Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sismo en el FA, Manini, Lacalle, Sodre y mundo agro

¡No llegaba más este viernes! Pero acá estamos, después de la semana más larga del año, al menos para los periodistas que seguimos el mundo político. No tome esto como una crítica, ni algo como lo que hacen los periodistas deportivos, que cuando los mandan a Rusia o algo así, cada salida al aire es para lamentarse de lo mal que la están pasando, lo fea que es la comida, como extrañan a la familia. No, acá cansados y todo, mantenemos el buen humor. Hoy le traemos varias noticias interesantes en esta newsletter, muchas de tono electoral como es inevitable. Pero también hay otras cosas, si es que ya está podrido de este tipo de información. ¡Vamos pues!

Sacudón en la campaña del Frente

Daniel Martínez y Yamandú Orsi almorzaron juntos ayer en el marco de los trabajos para delinear la estrategia hacia el balotaje. Foto: @Dmartinez_uy

Más allá de las sonrisas forzadas y las declaraciones políticamente correctas, el resultado del domingo cayó como un balde de agua fría en la interna del oficialismo. Algo raro, teniendo en cuenta que el resultado fue apenas un poco peor que el anticipado por casi todas las encuestas, salvo la de la empresa Radar que le daba casi 44%. Pero el hecho es que apenas pasados un par de días, se anunció un cambio drástico en el comando electoral, cuyo efecto más visible fue que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, pasó a ser el portavoz de la campaña. Además, el preisdente Mujica hizo algunas declaraciones que pudieron ser leídas como duras hacia Martínez, y el ministro Bonomi también criticó el enfoque del oficialismo en materia de seguridad. La oposición ha leído esto como una especie de golpe interno del MPP y sus aliados, que hicieron valer su peso electoral para castigar los desplantes previos de Martínez. ¿Alacanzará para dar vuelta el resultado?

Lacalle zurce con la oposición

Lacalle Pou junto a Ernesto Talvi, este miércoles, en la Casa del Partido Colorado. Foto: Fernando Ponzetto

En contraste con la interna convulsionada del Frente Amplio, Luís Lacalle salió raudamente a negociar con los demás partidos, para lograr un acuerdo rápido que le permita afrontar la segunda vuelta ofreciendo una coalición fuerte como alternativa. En pocos días se reunió con los colorados, con Manini Ríos, con Mieres y Novick. Y al parecer, todos le dieron el sí. Si bien nunca el acuerdo de los líderes garantiza el apoyo de todos los votantes, estos anuncios parecen darle el espaldarazo que le faltaba para llegar a la segunda vuelta bien armado.

Como votaron en tu circuito

Votar, votación, urnas, elecciones, voto. Foto: archivo El País

Es abrumadora la cantidad de información que se ha publicado en El País luego de las elecciones, y hay números para todos los gustos. Pero por recomendar algo concreto, esta nota permite ver cómo se votó en cada circuito del país. O sea, usted puede buscar el suyo, y saber que metió en la urna toda esa gente irritante con la que compartió cola, y que en no pocos casos son amigos o vecinos a los que reencuentra cada cinco años. Tal vez sea el institinto periodístico, pero este autor se pasa todo el rato mirando caras, y tratando de identificar qué votaría cada uno. para ser sincero, no me esperaba lo que encontré.

Entrevista con Manini Ríos

Guido Manini Ríos. Foto: Leonardo Mainé

Sin dudas, es el hombre del momento en el sistema político. El ex general Manini Ríos logró en pocos meses armar una fuerza política que ya cuenta con una bancada con tres senadores y 11 diputados. Bueno, en esta entrevista a fondo, Manini Ríos se explaya sobre su visión de lo que debería ser un próximo gobierno, y cuales son sus proyectos prioritarios. Más allá de los prejuicios y etiquetas que se le han puesto de un lado y otro, una visión para entender la forma de pensar del político del momento.

La visión del sector agropecuario

Ganado. Foto: Rurales El País

En medio de las malas noticias económicas que suelen circular por el país, el agro vive un momento agridulce. Algunos valores de lo que produce el principal sector de la economía nacional están en niveles históricamente buenos, mientras otros padecen penuria. En ese contexto, el amigo Pablo Mestre conversó con algunos referentes del agro para reflejar su visión del resultado electoral, y lo que haría falta del próximo gobierno para que el campo puede ser la locomotora que tire de la economía del país. Son varias notas muy jugosas con gente como Gerardo Zambrano, Fernando Indarte, Ignacio y Rodolfo Victorica. Además también hay otra interesante nota sobre el precio de la tierra. Todo en el suplemento que salió en el papel ayer, y que hoy puede ver en el sitio de rurales de El País aquí.

Los 90 años del Sodre

"El Quijote del Plata" del Ballet Nacional del Sodre, en el Festival de Perelada. Foto: EFE

El Sodre es una institución emblemática de la historia cultural del país. Y en pocos días cumplirá la friolera de 90 años, por lo cual se estarán realizando una serie de espectáculos gratuitos en todos sus espacios y con todos sus artistas. Entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas, así que no nos vamos a poner en cultos acá. Lo que le recomendamos es leer esta nota de Nicolás Lauber, donde se cuenta un poco la historia del Sodre, y los eventos y espectáculos con los que festejará este hito de la cultura nacional.

El hambre emocional

Hambre emocional. Foto: Archivo

Bueno, esta nota se presta para muchas interpretaciones. Analiza lo que se ha dado en llamar "hambre emocional", o sea una reacción a determinadas presiones de la ansiedad y otros defectos de la vida moderna, que se canaliza hacia una ingesta excesiva de alimentos. Lo que los antiguos llamaban gula, podría decir algún escéptico, y que por algo ya figuraba entre los pecados capitales. pero usted ya sabe como son estos tiempos. Hasta el pecado más banal encuentra formas "científicas" de justificación, en una era infantilismo que a veces resulta incomprensible. Yo que sé, antes si tenías este "problema", te decían angurriento, ahora es "hambre emocional". Después nos quejamos del avance del ISIS.

Esto ha sido todo por hoy, amigos. Y con este cierre al mejor estilo Bugs Bunny cerramos esta edición de Siete, la newsletter que lo dspierta a las siete de la mañana, con las siete noticias que hay que saber, en la comodidad de su casilla de correo. Y para concluir con un toque intelectual, vamos a agradecer a los amigos del CED, Bonilla e Iturralde, que nos tuvieron en cuenta para la presentación del último libro de uno de los último maestros del liberalismo rioplatense, Alberto Benegas Lynch. Un evento colmado de gente, y que terminó siendo una lección de amplitud, tolerancia, y espíritu abierto. Como debe ser el liberalismo en serio. Si puede, compre el libro, que no tiene desperdicio. ¡Buen fin de semana!