Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Resultados, especulaciones y "ainda mais"

¡Buenos días! Un miércoles atípico en Uruguay, donde todavía seguimos con la resaca de las elecciones. Después de un domingo de paliza, donde nos fuimos de la redacción a altas horas de la madrugada, queda la satisfacción de que mucha gente comentó lo buena que quedó la edición papel del lunes. Y los números del tráfico y suscripciones en la web del diario, dicen que la gente sigue interesada en conocer más detalles finos de lo que dejó esta elección, histórica en más de un sentido. Así que hoy vamos a recomendar algo del mucho material electoral que seguimos produciendo, además de alguna perlita extra. ¡Ah! Antes que me olvide: esta newsletter llegó el lunes a los 4.030 suscriptores, así que queremos agradecer mucho la confianza. Pero basta de autobombo y vamos a las noticias.

Los detalles del nuevo parlamento

Palacio Legislativo. Foto: Gerardo Pérez

Los detalles gruesos de la elección, los comentamos en la columna del lunes. Y ayer fuimos actualizando muchos aspectos que en la locura de esa noche, no pudimos valorar correctamente. Pero una de las cosas más difíciles, y que la gente más le interesa saber, es el quien es quien del nuevo parlamento. Usted no se imagina lo complejo que fue armar ese puzzle, con todos los restos, acuerdos, sumas y restas, entre las centenares de listas que se registraron para esta elección. Más allá de algún comprensible error que cometimos en las primeras aproximaciones, entre ellos ayer el imperdonable omitir a los diputados de Cerro Largo, ahora parece que logramos completar el cuadro bastante bien. Hay detalles jugosos, y todos tenemos gente que vamos a festejar no ver más allí, al menos por cinco años. No me pregunte por Constanza... Perdón...

Garcé da ganador a Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou junto a Beatriz Argimón este domingo de noche. Foto: Fernando Ponzetto

El politólgo Adolfo Garcé se la jugó a fondo. En una entrevista con radio Oriental (hace tiempo que él y su círculo de las ciencias políticas no le hablan a El País) dijo que "Lacalle Pou va a ganar tranquilo el balotaje", a lo cual agregó que "le busco la vuelta con qué es lo que tendría que pasar para que el Frente Amplio gane y no se la encuentro". Se trata de la primera voz representativa que se la juega con un vaticinio tan fuerte, salvo por este modesto periodista que ya el lunes afirmó que para un Frente Amplio votando abajo del 40%, era casi imposible remontar en una segunda vuelta. Lo único malo es que los chicos del equipo web de la mañana que levantaron esa nota, la ilustraron con una foto de Garcé que debe de ser de cuando acababa de salir de facultad. ¿Cómo explicamos que no fue una maldad planificada? Seguimos sumando puntos...

Talvi le tira una fría a Martínez

Ernesto Talvi este martes se reunió con Julio María Sanguinetti. Foto: Francisco Flores

A partir del resultado del domingo, empezó la carrera para el balotaje. El que movió más apurado fue Daniel Martínez, que en un rapto de optimismo dijo que la elección era "ganable", y salió a coquetear con votantes ajenos, especialmente con los de Ernesto Talvi. Ese dirigente que hasta no hace mucho era un ogro neoliberal "de Harvard", y que de golpe es un tipo macanudo con el que se puede hablar. Vale decir que en verdad los neoliberales son los de Chicago, (donde sí estudió Talvi), y Harvard en Estados Unidos es visto casi como un reducto zurdo solo superado por Berkley, donde se formó Mario Bergara. En fin, el tema es que Talvi le tiró una barra de hielo a las guiñadas románticas de Martínez, y le dijo que si quiere hablar, será después de noviembre. ¿Rencoroso? Noooo....

Mala nota en diversidad de sexo

Las legisladoras de todos los partidos reunidas en la SCJ. Foto: SCJ

La foto es vieja, y por eso aparece allí la fallecida senadora frenteamplista Daniela Payssé. Pero el tema que la motiva es este informe sobre lo escasa que será la presencia femenina en el próximo parlamento. pese a las cuotas, y a todo lo que se ha hablado, sigue siendo bastante vergonzosa la proporción de mujeres en cargos electivos. Y, para que no haya favoritismos, el que tiene peor ratio es el Partido Nacional, colectividad que si bien ha llevado al senado con Gloria Rodríguez a la primer mujer afro en esa cámara, sigue mostrando rezago en estos temas. Seguramente Beatriz Argimón se encargará de hacer algo al respecto.

La mirada externa que más importa

Fitch cree que se socavarán la cuentas públicas de Brasil. Foto: AFP

A los uruguayos nos encanta leer las cosas que se escriben desde el exterior sobre nuestro país. Aunque a este periodista le genera sarpullido algunas liviandades que usan muchos periodistas extranjeros a la hora de atribuir ideologías a los partidos uruguayos. Pero esta nota no es sobre periodistas, sino sobre cómo han tomado el resultado electoral los analistas que hoy más nos deberían importar, las calificadoras de riesgo. Es que los números financieros del país están bastante mal, y el riesgo de perder el grado inversor es bastante grande. Algo que parecerá banal, pero que tiene un impacto tremendo en la economía del país. En esta nota puede leer cuales son las primeras lecturas que saca esta gente del veredicto de las urnas.

Un lindo palito a Facebook

Mark Zuckerberg responde preguntas de los senadores. Foto: AFP

Así como si usted sigue esta newsletter sabía que el autor no era fan de Constanza Moreira, sabrá que quiere aun menos a Mark Zuckerberg, el señor dueño de Facebook, de Whatsapp, de Instagram. De hecho él debe ser el primero en saberlo porque sus micrófonos y cámaras ocultos en nuestros aparatos tecnológicos saben más de nosotros que nosotros mismos. Nada personal, Mark, pero se te fue un poco la moto con la megalomalía. Bueno, hoy en El País publicamos un interesante artículo de opinión del servicio del New York Times, que explica parte de los problemas que el amigo Mark está generando al flujo de información, vital para cualquier democracia.

Secretos entre los libros

Linardi y Risso, 30 mil volúmenes y 75 años de historia. Foto: Leonardo Mainé

Nada se compara a la magia que puede encerrar un libro. Bueno, en verdad sí, y es un lugar lleno de libros. Todavía más cuando ese lugar tiene la historia y la tradición de una librería como Linardi y Risso, el clásico rincón de la Ciudad Vieja para amantes de los los libros antiguos y las piezas raras. Esta muy jugosa nota de Carlos Reyes, cuenta todos los secretos de este lugar único de Montevideo. Una historia de amor por la literatura y de apego a las tradiciones culturales del país.

Suficiente por hoy. Con esto cerramos esta edición de Siete, en una semana tan especial, y en el empujón final de una campaña que nos está dejando a todos exhaustos. Así que no vamos a prolongar esto más de lo necesario. De nuevo agradecer a los más de 4 mil suscriptores que reciben este resumen, y nos vemos el miércoles.