero el fenómeno de las cianobacterias ha ido más allá, generando una profunda polémica en la sociedad uruguaya respecto a su origen, alcance, y políticas para combatirlo. El domingo El País publicó esta nota de Sebastián Cabrera, que baja a tierra algunos de los mitos, y explica varias realidades antipáticas de por qué estas algas tóxicas están entre nosotros. Y por qué, como buen invitado pesado, no se van a ir tan rápido como nos gustaría.

Los cubanos prefieren irse

En los últimos meses, Uruguay vivió una especie de invasión cubana, que hizo que caminar por algunas calles del centro, a veces diera la impresión de estar en La Habana. Y no solo por el estado ruinoso de muchos edificios. Lo interesante es que buena parte de estos nuevos uruguayos, al poco tiempo ha decidido mandarse mudar. ¿Cómo puede ser? habrá comentado algún compatriota sensible. ¿No les gustó el Carnaval? ¿El mate? ¿La rambla? Y para peor, nos dejan para irse a Nicaragua, que está en pleno estallido social. Tranquilo. Se trata de una simple escala para cumplir lo que fue su verdadero sueño desde el primer día: llegar a Estados Unidos. Que pese a Trump, pese a esa crisis terminal del capitalismo que no se cansan de anunciar algunos, sigue siendo el destino soñado de quien busca empezar una nueva vida.

Crímenes que hicieron historia II

caso feldman

La segunda entrega de la serie sobre casos policiales que sacudieron al país, nos presenta una revisión del Caso Feldman. Aquel contador excéntrico, al que se le encontró un arsenal militar en un depósito en Villa Española, y que luego se atrincheró en su casa armado a guerra y resistió hasta su muerte la ofensiva policial. Un caso que nunca fue del todo bien explicado, cuya investigación corrió a cargo nada menos que del hoy super fiscal Díaz, y que mezcló todos los ingredientes que reclama una buena historia de conspiración. En Hollywood, ya sería película.

Esto ha sido todo. Como verá, bastante "carne" en este boletín, como para arrancar informado, o si tiene la suerte de estar a campo, para echarse para atrás con el mate, y disfrutar algunas lecturas que merecen. Como siempre, si le pareció útil este correo, y quiere recomendarle a algún conocido esta newsletter, o cualquier de las muy buenas que ha lanzado El País, haga click aquí. Y si quiere contactarse con este autor, con la intención de decir algo un poquito más creativo que acusarlo de facho, fachito, amanuense de la dictadura, o cosas por el estilo, su cuenta de twitter es @maguirreh. Digo, si quiere decir eso, también puede hacerlo, pero sepa que este mes, ya la cuota está cubierta. ¡Buena Semana!